Pôjdem do basy? Opitý vodič po tom, ako skončil v poli, riešil Vianoce! Autentické VIDEO z miesta nehody

BRATISLAVA - Bratislavskí policajti riešili ďalší prípad nezodpovednej jazdy pod vplyvom alkoholu. 29-ročný Vratko V. vo Vrakuni nezvládol riadenie, prerazil zvodidlá a s autom skončil v poli. Následne sa pokúsil z miesta utiecť. Dychová skúška však ukázala, že dôvod bol jasný — nafúkal takmer 1,8 promile alkoholu. Prípad zachytáva aj video, ktoré polícia zverejnila ako varovanie pred sviatkami
V noci sa 29‑ročný vodič osobného auta značky Chevrolet pohyboval po Ráztočnej ulici v bratislavskej Vrakuni smerom do centra mesta. Pred kruhovým objazdom však nezvládol rýchlosť ani ovládanie vozidla. Zišiel z cesty na trávnatý ostrovček, prerazil zvodidlá a napokon skončil s autom v poli. Nehoda však nebola jediným problémom. Vodič po zastavení vozidla vystúpil a pokúsil sa z miesta utiecť.
"Zastavený bol však policajtmi dopravnej polície a policajtmi pohotovostnej motorizovanej jednotky. Týmito bol vodič podrobený dychovej skúške, ktorá preukázala prítomnosť alkoholu v dychu v hodnote 0,84 mg/l, čo je 1,75 promile," informovala bratislavská krajská hovorkyňa Katarína Bartošová. Polícia zverejnila aj z diania po nehode video. "Pôjdem do basy?" pýtal sa Vratko V. z Bratislavy policajtov po tom, čo nafúkal. Na to mu policajt odpovedal, že to záleží od toho, ako rozhodne súd. "To fakt? Na Vianoce nebudem doma?" pýtal sa znovu vodič.
Polícia následne Vratkovi V. obmedzila osobnú slobodu a eskortovala ho na policajné oddelenie. Poverený príslušník odboru dopravných nehôd voči nemu vznuesol obvinenie za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ak súd preukáže jeho vinu, hrozí mu trest odňatia slobody až na jeden rok.