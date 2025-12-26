AKTUÁLNE Polícia pri Trnave vyšetruje násilnú smrť muža (†61)! Podozrivú osobu zadržali

TRNAVA - Polícia od skorých ranných hodín zasahuje v jednej z obcí v okrese Trnava, kde došlo k úmrtiu muža v rodinnom dome. Prvotné informácie hovoria o násilnom konaní inej osoby, prípad už rieši krajský vyšetrovateľ.
Na mimoriadnu udalosť upozornila na sociálnej sieti polícia. Podľa jej informácií prijala oznámenie o úmrtí muža v rodinnom dome, pričom na miesto okamžite vyslala hliadky. Zásah prebieha od skorých ranných hodín.
Prvé poznatky z miesta činu naznačujú, že muž zomrel na následky násilného konania inej osoby. Prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý spolu s výjazdovou skupinou vykonáva neodkladné a neopakovateľné úkony.
Podľa informácií TV Markíza prišiel o život 61-ročný muž. Po predchádzajúcej hádke, ktorá mala prerásť do fyzického konfliktu, na neho mala zaútočiť jeho 55-ročná družka. Tá mala byť v čase incidentu pod vplyvom alkoholu. Na tiesňovú linku mala následne zavolať sama, pričom sa mala priznať k skutku.
Polícia zároveň ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou jej nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Podozrivá osoba je podľa polície v rukách orgánov činných v trestnom konaní a bola obmedzená na osobnej slobode. Bližšie informácie k prípadu polícia prisľúbila zverejniť hneď, ako to vyšetrovanie umožní.