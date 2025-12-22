V Trnavskom kraji policajti počas akcie odhalili 3 kráže v obchodoch

TRNAVA - Policajti počas sobotnej (20. 12.) preventívno-bezpečnostnej akcie v obchodných centrách, maloobchodných predajniach a ich bezprostrednom okolí na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zaznamenali tri prípady krádeží a štyri ďalšie priestupky, ktoré sa týkali porušenia pravidiel cestnej premávky. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Najzávažnejším nedostatkom, ktorý policajti počas akcie zistili, bol alkohol u jedného pracovníka SBS v okrese Galanta, ktorý nafúkal viac ako jedno promile alkoholu. Policajti mu na mieste zadržali preukaz odbornej spôsobilosti a vec riešime v súvislosti s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ priblížila polícia.
Do akcie nasadili 69 policajtov. „Počas akcie policajné hliadky skontrolovali 280 prevádzok, 27 pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb a ďalších 31 osôb,“ doplnila.