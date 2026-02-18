Zvrat vo vyšetrovaní prípadu Epsteina! Spisy odhaľujú čosi strašné! Existovala globálna zločinecká sieť

NEW YORK - Zverejnené spisy k prípadu Jeffreyho Epsteina podľa expertov OSN neodhaľujú len individuálne zlyhanie. Dokumenty naznačujú fungovanie rozsiahlej siete zneužívania s globálnym dosahom.
Milióny strán a podozrenie na systémové zločiny
Nové dokumenty spojené s prípadom zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina podľa odborníkov Organizácie Spojených národov poukazujú na existenciu medzinárodnej kriminálnej siete. Tá mala umožňovať a kryť rozsiahle sexuálne zločiny páchané na ženách a dievčatách v rôznych krajinách.
Ako upozorňujú experti, nejde len o jednotlivé trestné činy, ale o konanie, ktoré sa odohrávalo v prostredí presiaknutom rasizmom, korupciou, extrémnou mizogýniou a ideológiou nadradenosti. Agentúra Reuters v tejto súvislosti cituje vyhlásenie OSN, podľa ktorého dokumenty odhaľujú „dehumanizáciu žien a dievčat a zachádzanie s nimi ako s tovarom“.
„Zákonný prah zločinov proti ľudskosti“
Podľa expertov sú rozsah, systematickosť a medzinárodný charakter opísaných skutkov natoľko vážne, že niektoré z nich môžu spĺňať kritériá zločinov proti ľudskosti.
„Rozsah, povaha, systematickosť a medzinárodný dosah týchto zločinov proti ženám a dievčatám sú také závažné, že pri niektorých z nich možno dôvodne hovoriť o naplnení zákonného prahu zločinov proti ľudskosti,“ uviedli odborníci OSN vo svojom stanovisku.
Zároveň zdôraznili, že obvinenia obsiahnuté v spisoch si vyžadujú nezávislé, dôkladné a nestranné vyšetrovanie – vrátane preskúmania toho, ako bolo možné, že podobné činy prebiehali celé roky bez zásadného zásahu.
Výhrady k zverejňovaniu dokumentov
Odborníci OSN ostro kritizovali aj spôsob, akým boli spisy amerického ministerstva spravodlivosti sprístupnené verejnosti. Poukázali na vážne zlyhania pri dodržiavaní pravidiel ochrany údajov, ktoré viedli k odhaleniu citlivých informácií o obetiach.
V doteraz zverejnených materiáloch bolo identifikovaných viac než 1 200 poškodených osôb. Podľa expertov neúplné zverejňovanie informácií a váhanie s rozšírením vyšetrovania zanechalo mnohých preživších v stave opakovanej traumy.
„Odmietanie úplného odhalenia informácií alebo rozšírenia vyšetrovania spôsobilo, že mnohí preživší sa cítia vystavení tomu, čo sami označujú za inštitucionálnu manipuláciu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Väzby na elity a mlčanie úradov
Zverejnené dokumenty zároveň mapujú Epsteinove kontakty na vplyvné osobnosti z oblasti politiky, financií, akademickej sféry aj biznisu. Tieto vzťahy pretrvávali nielen pred rokom 2008, keď sa priznal k obvineniam z prostitúcie vrátane zneužívania neplnoletej osoby, ale aj po jeho odsúdení.
Americké ministerstvo spravodlivosti na žiadosť médií o reakciu bezprostredne neodpovedalo.
Zákon s podporou oboch strán
Zverejnenie rozsiahlych archívov umožnil zákon, ktorý Kongres USA schválil v novembri minulého roka so širokou podporou demokratov aj republikánov. Právna norma nariaďuje, aby boli všetky materiály súvisiace s Epsteinovým prípadom sprístupnené verejnosti.
Smrť, ktorá uzavrela trestné konanie, nie otázky
Jeffrey Epstein bol v roku 2019 nájdený mŕtvy vo svojej cele krátko po tom, čo ho federálne orgány zadržali pre obvinenia zo sexuálneho vykorisťovania maloletých. Jeho smrť bola oficiálne označená za samovraždu, no okolnosti prípadu dodnes vyvolávajú pochybnosti a podnecujú otázky o zlyhaniach systému.