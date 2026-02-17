Rubio v Budapešti rezonoval v súvislosti s aprílovými voľbami

BUDAPEŠŤ - Pondelňajšia návšteva amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia v Maďarsku zarezonovala v zahraničných médiách najmä preto, že sa uskutočnila pred aprílovými parlamentnými voľbami a ukázala jasnú politickú podporu premiérovi Viktorovi Orbánovi a jeho vláde. Konštatoval to v utorok server tenyek.hu.
Podpis jadrovej dohody s Orbánom
Počas návštevy bola podpísaná dohoda o civilnej jadrovej spolupráci, ale podľa servera tlač prevažne zdôrazňovala silné vyhlásenia o podpore, ktoré zazneli na spoločnej tlačovej konferencii s premiérom Viktorom Orbánom.
Západné, ruské a ukrajinské médiá tiež zdôraznili, že prezident USA Donald Trump podporuje Orbána v parlamentných voľbách. Šéf americkej diplomacie vyhlásil, že dohoda o finančnej ochrane existuje, že Spojené štáty majú záujem na úspechu Maďarska a že chcú budovať partnerstvo s premiérom Orbánom.
Médiá zdôraznili osobné väzby Trumpa
Denník The Washington Post Rubio uviedol, že Rubio poskytol Orbánovi politickú podporu. „Chceme, aby sa tejto krajine darilo, najmä kým ste premiérom,“ citoval ministra. Agentúra Reuters zase vyzdvihla Rubiove vyhlásenie, že Trump je odhodlaný usilovať sa o Orbánov úspech, lebo jeho úspech je aj úspechom USA. Server tenyek.hu napísal, že toto vyjadrenie sa vyskytlo v takmer všetkých väčších médiách, čo naznačuje, že Trumpov osobný vzťah s Orbánom je kľúčový pre americké záujmy v strednej Európe.
Vzťahy s Orbánom sú pre USA kľúčové
Denník The New York Times podčiarkol z vyjadrení šéfa americkej diplomacie vyhlásenie, podľa ktorého je Trump odhodlaný usilovať sa o Orbánov úspech, pretože americko-stredoeurópske vzťahy, ktoré sa realizujú prostredníctvom maďarského premiéra, sú nevyhnutné a životne dôležité pre národné záujmy USA v nasledujúcich rokoch.
Podobne interpretujú politický význam návštevy aj televízie PBS News a France 24, podľa ktorých Rubio podporil Orbánovo znovuzvolenie a ponúkol, že USA poskytnú pomoc, ak by došlo k finančným ťažkostiam.
Agentúra Bloomberg uviedla, že Rubio „objal“ Orbána v mene USA a tiež citoval jeho sľub finančnej podpory Budapešti. Zahraničná tlač venovala pozornosť aj Orbánovmu vyjadreniu, že bude pokračovať v nákupe ruskej ropy, ktorá je vďaka jeho vzťahu s Trumpom oslobodená od sankcií, píše tenyek.hu.