Poslanec Mikulec zotrel ministra: Cvičenie na hraniciach bolo divadlo

BRATISLAVA - Stredajšie cvičenie na slovensko-maďarských hraniciach bolo divadlo. Slovensko nečelí náporu nelegálnej migrácie a minister v tejto oblasti ani nič nerobí. V reakcii na brífing ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a cvičenie na hraničnom priechode Zelená 2026 to vyhlásil exminister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí).
archívne video
„Ľudia na Slovensku vnímajú jasne, že ich bezpečnosť sa zhoršuje, kriminalita sa zvyšuje. Dennodenne počúvame o tom, ako dochádza k lúpežným prepadnutiam na benzínových pumpách, alebo v obchodoch s elektronikou alebo v potravinách, kdekoľvek. To je realita a nie toto, čo tu vytvorili dnes, toto divadlo. A mrzí ma, že sem nahnali desiatky policajtov, ktorí dnes mohli byť užitoční niekde inde,“ vyhlásil Mikulec. Ministrovu kritiku, že pod jeho vtedajším vedením cez Slovensko prúdili desaťtisíce nelegálnych migrantov, odmietol.
V minulom roku zachytilo Slovensko menej ako 50 nelegálnych migrantov. Krajina si chráni hranice efektívne. Šutaj Eštok opätovne vyhlásil, že bývalá vláda Slovensko pred nelegálnou migráciou nezabezpečila a muselo to urobiť až súčasné vedenie ministerstva.