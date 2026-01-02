Konsolidácia nám berie čoraz viac: Medziročne kupujeme lacnejšie potraviny, čo nás čaká v roku 2026? AI má odpovede

BRATISLAVA - Tretie kolo konsolidácie, ktoré ohlásili vládni predstavitelia a následne schválil parlament, nám zoberie ešte viac, ako doteraz. Zvýšenie DPH pre niektoré potraviny, ale zrušenie transakčnej dane pre živnotníkov, nové odvody - to všetko spôsobuje, že z výplaty vidíme čoraz menej. Pýtali sme sa umelej inteligencie, aký vývoj očakáva v roku 2026 a aké makroekonomické vyhliadky očakáva. Pohľad na porovnanie za niekoľko rokov zabolí nejedného Slováka a aj jeho peňaženku.
Krátkodobo, teda medzimesačne v novembri vzrástli ceny najmä bývania s energiami, dopravy aj služieb v zdravotníctve, upozornil koncom decembra Štatistický úrad. S prichádzajúcimi predvianočnými ponukami obchodníkov naopak tradične zlacneli potraviny, nealko nápoje a domáce spotrebiče. Potraviny boli lacnejšie aj v medziročnom porovnaní, a to po päť a pol roku. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v novembri medzimesačne zvýšili o 0,3 % čo bolo viac ako v predošlých troch mesiacoch. Referenčná medziročná inflácia dosiahla 3,7 %, čo bola podobne ako v apríli a októbri najnižšia hodnota v tomto roku.
"Pozitívne prekvapil november pri vývoji cien potravín. Ich ceny boli aktuálne medziročne mierne nižšie až o 0,7 %, zlacnenie na medziročnej báze bolo naposledy evidované pred viac ako 5 rokmi, a to v máji 2021. Lacnejšie ako pred rokom sa predávalo 5 z 9 potravinových štruktúr. Najvýraznejšie cenové poklesy v priemere zaznamenala zelenina (-9,4 %) ako aj oleje s tukmi (-4,5 %). Mierne lacnejšie v porovnaní s novembrom minulého roka bolo aj mäso, ovocie či cukor s cukrovinkami. Naopak k miernemu zvýšeniu cien od 0,6 do takmer 3 % došlo za rok pri mlieku a syroch s vajcami, alebo pri chlebe s obilninami, ako aj pri potravinárskych pochutinách či rybách. Nealkoholické nápoje však evidovali naďalej ceny vyššie ako pred rokom, a to až o 20 %, čo radilo celý odbor zastupujúci potraviny spolu s nealko-nápojmi do štruktúr výdavkov s medziročným rastom cien. Miera cenového nárastu odboru však bola už len 0,9 %, čo predstavovalo najnižšiu hodnotu za 16 mesiacov," informoval Štatistický úrad. Ako uviedli, spolu za jedenásť mesiacov roku 2025 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 4 %.
Ak by sme sa pozreli na medziročné porovnanie, tak v novembri 2025 a novembri 2024 sme nakupovali drahšiu hladkú múku za 0,62 eura za kilo, medziročne zdražela o 13 centov. Zdražela aj polohrubá múka na 0,59 eura za kilo, medziročne o 11 centov. O takmer 30 centov je drahší aj chlieb, v novembri sa predával za 4,30 eura za kilo. O takmer 3 eurá bolo v medziročnom porovnaní drahšie hovädzie mäso predné s kosťou, predávalo sa za necelých 11 eur za kilo. O 2 eurá bolo drahšie aj hovädzie mäso predné bez kosti, kilo sa predávalo za 12,37 eura. O 2,5 eura bolo drahšie hovädzie mäso zadné, ktoré stálo v novembri 12,63 eura.
Naopak, všetky bravčové mäsá boli výrazne lacnejšie, ako v novembri 2024. V priemere o 30 centov bolo drahšie ako kurča pitvané, tak aj kuracie prsia (2,93 a 5,98 eur za kilo). Drahšie sú v porovnaní aj viaceré údeniny, napríklad dusená bravčová šunka, ktorá zdražela takmer o euro na 10,48 eura za kilo, či malokarpatská saláma, ktorá zdražela o 80 centov na 11 eur za kilo. Zlacneli ale vajíčka, a to z 2,86 na 2,71 eura za 10 kusov. Maslo rovnako medziročne zlacnelo o pol eura na 2,11 eura za 250 gramov.
Čo sa týka ovocia, lacnejšie bolo hrozno, a to o necelé dve eurá. V novembri sa kilo predávalo za 3,87 eura. O 1,8 eura bol lacnejší aj melón, kilo sa predávalo 1,65 eura, avšak, o 70 centov zdraželi broskyne aj nektarínky (3,36 a 3,69 eura za kilo). O pol eura bol lacnejší aj zeler koreň (1,49 eura) či cesnak (4,99 eura). O 1,6 eura zdražela káva, 250-gramové balenie sa predávalo za 6,7 eura, o vyše euro aj 250-gramové balenie mletej kávy. V novembri 2025 zaň spotrebitelia zaplatili 4,35 eura. Väčšina potravín medziročne zlacnela, kým niektoré výraznejšie, iné menej. Niektoré si držali cenu. Máloktoré potraviny zdraželi, najvýraznejšie však hovädzie mäso.
Čo predpovedá AI?
Umelej inteligencie sme preto pýtali, ako to vidí ona. Ako vysvetlila, podľa Eurostatu boli ceny potravín a nealkoholických nápojov na Slovensku nižšie než priemer v EÚ (cca 16 % pod priemerom v roku 2024). "To znamená, že v porovnaní s niektorými štátmi EÚ (napr. Luxembursko, Dánsko, či Írsko) sú slovenské ceny oficiálne nižšie — ale v porovnaní s priemernými platmi a rodinným rozpočtom sú vnímané ako drahé (čo potvrdzujú aj diskusie ľudí, ktorí porovnávajú ceny s Českom, Rakúskom či inými krajinami)," uviedla. Sú teda podľa nej potraviny drahšie, ako v minulosti? "Áno — aj keď tempo rastu sa spomaľuje. Ceny potravín v roku 2025 rástli oproti predchádzajúcemu roku o niekoľko percent a celková medziročná inflácia stále zdražovala potraviny (aj keď v novembri 2025 potraviny medziročne dokonca mierne zlacnili vďaka akciám a sezónnosti). Takže bežný spotrebiteľ cíti, že potraviny sú drahšie ako pred pár rokmi — aj keď tempo rastu nie je také prudké ako počas extrémnej inflácie 2022–2023," vysvetlila.
Upozornila na to, že sú určité signály, že niektoré potraviny porastú na cenách. Pôjde pritom o 4 segmenty, ktoré nakupuje každý z nás.
Ako prvé spomenula spracované a prémiové produkty, ako sú sladkosti, instantné produkty či nápoje, ktoré môžu zdražieť viac než základné potraviny. Dôvodom sú najmä rast vstupných komodít, ako napríklad kakaa či cukru, daniam či logistike. Podľa AI budú drahšie aj vajcia a mliečne výrobky. Poukázala pritom na to, že už v roku 2025 vajcia a niektoré mliečne produkty rástli prudko, čo súvisí s menšími dodávkami.
"Hore" pôjdu aj nealkoholické nápoje, to však súvisí so zvyšovaním spotrebiteľskej dani na tieto nápoje, najmä sladené. Ako posledné zdražejú aj ovocie a zelenina. Avšak, ich ceny sa odvíjajú od viacerých aspektov, ako je napríklad úroda či poveternostné podmienky.
"Potraviny pravdepodobne nebudú lacnejšie — skôr pomaly drahšie oproti roku 2025. Očakáva sa mierny až stredný rast cien (cca 2–4 % ročne) podľa modelov ekonomických analytikov.
Najviac môžu zdražieť spracované, nápojové a vajcové kategórie," zhrnula AI.
Ako sa však menili ceny v priebehu rokov? Ak by sme si podľa AI pozreli ceny pred 10 rokmi, zistili by sme, že ceny potravín na Slovensku vzrástli približne o 70 percent. Ide pritom o vyšší rast ako v priemere eurozóny, no nie najvyšší v Európe — napríklad v Maďarsku či Poľsku to bolo ešte viac. Ak sme v roku za nákup zaplatili 100 eur, v roku 2025 to za rovnaký nákup bolo už 170 eur.
Najviac ceny potravín rástli v rokoch 2022 až 2023, kedy zúrila pandémia koronavírusu, začala vojna na Ukrajine a inflácia prudko rástla. V marci 2023 boli ceny potravín rekordne vysoko za celé roky, keď inflácia mierila cez 28 % ročne. "Zo sociálnych diskusií vyplýva, že mnohí ľudia cítia, že tovar zdražel výrazne: ľudia porovnávajú letáky z roku 2018 a 2025 — napr. hovädzie zdraželo o ~69 % a hrozno o viac než 200 % v porovnaní s tým istým letákom regulárne. Spotrebitelia hovoria, že nákup, ktorý stál 120–150 € pre rodinu pred pár rokmi, dnes skoro nestačí ani na 200 €. To znamená, že pre mnoho domácností je nákup potravín relatívne drahý nielen kvôli cenám, ale aj kvôli rastu miezd, kúpyschopnosti a rozpočtu rodín. Výsledok? Ceny potravín sa na Slovensku dlhodobo významne zvýšili, najmä v posledných rokoch. A aj keď sa tempo rastu mierne spomalilo, ceny stále ostávajú vyššie než pred pandémiou či pred rokom 2021," upozornila AI.
|Potravina
|2019
|2025
|Odhad 2026
|Zmena 2019 → 2026
|Chlieb (1 kg)
|1,10 €
|2,30 €
|2,40 €
|+118 %
|Mlieko (1 l)
|0,75 €
|1,25 €
|1,30 €
|+73 %
|Maslo (250 g)
|1,60 €
|3,20 €
|3,30 €
|+106 %
|Vajcia (10 ks)
|1,50 €
|3,50 €
|3,70 €
|+147 %
|Kuracie mäso (1 kg)
|4,50 €
|7,50 €
|7,80 €
|+73 %
|Bravčové mäso (1 kg)
|5,00 €
|8,50 €
|9,00 €
|+80 %
|Syr (1 kg)
|6,00 €
|10,50 €
|11,00 €
|+83 %
|Jablká (1 kg)
|0,80 €
|1,80 €
|1,90 €
|+138 %
|Zemiaky (1 kg)
|0,50 €
|1,20 €
|1,30 €
|+160 %
Základné potraviny podľa AI zdraželi o 70-150%. Najviac trpia vajcia, maslo, ovocie či zelenina. Akcie, ktoré spotrebitelia vyhľadávajú, však často len maskujú vysoký základ. Ak by sme sa pozreli na mesačný nákup 3-člennej rodiny, zistili by sme, že náklady na potraviny stúpli oproti roku 2019 o minimálne 200 eur v roku 2025 a očakáva sa, že výdavky budú v roku 2026 ďalej rásť.
|Rok
|Mesačne
|2019
|~350 €
|2025
|~550–600 €
|2026 (odhad)
|~580–620 €
➡️ +230–270 € mesačne len na jedlo oproti 2019.
AI vytvorila aj modelový príklad. Máme rodinu, kde sú dvaja pracujúci dospelí, ktorí majú školopovinné dieťa, bývajú v 3-izbovom byte v meste. Jeden z rodičov zarába v čistom 1300 eur, druhý 1100 eur, pričom matka dostáva na dieťa ešte aj rodinné prídavky vo výške 60 eur. Spolu tak majú 2460 eur mesačne. Ak za potraviny dajú 600, za bývanie minimálne 850 eur, dopravu 200 eur, telekomunikačné služby 70 eur, zaplatia dieťaťu jedáleň v škole, bežné výdavky a krúžky (150 eur), nakúpia drogériu a lieky za 120 eur, oblečenie a obuv za 120 eur a pokúsia si odložiť 150 eur do rezervy, majú výdavky 2380 eur. Mesačne im tak na nepredvídateľné udalosti ostane 80 eur. Podľa umelej inteligencie v roku 2019 boli čisté príjmy na úrovni 1900 eur a výdavky na úrovni 1500 eur. Rodina si tak vedela ušetriť aj 400 eur mesačne.
|Výdavok
|Suma
|Potraviny
|600 €
|Bývanie (nájom/hypotéka + energie)
|850 €
|Doprava (auto / MHD)
|200 €
|Telefóny, internet
|70 €
|Škola, obedy, krúžky
|150 €
|Drogéria, lieky
|120 €
|Oblečenie, obuv
|120 €
|Rezerva / nečakané výdavky
|150 €
|Spolu výdavky
|2 380 €
"Aj keď platy stúpli, výdavky stúpli oveľa viac. Finančný „vankúš“ sa zmenšil 4-5x. Aj keď pracujúci človek nominálne zarába viac, reálne je na tom rovnako alebo horšie, ako pred pár rokmi," upozornila AI s tým, že sa šetrí najmä na kvalite jedla, voľnom čase, dovolenke či sporení. Najviac ohrození chudobou sú pritom rodiny s 1 príjmom, samoživitelia, ľudia bez úspor či domácnosti s hypotékou.