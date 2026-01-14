Susko priznal napätie v koalícii: Novelu Trestného zákona o extrémizme so SNS nekonzultovali

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR nekonzultovalo s koaličnou SNS konkrétne paragrafové znenie návrhu novely Trestného zákona, ktorý má riešiť tresty za extrémizmus. Pred stredajším rokovaním vlády v bratislavskej Petržalke to povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).
Novela je podľa Suska legislatívnou iniciatívou poslancov. „Každý poslanec má na to právo. Nikomu v tom neviete zabrániť,“ podotkol. Minister pripomenul, že oni vždy bojovali proti extrémizmu a v minulosti predložili aj mnohé návrhy proti nemu. Zároveň si myslí, že treba rozlišovať medzi extrémizmom a slobodou prejavu a šírením vlastných myšlienok a názorov. „Predpokladám, že koalícia sa o tom ešte bude baviť a urobí z toho nejaký záver. Analyzujeme to aj z medzinárodného hľadiska,“ skonštatoval Susko.
Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnili to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.