Dvořák vyzval na podporu vedcov a riešenie Kotlárových útokov na SAV: Kritizuje vládu, že tieto útoky ignoruje

BRATISLAVA - Ministri za Hlas-SD by sa mali jasne postaviť za vedcov a výsledky analýzy vakcín Slovenskej akadémie vied (SAV) a dodržať slová o odvolaní Petra Kotlára z postu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 v prípade, ak si nesplní svoju úlohu. Vyzval ich na to podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS). Kritizuje vládu, že ignoruje Kotlárove útoky na vedcov, spochybňovanie analýzy SAV, ako aj za chýbajúce vakcíny proti chrípke i čiernemu kašľu na Slovensku.

„Uprostred vírusovej sezóny sa ľudia nemajú čím očkovať, lebo chýbajú vakcíny proti chrípke. Na juhu Slovenska stále prebieha epidémia žltačky. Matky nevedia zohnať vakcíny proti čiernemu kašľu a tri deti zbytočne zomreli. Vláda aj minister zdravotníctva to flagrantne ignorujú. Úplne rovnako ako útoky na vedcov, opakované spochybňovanie analýzy SAV a šialené konšpiračné teórie Petra Kotlára,“ vyhlásil Dvořák v stanovisku.

Kotlár si podľa poslanca svoju úlohu splnomocnenca preukázateľne nesplnil. „A dnes vyslovene deklaroval, že správu o manažovaní pandémie ani neplánuje odovzdať. Preto sa pýtam, ešte koľko tlačoviek musí tento človek urobiť, koľko strachu a pochybností musí do spoločnosti zasiať, aby minister Šaško aj s Druckerom naplnili svoje slová o jeho odvolaní z funkcie? “ opýtal sa Dvořák.

Kotlár v stredu vyhlásil, že odďaľuje čas predloženia správy o prešetrení pandémie. Zároveň navyše deklaroval, že správu nikomu predkladať nebude. „Bolo by veľmi jednoduché predložiť správu, úplne ju ignorovať a povedať ‚Kotlárova úloha skončila‘. Ja nie som naivný,“ povedal splnomocnenec. Biomedicínske centrum SAV podľa Kotlára svojou analýzou „pošpinilo“ vedu.

SAV v auguste informovala, že jej analýza ukázala, že vakcíny proti COVID-19 obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Riziká, na ktoré upozorňoval Kotlár, sa podľa inštitúcie nepreukázali. „Vedecká publikácia, ktorá sa týka analýzy mRNA vakcín, dostala päť kladných nezávislých recenzných posudkov. Do tlače bola prijatá 29. októbra 2025. V najbližšom období bude publikovaná v časopise npj Vaccines s pôvodnými výsledkami a závermi,“ reagovala na stredajšie Kotlárove vyjadrenia hovorkyňa SAV Monika Tináková.

Viac o téme: VakcínaKritikaKonšpiráciaSAVPSOskar DvořákPeter Kotlár
Ďalšie zo Zoznamu