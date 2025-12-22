Gröhling avizuje nové posily: Do strany vstúpia i viacerí členovia klubu SaS

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS sa bude v budúcom roku rozširovať. Avizuje nové posily. Do strany majú vstúpiť aj viacerí členovia klubu SaS, ktorí nie sú členmi strany. Uviedol to líder SaS a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling v koncoročnom rozhovore.
Avizoval nové posily najmä v oblasti dopravy. „Budeme naberať aj ďalších odborných garantov, ktorí s nami budú spolupracovať na príprave našej vízie, ako reštartovať Slovensko,“ doplnil. Informoval aj o vstupe členov klubu SaS v parlamente do strany. V poslaneckom klube SaS aktuálne figuruje viacero zákonodarcov, ktorí nie sú členmi strany. Ide napríklad o Vladimíru Marcinkovú, Martinu Bajo Holečkovú či Vladimíra Ledeckého.
Gröhling zároveň poukázal na to, že strana sa pod jeho vedením začala otvárať. „SaS sa stáva stranou, ktorá spája umiernených konzervatívcov a umiernených liberálov. Pozeráme sa na obidve slová v našom názve - na slobodu, ktorá bola doteraz výrazne prezentovaná, ale aj na solidaritu s jednotlivými skupinami ľudí, ktorých treba podporiť, aby sa dostali naspäť do pracovného procesu,“ argumentoval.
Privítal tiež, že SaS je po novom stranou regiónov, nielen bratislavskou stranou. „To, že sa otvárame regiónom, celému Slovensku, tak to je citeľné, pretože prijímame aj nových ľudí, ktorí sú našimi tvárami nielen z Bratislavy, ale z celého Slovenska,“ dodal.