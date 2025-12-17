To je rýchlosť! Muž ukradol zlato za 4,5 milióna korún: VIDEO Nebol ani maskovaný

PRAHA - Dva tehličky zlata s celkovou váhou 1,5 kilogramu a hodnotou vyše 4,5 milióna korún ukradol v pondelok v obchode v pražských Vysočanoch v priebehu niekoľkých sekúnd neznámy muž. Policajti po ňom teraz pátrajú a prosia o pomoc verejnosť. Na policajnom webe dnes zverejnili záznamy z bezpečnostných kamier, ktoré krádež a útek podozrivého zachytili. Páchateľovi hrozí až osem rokov väzenia. Spoločnosť Zlaťáky.cz, v ktorej kamennej predajni sa krádež odohrala, zverejnila konkrétne údaje o odcudzených tehličkách vrátane identifikačného čísla, aby maximálne napomohla ich nájdeniu a znemožnila ich ďalší nelegálny obeh na trhu.
Lupič vstúpil do obchodu na Českomoravskej ulici v Prahe 9 v pondelok dopoludnia. Pristúpil k vitríne s vystavenými investičnými tehličkami, z vrecka vytiahol kameň a presklenú vitrínu rozbil. Následne rýchlo zobral dve tehličky a ušiel. Nikto zo zamestnancov ani zákazníkov nebol podľa spoločnosti zranený.
Pri krádeži sa nijako nemaskoval
Páchateľ má podľa záznamov z kamier kratšie čierne vlasy a fúzy. Pri krádeži mal na sebe čierne nohavice a čierne topánky a tmavosivú mikinu s kapucňou a čiapku. Na ďalšom zázname z ulice už je bez šedivej mikiny a čiapky a na sebe má bielu mikinu či sveter s sivými pruhmi. Pri krádeži sa nijako nemaskoval, takže na zázname z obchodu je detailne vidieť jeho tvár.
"Nie je možné vylúčiť, že ide o cudzincov, ktorí mohli do Českej republiky pricestovať iba na tento účel. Preto prosíme, aby si záznamy pozreli aj ubytovatelia, pri ktorých mohol mať prenajatú izbu. Samozrejme to tak ale byť nemusí a môže ísť o kohokoľvek, "uviedol hovorca pražskej polície Jan Daněk. Ľudia, ktorí muža na záberoch spoznajú, sa majú obrátiť na linku 158.
Firma zverejnila váhu, rýzosť, sériové číslo a dátum vydania certifikátu oboch zliatkov
Riaditeľ spoločnosti Zlaťáky.cz Martin Štich uviedol, že odcudzené tehličky investičného zlata boli od renomovanej švajčiarskej rafinérie Argor-Heraeus, jedného z najvýznamnejších svetových producentov investičných drahých kovov. Firma zverejnila váhu, rýzosť, sériové číslo a dátum vydania certifikátu oboch zliatkov. "Každý z týchto zliatkov je jednoznačne identifikovateľný vďaka unikátnemu sériovému číslu, ktoré je evidované výrobcom aj v interných systémoch spoločnosti Zlaťáky.cz. Akýkoľvek pokus o ich ďalší predaj či zastavenie je tak ľahko dohľadateľný, "zdôraznil Štich.
Zverejnenie presnej identifikácie považuje za kľúčové nielen kvôli dopadeniu páchateľa, ale aj ako jasný signál trhu, že s odcudzeným investičným zlatom nemožno anonymne nakladať. Spoločnosť vyzvala verejnosť aj obchodníkov s drahými kovmi, aby venovali zvýšenú pozornosť sériovým číslam odcudzených zlatých tehličiek a v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovali políciu. Spoločnosť poskytla polícii kamerové záznamy aj kompletnú dokumentáciu ku konkrétnym zliatkom. Posilnila tiež bezpečnostné opatrenia vo svojich pobočkách, ktoré má podľa webu vo viacerých českých i slovenských mestách.