Šok na urgente v Ružinove: Autistického chlapca mali udierať do hlavy! Je to LOŽ, reaguje nemocnica

BRATISLAVA - Sociálne siete zaplavilo šokujúce svedectvo o údajnom zásahu zdravotníkov v Nemocnici Ružinov. Podľa blízkeho rodiny mal mladý muž s autizmom počas sviatkov zažiť fyzické násilie, bitku a ponižovanie. Rodina hovorí o strate dôvery v lekárov, nemocnica však obvinenia rázne odmieta a tvrdí, že konala výhradne v súlade s predpismi.
Vo jednej zo skupín na sociálnej sieti sa objavil emotívny príspevok človeka, ktorý sa označuje za dlhoročného známeho rodiny mladého muža s autizmom, vystupujúceho pod menom Rasťo. Autor píše, že ide o citlivého a zraniteľného chlapca, ktorý je odkázaný na pokoj, stabilitu a dôveru voči ľuďom, ktorí sa o neho starajú.
Práve preto ho udalosť, ktorá sa mala odohrať počas sviatkov, hlboko zasiahla. Rasťo mal podľa svedectva prísť o svoj liek, pričom nemocnica mu údajne odmietla poskytnúť adekvátnu náhradu. Jeho zdravotný stav sa mal rýchlo zhoršiť natoľko, že rodina musela privolať záchrannú službu.
Vraj ho kopali a prestal dôverovať lekárom
Po prevoze do Nemocnice Ružinov mal byť mladík vo výrazne zlom psychickom stave, v panike a pod silným stresom. Podľa autora príspevku však namiesto upokojenia a odborného prístupu nasledoval tvrdý zásah. Štyria ošetrovatelia ho mali „spacifikovať“ spôsobom, ktorý mal viesť k šiestim úderom do hlavy, kopancom, škrteniu a dokonca vyhrážkam, že mu strčia ponožku do úst. "Toto sa malo stať pred očami približne pätnástich svedkov," uvádza blízky rodiny.
Keď sa rodina snažila domáhať riešenia, jedna z lekárok im mala podľa svedectva oznámiť, že situáciu vraj riešiť nebude. "Dôsledky sú hrozivé. Rasťo dnes hovorí, že lekárom už neverí. Pre človeka, ktorý je odkázaný na pomoc zdravotníkov, je to obrovská rana," píše autor ďalej. Vyjadril tiež obavy, kam môže viesť psychické utrpenie, pocit poníženia a úplná strata dôvery v systém, ktorý má ľudí chrániť.
Ani slovo pravdy, odvetila nemocnica a pacient bol vraj mimoriadne agresívny
Nemocnica neskôr reagovala pre denník Nový čas. Nemocnica obvinenia jednoznačne odmieta a tvrdí, že opis udalostí na sociálnych sieťach nezodpovedá realite. "Situácia, ktorá je popisovaná na FB stránke sa v ničom nezakladá na pravde. Pacient k nám bol privezený RZP, ktorú privolali rodičia pre jeho agresívne správanie a vyhrážanie sa svojmu okoliu ako aj samovraždou," uviedla nemocnica.
Podľa vyjadrenia nemocnice pre spomínaný denník bol pacient na oddelení agresívny, udrel ošetrovateľa päsťou, kopal a hádzal stoličky. "Musel byť fixovaný v súlade s lekárskymi predpismi, v opačnom prípade by mohol ublížiť sebe alebo zdravotníckemu personálu. Odmietame lži, že náš personál pacienta zbil," zdôraznila nemocnica.
Doplnila, že podobné situácie zdravotníci zažívajú denne a aj pacienti s psychiatrickou diagnózou či drogovou závislosťou potrebujú odbornú pomoc a bezpečné prostredie. "Takéto správanie pacienta je súčasťou jeho diagnózy a nemôže za to. Považujeme za neetické šíriť klamstvá o pacientoch, zvlášť keď ide o psychiatrickú diagnózu," uzavrela Nemocnica Ružinov.