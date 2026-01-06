Koalícia ochotných sa stretla opäť bez Slovenska! Izolácia sa prehlbuje, tvrdí SaS

BRATISLAVA - Koalícia ochotných sa opätovne stretla bez Slovenska. Izolácia krajiny sa prehlbuje a kvôli predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) zostáva krajina mimo a bez hlasu. Informoval hovorca Ondrej Šprlák.
„Dnes sa rozhoduje o tom, kto bude v Európe chránený a kto zostane napospas silnejším. A Robert Fico zabezpečil jediné, že Slovensko tam nie je. Fico sa donekonečna sťažuje, že sa svet mení, ale sám neurobí nič - drží sa starého komunistického poriadku, lojálnosti Putina a urážok voči našim partnerom,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
SaS podotkla, že na samit koalície ochotných vo Francúzsku smeruje aj český premiér Andrej Babiš. „Je mimoriadne výrečné, že už aj Česko na čele s Babišom pochopilo nevyhnutnosť meniacej sa bezpečnostnej situácie, len Slovensko s Maďarskom stoja bokom,“ doplnil Gröhling. Strana vyzvala vládu, aby prehodnotila svoju politiku.