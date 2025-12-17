V rámci iniciatívy Práca namiesto dávok sa zamestnalo už 900 ľudí, uviedol Erik Tomáš

BRATISLAVA - Úrady práce počas prvých týždňov fungovania iniciatívy Práca namiesto dávok rozposlali približne 15.000 odporúčaní do zamestnania alebo pozvánok na výberové konania. Podarilo sa pritom zamestnať už takmer 900 ľudí. Naopak, v 130 prípadoch sa už začalo správne konanie, ktoré vedie k odoberaniu dávky v hmotnej núdzi ľuďom, ktorí buď odmietli pracovnú ponuku, alebo nenastúpili do zamestnania. Informoval o tom v stredu po rokovaní vlády minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Iniciatíva známa pod názvom Práca namiesto dávok funguje od 1. septembra tohto roka. Princípom je, že pokiaľ človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku od úradu práce, je mu krátená alebo prichádza o dávku v hmotnej núdzi. Cieľom podľa ministra nie je okamžite trestať, ale najmä zamestnať ľudí a prvé výsledky ukazujú, že v praxi funguje.
„Na Slovensku máme približne 120.000 poberateľov dávky v hmotnej núdzi, to je aj so spoluposudzovanými osobami v domácnosti. My sme identifikovali, aj keď to číslo sa z mesiaca na mesiac pohybuje a mení, že približne 68.000 poberateľov dávky v hmotnej núdzi môže pracovať,“ vyčíslil Tomáš.
Približne 40.000 z týchto poberateľov je podľa neho aj v evidencii nezamestnaných, štát teda o nich vie, pracuje s nimi a ponúka im aktívne rôzne pracovné ponuky. „Ale 27.000 poberateľov dávky v hmotnej núdzi nie je ani len evidovaných v evidencii nezamestnaných, a preto v tých prvých týždňoch úrady práce rozposlali týmto poberateľom formuláre, v ktorých mali napísať, čo doteraz robili, čo by chceli robiť, aké majú vzdelanie a postupne sme už tie informácie od nich aj vyzbierali,“ priblížil minister práce.
Rezort práce reaguje na odmietnutie
Výsledkom iniciatívy sú tak prví zamestnaní ľudia, ale aj tí, ktorým sa bude dávka v hmotnej núdzi odoberať. „Tieto čísla nám začali najmä v posledných týždňoch prudko narastať a budú stále vyššie a vyššie, teda aj počet zamestnaných ľudí, aj počet ľudí, ktorým sme odobrali dávku v hmotnej núdzi,“ avizoval Tomáš. Poukázal aj na 9500 ľudí, ktorých odmietli samotní zamestnávatelia, pretože nadobudli presvedčenie, že nie sú schopní v ich firmách pracovať. Rezort práce na to reaguje dvoma opatreniami aktívnej politiky trhu práce. Prvé z nich je tzv. mentorované zapracovanie.
„Ponúkame na určitú dobu z eurofondov finančnú podporu tým zamestnávateľom, ktorí zamestnajú takéhoto človeka a zároveň preplatíme aj mentora, ktorý bude s takýmto človekom pracovať priamo na pracovisku. Druhá línia je, že ponúkame tzv. prácu na skúšku na tri mesiace, aby zamestnávatelia zamestnali takéhoto človeka a my preplácame náklady súvisiace s pracovnými prostriedkami, pomôckami a podobne,“ doplnil Tomáš.