Muž v Bratislave chcel ukradnúť knihy! VIDEO Predajcovi nastriekal do očí slzný sprej

BRATISLAVA - Polícia obvinila 36-ročného Mária M. z Bratislavy, ktorý chcel v utorok (16. 12.) ukradnúť knihy z kníhkupectva v obchodnom centre na bratislavskej ulici Mlynské Nivy. Predajcovi nastriekal do očí slzný sprej. Vďaka reakcii okoloidúcich ku krádeži nedošlo. Informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Obvinený muž vošiel do jedného z kníhkupectiev, kde si do tašky vložil celkovo 12 kusov kníh v celkovej hodnote takmer 300 eur,“ uviedol hovorca. Pri odchode z predajne ho chcel zadržať zamestnanec kníhkupectva. „Muž pri následnej konfrontácii vytiahol slzný sprej a opakovane nastriekal zamestnancovi kníhkupectva do očí s úmyslom ponechať si odcudzené knihy,“ doplnil Szeiff.
Na pomoc zamestnancovi prišli podľa hovorcu dvaja muži a pomohli zlodeja zadržať až do príchodu policajtov. Po tom, čo policajti previezli Mária M. na príslušné policajné oddelenie, bol po vykonaní potrebných úkonov zadržaný v cele policajného zaistenia. Prípad sa realizoval v tzv. super rýchlom konaní. Muž čelí obvineniu z trestného činu výtržníctva.