Jednotka štartuje novú reláciu História chutí: Jedlo, príbehy a zabudnuté zvyky

Slovenská televízia a rozhlas uvedie na Jednotke novú pôvodnú reláciu História chutí, ktorá spojí poznanie s chuťovým zážitkom. Pilotný diel venovaný Vianociam uvidia diváci na 4. adventnú nedeľu 21. decembra o 17.55 h na Jednotke, následne sa relácia zaradí do pravidelného vysielania a diváci ju budú môcť sledovať každú nedeľu od 11. januára.
História chutí je novinka voňajúca históriou tých najzaujímavejších častí Slovenska. V každej časti sa tvorcovia pozerajú na minulosť „zblízka“ prostredníctvom príbehov skutočných ľudí, ktorí v danej dobe a prostredí žili. Relácia divákom sprostredkuje menej známe udalosti, postavy, zvyky a predovšetkým chute dávnych čias. Nejde len o varenie – pozornosť sa venuje aj tomu, ako sa ľudia obliekali, trávili voľný čas, aké mali hygienické návyky či aké pravidlá formovali vzťahy medzi ženami a mužmi.
Ako už naznačuje názov, gastronómia našich predkov je jednou z hlavných línií relácie. V každej epizóde dostanú moderátori naservírované viaceré jedlá, ktoré pre nich pripravia špičkoví šéfkuchári podľa historických receptov. Tradičné jedlá sú však interpretované moderným spôsobom tak, aby inšpirovali aj dnešného diváka.
Odštartuje vianočným špeciálom
Úvodná vianočná epizóda zo Starej Ľubovne, ktorú odvysiela Jednotka v nedeľu 21. decembra o 17.55 h, prenesie divákov na začiatok 20. storočia. Relácia ukáže, ako naši predkovia prežívali Vianoce – prečo dodržiavali pôst, ktoré jedlá patrili na pôstny stôl a ktoré na štedrovečernú večeru, ako si vinšovali, obdarúvali sa a aké zvyky a tradície dodržiavali. Diváci spoznajú aj prekvapivé španielske vianočné zvyky a jedlá, ktoré do regiónu priniesla španielska princezná Isabela de Bourbon po tom, ako sa v roku 1929 vydala za grófa Jána Kanty Zamoyského, posledného súkromného majiteľa hradu.
Reláciou sprevádza moderátorská dvojica Martina „Maca“ Zábranská a Tibor Ferenčík. Maca prináša do relácie cit pre atmosféru miest a ich príbehy. Históriu vníma ako živý organizmus, ktorý rozpráva cez hrady, kaštiele či krajinu. Tibor je zase moderátor, ktorý je blízko mladému publiku, má rád technológie, pohyb a mestský život. Spoločne vytvárajú dynamickú dvojicu, ktorá sa vie navzájom dopĺňať, odľahčiť odborné témy a sprostredkovať ich divákom zrozumiteľne a s humorom.
Významnou súčasťou každej epizódy sú aj špičkoví kuchári. V pilotnej vianočnej časti sa predstaví Lukáš Heuser, rodák z Lučenca, ktorý viac než dvanásť rokov pôsobil vo Švajčiarsku a vypracoval sa až na pozíciu sous-chefa v štvorhviezdičkovom hoteli Glacier v Grindelwalde. Po návrate na Slovensko si s manželkou otvoril reštauráciu Origin v historickej smaltovni v Lučenci. Získal ocenenie Objav roka na Gurmán Award a bedeker Gault & Millau ho označil za Šéfkuchára zajtrajška. Ďalším zo šéfkuchárov je Jakub Biro, ktorý sa ku kuchárskemu umeniu dostal už v detstve vďaka starej mame a neskôr v Anglicku objavil vášeň pre francúzsku gastronómiu a jej bohaté techniky.
Spolupráca s vedcami a odborníkmi
História chutí je pôvodný formát STVR. Za námetom stojí scenárista a spisovateľ Richard Pupala, držiteľ ceny Anasoft Litera, ktorý sa dlhodobo venuje práci s historickým kontextom a atmosférou. Pri tvorbe relácie spolupracoval so Slovenskou akadémiou vied a Slovenským národným múzeom, aby boli fakty a reálie maximálne autentické. Vývoj projektu trval približne pol roka.
Relácia sa nakrúca prevažne v exteriéroch, v historických lokalitách po celom Slovensku. Príprava jednej epizódy trvá od vývoja niekoľko mesiacov, samotné nakrúcanie spolu s prípravou zaberie približne päť až šesť dní. Okrem výberu autentických lokácií je súčasťou náročného výrobného procesu aj práca s kostýmami, rekvizitami, historickými rešeršami a dobovými jedlami, ktoré sa varia podľa tradičných receptov.
Cieľom História chutí je osloviť viacero generácií divákov – tých, ktorých zaujíma história, gastronómia aj príbehy konkrétnych miest a ľudí. Každá epizóda spája poznanie s chuťovým zážitkom a prepája minulosť so súčasnosťou. STVR tak prináša pôvodný formát, ktorý divákom ukáže, že aj dejiny sa dajú spoznávať cez vône a chute – priamo z kuchyne.
- reklamná správa -