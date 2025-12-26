AKTUÁLNE Vážna nehoda medzi Bystrou a Táľmi: Na mieste zasahoval vrtuľník

BYSTRÁ - Medzi obcou Bystrá a oblasťou Tále došlo v piatok k zrážke dvoch motorových vozidiel, pri ktorej sa zranili dve osoby. Pri dopravnej nehode pomáhali traja záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) z Bystrej vyslobodiť zranené osoby, ako aj pri ich ošetrovaní a odovzdávaní posádkam leteckých a pozemných záchranárov. Informovala o tom HZS na sociálnej sieti.
„Po príchode rýchlej lekárskej pomoci (RLP) Brezno sa na mieste udalosti nachádzali tri osoby, dve v motorovom vozidle, pričom jedna z nich bola zakliesnená. V spolupráci s hasičmi za použitia hydraulického náradia a imobilizačných pomôcok sa ju podarilo z auta vyslobodiť. Posádka RLP poskytla zraneným prednemocničnú zdravotnú starostlivosť,“ informovala na sociálnej sieti Záchranná zdravotná služba Nemocnice s poliklinikou Brezno.
Osobu so stredne ťažkými poraneniami preložili na palubu vrtuľníka a transportovali do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Ďalšia s ľahkými poraneniami skončila na urgentnom príjme breznianskej nemocnice.