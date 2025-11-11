BRUTÁLNA vražda na rušnej ulici! Žena čakala na autobusovej zastávke, keď k nej pristúpil muž: Dobodal ju

BIRMINGHAM - Tragédia v centre Birminghamu si vyžiadala život 34-ročnej Katie Fox. Žena zomrela po brutálnom útoku nožom, ktorý sa odohral v piatok večer na rušnej ulici Smallbrook Queensway. Polícia v pondelok potvrdila, že útočník čelí obvineniu z vraždy.
Katie Fox utrpela vážne poranenie krku po tom, ako ju útočník napadol bez akejkoľvek provokácie. Z miesta incidentu ju v kritickom stave previezli do nemocnice, kde za ňu rodina a priatelia celé dni bdeli pri lôžku a modlili sa, aby prežila. V pondelok však polícia potvrdila, že Katie svojim zraneniam podľahla. Detaily k prípadu prinieli noviny The Sun.
„Žena, žiaľ, zomrela po bodnutí nožom v piatok večer v Birminghame,“ uviedla polícia West Midlands vo svojom vyhlásení. „Naše myšlienky sú s jej rodinou a blízkymi, ktorým poskytujeme podporu prostredníctvom špeciálne vyškolených pracovníkov,“ dodala vo vyhlásení. Polícia zároveň oznámila, že v centre mesta bude posilnená prítomnosť hliadok, aby sa obyvatelia cítili bezpečnejšie.
Obvinený muž čelí viacerým trestným činom
Z útoku bol už deň po incidente obvinený 21-ročný Djeison Rafael zo Smethwicku. Po potvrdení smrti obete polícia prekvalifikovala jeho obvinenie na vraždu. Rafael sa v pondelok (10. 11.) postavil pred súd v Birminghame. Počas šesťminútového vypočúvania ho sudca John Bristow viackrát napomenul, aby bol ticho.
Okrem vraždy čelí Rafael aj dvom obvineniam z ublíženia na zdraví (z 27. októbra a 7. novembra), držaniu noža a útoku na pracovníka eskortnej služby. Sudca rozhodol, že prípad bude postúpený na korunný súd, ktorý sa ním bude zaoberať 12. novembra.
Priatelia a známi sú zo smrti Katie zdrvení
„Je to zdrvujúce. Rodina bola nepretržite pri nej, dúfali v zázrak, no Katie to, žiaľ, nezvládla. Všetci sme v šoku,“ povedala jej suseda Fiona. Ďalšia obyvateľka z Northfieldu, kde Katie vyrastala, opísala správu ako „otrasnú a srdcervúcu pre každého, kto ju poznal“.
Na sociálnych sieťach sa taktiež po tragédii objavilo množstvo dojímavých odkazov. „Tragická správa – Katie Fox, partnerka Garyho Morrisa, zomrela po tom, ako bola v piatok večer dobodaná. Bola našou priateľkou dlhé roky a pravidelne sa zúčastňovala našich podujatí. Sme zdrvení,“ napísala Cathy Crossley z organizácie Arts All Over The Place.
„Je to absolútne zničujúce. Bola v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Potrebujeme viac polície v uliciach a prísnejšie tresty, aby sa ľudia cítili bezpečne,“ napísala ďalšia známa, Melanie Cox Pryce.
Miesto činu stále uzavreté
Na mieste útoku boli cez víkend rozložené tri forenzné stany – dve strieborné a jedna veľká modrá. Polícia naďalej zhromažďuje dôkazy a vyzýva verejnosť, aby sa prihlásila s akýmikoľvek informáciami, ktoré by mohli pomôcť objasniť okolnosti útoku.