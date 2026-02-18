Streda18. február 2026, meniny má Jaromír, Jaromíra, zajtra Vlasta

Smrtiaca lavína v USA: Pri jazere Tahoe zahynulo osem lyžiarov, jeden je nezvestný

Po utorkovom páde lavíny neďaleko jazera Tahoe v Kalifornii zomrelo osem lyžiarov. Zobraziť galériu (4)
Po utorkovom páde lavíny neďaleko jazera Tahoe v Kalifornii zomrelo osem lyžiarov. (Zdroj: SITA/Nevada County Sheriff's Office via AP)
SACRAMENTO - Po utorkovom páde lavíny neďaleko jazera Tahoe v severnej Kalifornii zomrelo osem lyžiarov, po jednom sa ešte pátra, uviedla dnes miestna šerifka podľa agentúr AP a Reuters. Záchranári už predtým v hornatej divočine zachránili šiestich ďalších lyžiarov, ktorí lavínu prežili, ale zostali uväznení pod snehom a ľadom.

Lavína sa uvoľnila v utorok okolo 11.30 h miestneho času (20.30 h SEČ) asi 16 kilometrov severne od jazera Tahoe v oblasti hory Castle Peak v pohorí Sierra Nevada a zasiahla skupinu 15 lyžiarov. Na miesto v ťažkých podmienkach a za silnej zimnej búrky dorazili do utorkového popoludnia desiatky záchranárov.

Šesť ľudí zo skupiny, ktorá bola na trojdňovej lyžiarskej túre vo voľnom teréne a pozostávala aj zo štyroch inštruktorov, sa podarilo zachrániť, dvaja z nich skončili v nemocnici.

Šerifka okresu Nevada Shannan Moon informuje médiá o záchranných prácach po lavíne na tlačovej konferencii v meste Nevada City v Kalifornii.
Zobraziť galériu (4)
Šerifka okresu Nevada Shannan Moon informuje médiá o záchranných prácach po lavíne na tlačovej konferencii v meste Nevada City v Kalifornii.  (Zdroj: SITA/AP Photo/Tran Nguyen)

O úmrtí väčšiny ostatných dnes večer SEČ informovala šerifka okresu Shannon Moonová. "Stále pátrame po jednom zo členov skupiny," poznamenala tiež.

Agentúry už počas dňa písali o tom, že ak sa všetkých deväť vtedy nezvestných nájde mŕtvych, bude lavína jednou z najhorších v americkej histórii.

