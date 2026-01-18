PANIKA Podvodníci našli dieru v systéme: Telefonáty v novej podobe, už vedia napodobniť aj HLAS vašich blízkych!

PRAHA - V posledných rokoch sa v našich telefónoch čoraz viac objavujú telefonáty od neznámych čísel, ktoré sa dožadujú našich osobných údajov a platobných kariet. Nechtiac prísť o prostriedky je však po novom ešte viac pravdepodobné, pretože podvodníci majú vďaka umelej inteligencii (AI) novú taktiku. Dokážu si totiž meniť hlas a to je skutočne nová úroveň podvodu, ktorej môžu podľahnúť aj technicky zdatnejší jedinci.
Takýto prípad priniesla z Českej republiky polícia na svojom webe tydenikpolicie.cz. V tomto prípade išlo o matku, ktorá zdvihla mobilný telefón, z ktorého sa ozval známy hlas. Znel úplne ako ten od jej syna. "Mami, prosím ťa, rýchlo mi pomôž. Mám problém," ozvalo sa v češtine zo slúchadla podľa poškodenej.
Hlas matka spoznala, a tak poslala peniaze
Tento hlas matka poznala takmer okamžite. Patril jej synovi, a tak začala konať. Hlas totiž znel vystrašene a trasľavo, akoby išlo o skutočný strach dieťaťa. "Žena neváhala a peniaze poslala na údajný synov bankový účet," popísala ďalší sled udalostí, ktorý si podvodníci vopred vymysleli a očividne zabral.
Ide pritom len o ďalší trik podvodníkov, ktorým pri tom výdatne asistuje AI. Jej schopnosti sa už niekoľko rokov dajú sledovať aj na rôznych videách na sociálnych sieťach. AI už vie predstierať aj úplne falošnú konverzáciu dvoch ľudí či nacvičiť si hlas konkrétneho človeka a tiež jeho frázovanie. Rovnako to funguje napríklad aj pri rôznych falošných pesničkách, ktoré sa internetom šíria. Práve o to je čoraz dôležitejšie byť v strehu a všímať si každý detail a hlavne obsah osoby, ktorá od vás niečo chce.
V tomto prípade podľa českej polície matke došlo až o niekoľko hodín neskôr, že s vlastným synom v telefóne vôbec nekomunikovala. "Podobných prípadov polícia v posledných mesiacoch rieši stále viac. Podvodníci dnes využívajú umelú inteligenciu, ktorá dokáže napodobniť hlas konkrétnej osoby," vysvetľuje polícia s tým, že aj v tomto prípade majú vysvetlenie.
Zdrojové dáta čerpajú zrejme zo sociálnych sietí
Ako to už v takých prípadoch býva, umelá inteligencia si nevie sama od seba vymyslieť hlas konkrétneho človeka. Podvodníci si teda zrejme posvietili na súkromný účet poškodenej a na jej stránke pravdepodobne našli videá, kde sa jej syn hlasovo prejavil, čo si umelá inteligencia zobrala ako zdroj zvukových dát. Z neho následne vedela urobiť falošný hlas, ktorý sa s ňou vedel zhovárať.
Potom už bola hračka vytvoriť scenár plný strachu a naliehania. "Páchatelia hrajú na strach, časový tlak a emócie. Tvrdia, že blízky je v ohrození života, že nesmú nikomu volať, že peniaze je potrebné poslať ihneď. Práve náhlenie je ich najsilnejšia zbraň," hodnotí česká polícia.
Čo teda robiť v takýchto prípadoch? Základné podľa orgánov pravidlo znie: zastaviť sa a overiť si situáciu. Zavolať blízkemu naspäť, aj keď si to osoba, s ktorou sme práve dotelefonovali nepraje. Prípadne kontaktovať ďalšieho člena rodiny. Jediný telefonát naviac môže ušetriť celoživotné úspory.