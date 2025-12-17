AKTUÁLNE Ústavný súd vstúpil do hry! Úrad na ochranu oznamovateľov sa zatiaľ neruší

KOŠICE - Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Rozhodol o tom v stredu na svojom neverejnom zasadnutí pléna. Návrh skupiny opozičných poslancov Národnej rady SR prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu.
Zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý má od 1. januára nahradiť doterajší ÚOO, schválila v decembri Národná rada SR napriek vetu prezidenta SR Petra Pellegriniho.
Opozícia v podaní namieta možný nesúlad zákona s Ústavou SR aj právom Európskej únie (EÚ), ale tiež proces jeho prijatia v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci kritizujú napríklad skrátenie funkčného obdobia riadne zvolenej predsedníčky ÚOO aj zmeny týkajúce sa poskytovania a prehodnocovania ochrany oznamovateľov.
Podanie na ÚS podporil aj verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský. V prípade zákona sa obáva nezvratných zásahov do základných práv a slobôd. Hlavný problém vidí v ustanovení, ktoré umožňuje kedykoľvek preskúmať už udelenú ochranu oznamovateľa. Podľa Dobrovodského to do systému vnáša nepredvídateľnosť. Nový úrad má okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti. Okrem toho rieši i preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
PS víta pozastavenie jeho zrušenia
Opozičné PS privítalo pozastavenie účinnosti zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zákon označilo za pomstu. Informovala Jana Matiašová z mediálneho oddelenia PS. „Je to dobrá správa pre spravodlivosť na Slovensku. Zákon o zrušení úradu a jeho nahradení novým nebude platiť dovtedy, kým Ústavný súd nepreskúma jeho súlad s ústavou. Zabránili sme tak okamžitému zničeniu fungujúcej a nezávislej inštitúcie, ktorá chráni oznamovateľov korupcie a iného protispoločenského konania,“ uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Števulová. Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zákona. Rozhodol o tom v stredu na svojom neverejnom zasadnutí pléna. Návrh skupiny opozičných poslancov NR SR prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu.
Ústavný súd potvrdil, že výhrady opozície k rušeniu ÚOO sú oprávnené
Ústavný súd (ÚS) SR podľa opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) potvrdil, že opozičné výhrady k rušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a založeniu nového Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti sú oprávnené. Informoval komunikačný odbor KDH.
„Ústavný súd pozastavil účinnosť zákona o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov - a tým potvrdil, že naše výhrady môžu byť oprávnené. Aj skrátené konanie a lámanie pravidiel ‚cez koleno' touto vládou má svoje hranice. Právny štát sa nedá budovať obchádzaním zákonov a bez rešpektu k základným princípom demokracie,“ uviedli kresťanskí demokrati.