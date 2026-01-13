Opozícia žiada preveriť riaditeľku odboru štátneho občianstva: Dôvodom sú obavy z úniku informácií

BRATISLAVA - Opozičné Hnutie Slovensko má pochybnosti pri riaditeľke odboru štátneho občianstva Ministerstva vnútra (MV) SR Henriete Kocipak. Obáva sa úniku informácií z úradu v súvislosti s jej manželom, ktorý mal byť v minulosti podľa hnutia obvinený z prevádzačstva. Žiada preto Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) o preverenie informácií. Pýta sa tiež Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), či nevidí dôvod na otvorenie bezpečnostnej previerky u Kocipak. Hnutie to uviedlo na utorkovej tlačovej konferencii. Rezort vnútra odmieta zaťahovanie štátnych zamestnancov do politického boja a diskreditáciu rezortu cez rodinných príslušníkov zamestnancov. Deklaruje, že riaditeľka si plní funkciu v súlade so zákonom.
„Manžel pani riaditeľky odboru štátneho občianstva na ministerstve vnútra je obžalovaný z prevádzačstva. Máme si teda naozaj myslieť to, čo sa nám snažil nahovoriť minulý týždeň minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), že SR nie je bezpečným miestom pre prevádzačov? Alebo si máme myslieť, že to platí len pre prevádzačov, ktorí nie sú spojení so stranou Hlas-SD,“ pýta sa exminister vnútra a poslanec za Hnutie Slovensko Roman Mikulec s tým, že v prípade Kocipak ide o podozrivú nomináciu.
Poukázal tiež na to, že jej manžel mal byť v roku 2011 zapletený do prípadu obžalovanej pracovníčky Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. „Vykonávala lustrácie cudzích štátnych príslušníkov, osôb ukrajinskej národnosti, ktorých osobné údaje, ako aj ďalšie úradné údaje zverejňovala a poskytovala svojmu vtedajšiemu priateľovi,“ priblížil Mikulec s tým, že malo ísť o manžela Kocipak.
Žiada preto ÚIS o preverenie informácií a zistenie, či na odbore štátneho občianstva MV SR nedochádza k manipulácii alebo úniku informácií. „Žiadam rovnako riaditeľa NBÚ, aby preveril alebo zistil, či uvedené informácie nie sú prekážkou alebo dôvodom na otvorenie bezpečnostnej previerky pani riaditeľky odboru štátneho občianstva,“ dodal poslanec.
Rezort vnútra ozrejmil, že Kocipak v minulosti pôsobila na viacerých funkciách v štátnej správe, počnúc rokom 1999 a v zmysle princípov, ktorými sa riadi výkon štátnej služby. „Osoba spomínaná na tlačovej konferencii v súvislosti s riaditeľkou odboru štátneho občianstva MV SR nie je v žiadnom štátnozamestnaneckom alebo služobnom vzťahu k Ministerstvu vnútra SR,“ zdôraznilo ministerstvo.
Udeľovanie občianstva podľa zákona
Vysvetlilo, že náplňou práce odboru štátneho občianstva je udeľovanie štátneho občianstva osobám, ktorým okrem iného už v minulosti bol udelený pobyt, s výnimkou žiadateľov, ktorým to zákon o štátnom občianstve neukladá. „Udeľovanie štátneho občianstva je proces, ktorý prebieha plne v súlade s týmto zákonom. Taktiež všetky informácie pre ministra v prípade udeľovania štátneho občianstva na tzv. výnimku sú pripravované na základe podkladov tak, ako to ukladá samotný zákon,“ deklarovalo MV. Zároveň dodalo, že pozícia riaditeľa odboru štátneho občianstva podlieha bezpečnostnej previerke prvého stupňa.
Hovorkyňa ÚIS pre TASR potvrdila, že úrad informácie prezentované na tlačovej besede preverí. NBÚ pre TASR reagoval, že získava a vyhodnocuje informácie zo všetkých zdrojov a vždy, keď je na to dôvod, koná v zmysle zákona. „Informácie však NBÚ poskytuje výlučne oprávneným subjektom,“ doplnila hovorkyňa NBÚ Kristína Petro Garaiová.