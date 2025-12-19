Bývalý Ficov poradca vybuchol od zlosti: Pán Lajčák, toto je na UTERÁK! Epsteinov archív Chmelára vytočil do biela!

BRATISLAVA - Eduard Chmelár po nástupe vlády v roku 2023 pôsobil ako poradca premiéra Roberta Fica (Smer-SSD). Už niekoľko mesiacov je však situácia iná a Chmelár torpéduje viaceré kroky vlády z pohodlia politického komentátora. Tentokrát sa však úplne vytočil a poradcu Fica Miroslava Lajčáka má už dlhšie v zuboch. Môže za to pedofil Jeffrey Epstein, ktorého najnovšia fotka Chmelára nahnevala na neúnosnú mieru.
Prílev nových fotografií z archívu sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina sme vám exkluzívne priniesli už vo štvrtok. Ich zverejnenie spoza veľkej mláky prinieslo aj do slovenskej spoločnosti veľa napätia a otázok. Aj keď verejnosť už pár dní vedela, že Epstein a Lajčák si dopisovali, čo Lajčák nepoprel, fotografický dôkaz mnohých nahneval ešte viac.
Pán Lajčák, toto je už na uterák!
Medzi tými, ktorí sa na Lajčáka pozerajú s vážnymi výčitkami je určite aj bývalý politológ, politický komentátor a bývalý premiérov poradca Eduard Chmelár. Podľa neho je tento dôkaz už "na uterák".
"Táto fotografia v žiadnom prípade nie je banálna. Miroslav Lajčák sa pred médiami nepresvedčivo vykrúcal, že s Epsteinom komunikoval iba v rámci svojich diplomatických povinností. Posúďte sami, či to tak vyzerá. Lenže on si s ním intenzívne písal a (dnes už to máme potvrdené) stretával sa s ním aj po tom, ako bol Epstein právoplatne odsúdený ako sexuálny delikvent," vyjadril sa Chmelár v tom duchu, že o rozsudkoch Epsteina už verejnosť vedela v roku 2018, teda takmer rok predtým, ako fotka vznikla. Jej dátum sa odhaduje na marec 2019.
Bolo to teda päť mesiacov pred Epsteinovou záhadnou smrťou. "Keď mu Lajčák ponúkol stretnutie v rezidencii ambasádora vo Viedni. Ako vidíme, k stretnutiu naozaj prišlo," komentuje Chmelár a okomentoval aj pochybné teplákové oblečenie Epsteina.
Lajčák ohrozuje aj Ficovu reputáciu
Robert Fico by si mal podľa Chmelára uvedomiť, že pretrvávajúce krytie Lajčáka ohrozuje v tejto chvíli už aj jeho reputáciu. "Lebo opozícia zneužíva diplomata najmä na útok proti premiérovi. Keďže predseda vlády nedávno v Sobotných dialógoch poodhalil okolnosti vzniku súčasnej vlády, teraz už aj ja môžem povedať: Lajčák chcel byť veľmi opätovne ministrom (pretláčal ho najmä Robert Kaliňák). Robert Fico mu nedôveroval, ale dal mu šancu, keď mu položil štyri otázky týkajúce sa najmä Ukrajiny. Po ich zodpovedaní ho rázne odmietol, lebo vedel, že si nebudú rozumieť," vysvetľuje Chmelár verejnosti.
Ak mu zostali zvyšky osobnej integrity, mal by odstúpiť aj sám, dúfa Chmelár
"Žiaľ, Lajčák má pre túto vládu väčšiu cenu ako názor prívržencov najsilnejšej strany, lebo ako "obchodník so smrťou" svojimi rozsiahlymi kontaktmi otvára dvere lukratívnemu biznisu so zbraňami, bez ktorého by už bola slovenská ekonomika v recesii. Ak mu však po takejto kompromitácii ostali nejaké zvyšky charakteru (alebo, ako on hovorí: osobnej integrity), mal by sám odstúpiť. Ako čerstvý člen Dozornej rady Slovnaftu trieť biedu nebude, ale ako poradca môže predsedovi vlády takýmto toxickým vzťahom už iba škodiť," uzavrel.