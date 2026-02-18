Smrtiaca lavína v USA: Pri jazere Tahoe zahynulo osem lyžiarov, jeden je nezvestný

SACRAMENTO - Po utorkovom páde lavíny neďaleko jazera Tahoe v severnej Kalifornii zomrelo osem lyžiarov, po jednom sa ešte pátra, uviedla dnes miestna šerifka podľa agentúr AP a Reuters. Záchranári už predtým v hornatej divočine zachránili šiestich ďalších lyžiarov, ktorí lavínu prežili, ale zostali uväznení pod snehom a ľadom.
Lavína sa uvoľnila v utorok okolo 11.30 h miestneho času (20.30 h SEČ) asi 16 kilometrov severne od jazera Tahoe v oblasti hory Castle Peak v pohorí Sierra Nevada a zasiahla skupinu 15 lyžiarov. Na miesto v ťažkých podmienkach a za silnej zimnej búrky dorazili do utorkového popoludnia desiatky záchranárov.
Šesť ľudí zo skupiny, ktorá bola na trojdňovej lyžiarskej túre vo voľnom teréne a pozostávala aj zo štyroch inštruktorov, sa podarilo zachrániť, dvaja z nich skončili v nemocnici.
O úmrtí väčšiny ostatných dnes večer SEČ informovala šerifka okresu Shannon Moonová. "Stále pátrame po jednom zo členov skupiny," poznamenala tiež.
Agentúry už počas dňa písali o tom, že ak sa všetkých deväť vtedy nezvestných nájde mŕtvych, bude lavína jednou z najhorších v americkej histórii.