SaSkári vo vianočnom móde: Galekov každoročný recept na wafle, zo Szalaya je stromček a Holečková s deťmi u Gröhlinga

BRATISLAVA - Vianoce u politikov nie sú vôbec o rokovaniach a vážnych témach. Poslanci SaSky (Sloboda a Solidarita) tentoraz poodhalili, ako vyzerajú ich sviatky doma – pri peci, wafľovači či v kruhu rodiny a priateľov. Nechýbajú tradície, nové zvyky a ani poriadna dávka pohody.
Karol Galek a vianočné wafle, ktoré vládnu sviatkom
U Karola Galeka majú Vianoce chuť waflí. Nie však hocijakých – ide o netradičný dezert, ktorý sa u nich doma stal doslova symbolom sviatkov. Pečú ich počas celého predvianočného obdobia, vždy vo veľkom množstve, a potom ich jedia prakticky stále – na raňajky aj na večeru, deň čo deň. Aby sa rýchlo im nezunovali, majú na to v rodine svoj trik.
VIDEO Pozrite si poslanca Galeka priamo v akcii v kuchyni:
Ako s úsmevom priznáva: "Jedno šťastie, že sa dajú spraviť na sladko aj na slano, inak by nám tie wafle išli skutočne hore krkom. Pravda je taká, že inokedy, ako na Vianoce, nám ani nenapadne zapnúť wafľovač. Tento zvyk máme už roky, vôbec neviem, ako a kedy to vzniklo. Wafle pre nás jednoducho znamenajú Vianoce a inak to už asi nebude.“
A keďže ide o tradíciu overenú rokmi, Galek sa podelil aj o recept:
- 185 mililitrov polotučného mlieka,
- 1 hrnček hladkej alebo špaldovej múky,
- 1 vajce,
- 50 gramov masla,
- 1 polievková lyžica vanilkového cukru,
- 2 čajové lyžičky prášku do pečiva,
- štipka soli.
Jednoduché, no podľa všetkého neodolateľné.
Lekár a poslanec Tomáš Szalay: Pokoj, tradície a stromček z mozzarelly a paradajok
Pre Tomáša Szalaya sú Vianoce najmä o pokoji a oddychu. Trávi ich so svojou priateľkou Peťkou a sviatočnú atmosféru si užívajú aj počas výletov do Hornej Kráľovej, kde dodržiavajú tradičné zvyky. Nechýbajú spoločné fotografie, rodinné momenty a ani stretnutia s čertom.
K Vianociam u Szalayovcov neodmysliteľne patria aj medovníky. Tie pečú spoločne podľa starého rodinného receptu, ktorý sa vraj vždy podarí – no jeho tajomstvo zostáva v rodine. Pán poslanec má jasne rozdelenú úlohu: vykrajovanie, no keď treba, pustí sa aj do zdobenia. Pečú vždy viac, pretože medovníky rozdávajú kamarátom, pekne zabalené v krabičkách s logom T a P – Tomáš a Peťka.
Tento rok pribudla aj nová tradícia, o ktorej hovorí: "Započali sme novú tradíciu s pár priateľmi – v predvečer prvej adventnej nedele sa stretneme u nás na záhrade a spoločne rozsvecujeme vianočný stromček. Nachystáme koláče a teplý čaj, skúšal som aj stromček z mozarelly a cherry paradajok."
Ako dodáva, oči, nos a gombíky na netradičnom stromčeku boli z ľanových semiačok.
Ani pracovné povinnosti sa sviatkom úplne nevyhli. Na vianočnom večierku ZAP (Zväz ambulantných poskytovateľov) sa stal hlavnou atrakciou: "Bol som vybratý ako vianočný stromček, ktorý všetci ozdobovali. Zdravotníci sa proste vedia baviť." Poslanca ozdobovala jeho priateľka Peťka.
Pečenie u predsedu: Gröhling otvoril dvere aj kuchyňu
Predsviatočné obdobie bolo výnimočné aj pre Martinu Bajo Holečkovú a predsedu SaS Branislava Gröhlinga. Išlo o ich prvú rodinnú návštevu spolu s jej deťmi u predsedu. Keďže on bol už u Bajovcov doma, tentoraz oplatil pozvanie a dohodli sa, že budú spolu piecť.
Deti ho už dobre poznajú – bol Rebeke na krstinách, s Hugom sa tiež pozná a ten ho doma často spomína a dokonca sa pýtal, či by k nemu nemohol ísť na prázdniny. Medzi Martinou a predsedom panuje blízky vzťah, netají sa tým, že pre SaS sa rozhodla aj kvôli nemu, pretože si rozumejú a majú podobný pohľad na svet.
Martina má Vianoce rada a miluje všetko, čo s nimi súvisí – od pečenia až po spoločné chvíle. Aj takéto momenty ukazujú, že sviatky sú pre poslancov SaSky predovšetkým o rodine, tradíciách a ľudskosti.