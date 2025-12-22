Raketový program je vecou Teheránu a nie predmetom diskusie

TEHERÁN - Irán v pondelok opätovne zdôraznil, že jeho raketový program má výhradne obranný charakter a je určený na odstrašenie potenciálnych útokov. Existencia raketového arzenálu krajiny nie je podľa iránskej diplomacie predmetom diskusie. Informuje o tom agentúra AFP.
„Iránsky raketový program bol vyvinutý na obranu iránskeho územia, nie na vyjednávania,“ vyhlásil hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na tlačovej konferencii. „Preto iránske obranné schopnosti, ktorých cieľom je odradiť agresorov od akýchkoľvek úvah o útoku na Irán, nie sú vecou, o ktorej by sa dalo diskutovať,“ doplnil hovorca. Teherán je schopný svojimi raketami zasiahnuť Izrael, preto boli iránsky raketový a jadrový program deklarované ako dve hlavné hrozby, ktoré chcel Tel Aviv zničiť v júni počas 12-dňovej vojny, pripomína AFP.
Podľa televíznej stanice NBC News Izrael čoraz viac znepokojuje, že Irán sa po tejto vojne snaží obnoviť a rozšíriť svoju výrobu rakiet. Televízia upozornila, že Izrael sa môže pokúsiť o nový útok, aby tieto snahy zastavil. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu by mal v decembri navštíviť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa nemenovaného zdroja NBC News mu „pravdepodobne predstaví možnosti, ako by sa USA mohli zapojiť do nových vojenských operácií alebo ich podporiť“.
Vojna medzi Iránom a Izraelom sa začala 13. júna izraelskými leteckými útokmi na viaceré ciele v Iráne. Izraelské nálety tiež usmrtili vysokopostavených predstaviteľov iránskych ozbrojených síl a niekoľko jadrových vedcov. Teherán odpovedal raketovými útokmi na Izrael a do konfliktu sa bombardovaním iránskych jadrových zariadení zapojili aj Spojené štáty. Boje sa skončili prímerím, ktoré oznámil Washington a nadobudlo platnosť 24. júna.