Utorok23. december 2025, meniny má Nadežda, Naďa, zajtra Adam, Eva

Raši chce, aby sa v zrýchlenom režime rokovalo iba v nevyhnutných prípadoch

Richard Raši.
Richard Raši. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Rokovať o zákonoch v tzv. zrýchlenom režime by sa malo iba v nevyhnutných prípadoch. Apeloval na to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Vláde odkázal, aby parlament nezahlcovala návrhmi na skrátené legislatívne konanie. Upozornil na to, že ak tak bude robiť, nemusia sa v NR SR stihnúť prebrať iné zákony, ani tie z dielne vládneho kabinetu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v koncoročnom rozhovore.

archívne video

Tlačová konferencia strany Hlas-SD na tému: NEtolerujeme agresívne správanie voči ženám (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„O skrátenom legislatívnom konaní rozhoduje vláda. Keď nám tak niečo dá, tak my tak o tom rokovať musíme. Keď nás vláda bude zahlcovať mnohými skrátenými legislatívnymi konaniami, tak neprerokujeme iné vládne návrhy zákonov, lebo na to nebude čas. Moja požiadavka smerom k vláde znie: ‚Skrátené legislatívne konanie dávajte iba vtedy, keď je to nevyhnutné, lebo keď ich bude veľmi veľa, tak vaše ostatné zákony, ktoré predložíte, parlament fyzicky prerokovať nestihne‘,“ poznamenal.

Raši zároveň poukázal na to, že súčasná koalícia, keď bola v opozícii, kritizovala množstvo skrátených legislatívnym konaní, no je ich podľa neho veľa aj v súčasnosti. Upozornil zároveň na to, že keď prichádza do parlamentu veľa návrhov na rokovanie v tzv. zrýchlenom režime, narúša to harmonogram schôdzí.

Viac o téme: ProcesRichard RašiNRSRSkrátené konanie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Roman Michelko
Vetované zákony sa odsúvajú, kým nie je na nich v koalícii zhoda, uviedol Michelko
Domáce
Richard Raši.
Raši avizuje: Volebné obdobie samospráv sa pravdepodobne predĺži na 5 rokov, opozícia nesúhlasí
Domáce
Spoločné rokovanie vlád Slovenska
Spoločné rokovanie vlád Slovenska a Česka je podľa publicistu Hrabka otázkou času
Domáce
Richard Raši.
Raši sa pustil do ostrej kritiky bývalej českej vlády: TOTO povedal o Fialovi! Nádej vidí v Okamurovi
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Karin Haydu o ich SLÁVNOM susedovi: Neuveríte, pri kom bývala! Ako sa jej vedľa neho žilo?
Karin Haydu o ich SLÁVNOM susedovi: Neuveríte, pri kom bývala! Ako sa jej vedľa neho žilo?
Prominenti
Príprava vianočných oblátok vo Vrbovciach a v Starej Turej
Príprava vianočných oblátok vo Vrbovciach a v Starej Turej
Správy
Zdobenie vianočného stromčeka ozdobami z prútia
Zdobenie vianočného stromčeka ozdobami z prútia
Správy

Domáce správy

Matúš Šutaj Eštok.
Návštevnosť klientskych centier ministerstva vnútra v roku 2024 klesla
Domáce
Ilustračné foto
Polícia objasnila prípad krádeže vo vianočnom stánku vo Vranove nad Topľou
Domáce
Ilustračné foto
Polícia v Humennom obvinila 29-ročného muža z drogovej trestnej činnosti
Domáce
Liptovský Mikuláš stavia nový skatepark: Práce napredujú, športovci sa môžu tešiť už budúci rok
Liptovský Mikuláš stavia nový skatepark: Práce napredujú, športovci sa môžu tešiť už budúci rok
Liptovský Mikuláš

Zahraničné

Austrálsky premiér Anthony Albanese
Albanese pozval izraelského prezidenta Herzoga na návštevu Austrálie
Zahraničné
Ilustračné foto
USA pozastavili výstavbu piatich veterných elektrární pre obavy o bezpečnosť
Zahraničné
Ilustračné foto
TikTok sa po samovraždách mladých bráni obvineniam z nebezpečného obsahu
Zahraničné
Ilustračné foto
India poskytne Srí Lanke 450 miliónov dolárov ako pomoc po cyklóne Ditwah
Zahraničné

Prominenti

Karlos Vémola
SMUTNÉ Vianoce Karlosa Vémolu: Sviatky strávi v nemocnici... Akútna OPERÁCIA!
Zahraniční prominenti
Karin Haydu
Karin Haydu o ich SLÁVNOM susedovi: Neuveríte, pri kom bývala! Ako sa jej vedľa neho žilo?
Domáci prominenti
Žalostný pohľad na detskú
Žalostný pohľad na detskú hereckú hviezdu: VIDEO Je z neho bezdomovec!
Zahraniční prominenti
Juraj Bača
Juraj Bača šokuje slovami o svojom synovi: Jeden člen rodiny sa z bábätka NETEŠÍ!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Žena 25 rokov zbierala
Žena 25 rokov zbierala vianočné ozdoby: To, čo z nich vytvorila, vás ohromí
dromedar.sk
Manželia vyhrali v lotérii
Manželský pár vyhral v lotérii už po DRUHÝKRÁT: Z výhry sa vám zatočí hlava! Bežný smrteľník ju nikdy neuvidí
Zaujímavosti
TAJOMSTVO Bermúd sa presúva
TAJOMSTVO Bermúd sa presúva pod zem: Vedci odhalili niečo NEVÍDANÉ! Odkiaľ sa vzala TÁTO kamenná masa?
Zaujímavosti
FOTO undefined
RARITA vo vesmíre: Ochrnutá žena dokázala nemožné! Letela raketou miliardára Bezosa, vesmírny turizmus pokračuje
Zaujímavosti

Dobré správy

Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Prešovský kraj sa dočkal
Prešovský kraj sa dočkal viacerých pozitívnych zmien: Pozrite si kompletný regionálny prehľad
presov.zoznam.sk
Zdroj: Getty Images
Alkohol mladých Slovákov neláka: Čo je novým trendom?
hashtag.sk

Ekonomika

Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Namiesto ponožiek miliarda dolárov? Priamo na Štedrý deň sa bude hrať o gigantický jackpot!
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Sviatky pokoja a radosti? Tretina Slovákov priznáva úzkosť z výdavkov na darčeky, mnohí ich vôbec neriešia! (prieskum)
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!
Skončia spaľováky po roku 2035? Európska komisia po nátlaku krajín mení svoj názor!
Veľký posun na diaľnici do Košíc: Po dlhých rokoch výstavby otvorili nový úsek s tunelom Višňové! (foto)
Veľký posun na diaľnici do Košíc: Po dlhých rokoch výstavby otvorili nový úsek s tunelom Višňové! (foto)

Varenie a recepty

Šťavnaté bravčové rezne v krémovej cibuľovej omáčke. Rýchly víkendový obed, ktorý výborne zasýti.
Šťavnaté bravčové rezne v krémovej cibuľovej omáčke. Rýchly víkendový obed, ktorý výborne zasýti.
Kapustnica bez chuti? Týmito surovinami ju zmeníte na poriadnu bombu.
Kapustnica bez chuti? Týmito surovinami ju zmeníte na poriadnu bombu.
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Viedenský zemiakový šalát bez majonézy: Tajomstvo TOP zálievky
Rady a tipy
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Výber receptov

Šport

VIDEO Patový stav ukončilo predĺženie: Slováci prehrali s Čechmi vskutku bizarným spôsobom
VIDEO Patový stav ukončilo predĺženie: Slováci prehrali s Čechmi vskutku bizarným spôsobom
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
FOTO Slávna športová moderátorka predviedla svoju krásu: Fanúšikov nadchla v očarujúcom outfite
FOTO Slávna športová moderátorka predviedla svoju krásu: Fanúšikov nadchla v očarujúcom outfite
Taliansko
Čierny Peter zostal trom hráčom: Poznáme konečnú nomináciu Slovenska na MS do 20 rokov
Čierny Peter zostal trom hráčom: Poznáme konečnú nomináciu Slovenska na MS do 20 rokov
MS v hokeji do 20 rokov
Niečo, čo nepatrí do spoločnosti: Zápas Pittsburghu s Detroitom poznačil odsúdeniahodný incident
Niečo, čo nepatrí do spoločnosti: Zápas Pittsburghu s Detroitom poznačil odsúdeniahodný incident
Americký futbal

Auto-moto

Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Vysoká škola už nestačí? Tieto soft skills dnes rozhodujú o tom, či uspejete na trhu práce
Trendy na trhu práce
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Prečo povýšili vášho kolegu a nie vás? Skutočný dôvod býva úplne inde, než si myslíte
Kariérny rast
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Trendy na trhu práce v roku 2026: Čo rozhodne o tom, kto uspeje a kto zlyhá?
Pracovné prostredie
Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Pracovné benefity, ktoré budú v roku 2026 najviac žiadané
Mám prácu

Technológie

Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Používatelia iPhonov majú konečne spoľahlivý widget so správami. Funguje lepšie než ten od Google Správ
Aplikácie a hry
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Zabudni na kľúče. WELOCK smart lock U71 a Touca51 Pro menia spôsob, ako ľudia zamykajú dom
Sponzorovaný obsah
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Depresia zamyká mozog do jedného kruhu. Jedna dávka tejto látky dokáže človeka vytrhnúť z kolotoča negatívnych myšlienok
Veda a výskum
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Aplikácie a hry

Bývanie

Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti

Pre kutilov

Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Záhrada
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Recepty
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Komfort s diaľkovo ovládanými strešnými oknami
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočné menu v podaní zosnulej Alžbety II. akoby ste nečakali: Ak hosťom nechutilo, mohli si dať aj McDonald's
Zahraničné celebrity
Vianočné menu v podaní zosnulej Alžbety II. akoby ste nečakali: Ak hosťom nechutilo, mohli si dať aj McDonald's
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Domáce
Známy obchod sťahuje z predaja obľúbenú kávu: FOTO Nepite ju, ihneď ju vráťte do predajne
Novela, ktorá má pomôcť
Domáce
Novela, ktorá má pomôcť Gašparovi: Pellegrini si náhle vyberá strednú cestu, zákon nevetuje, ale ...
Vianočná kyberdráma: Na Váhostav
Domáce
Vianočná kyberdráma: Na Váhostav zaútočili HACKERI, vyhrážky a dostali aj časové ultimátum!
Ilustračné foto
Zahraničné
MIMORIADNE Poľsko aktivovalo letectvo: V pohotovosti aj protivzdušná obrana a radarové systémy

Ďalšie zo Zoznamu