Aktuálny zásah hasičov: Horí hala na recykláciu plastov v Malackách

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
MALACKY - Hasiči aktuálne zasahujú v Malackách pri požiari haly na recykláciu plastov. Z miesta zásahu nehlásia zranených ani obete. Informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.
„O 15.34 h bol nahlásený požiar haly na recykláciu plastov na ulici Oslobodenia v Malackách. Zasahujúci hasiči pracujú na likvidácii požiaru. Z miesta zásahu nie sú v súčasnosti nahlásené žiadne zranené ani usmrtené osoby,“ uviedlo operačné stredisko.