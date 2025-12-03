Streda3. december 2025, meniny má Oldrich, zajtra Barbora, Barbara

Kotlár chce predložiť správu o pandémii neskôr: Spochybňuje účinnosť používaných vakcín

Peter Kotlár Zobraziť galériu (3)
Peter Kotlár (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár odďaľuje čas predloženia svojej správy o manažovaní epidémie, pretože chce dokončiť objasňovanie neúčinnosti a nebezpečnosti „preparátov, ktoré sa použili v pseudoimunizácii našej populácie“. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii v parlamente. Opätovne kritizoval analýzu Slovenskej akadémie vied (SAV), pri ktorej podľa neho vedci pochybili.

„Ja správu nikomu predkladať nebudem, pretože by bolo veľmi jednoduché predložiť správu, úplne ju ignorovať a povedať ‚Kotlárova úloha skončila‘. Ja nie som naivný,“ povedal splnomocnenec v súvislosti s predložením svojej správy o prešetrení manažovania pandémie. Dodal, že bude žiadať premiéra Roberta Fica (Smer-SD) „ďalej a ďalej“ o odklad predloženia správy. Žiada ho tiež, aby ho nechal v pozícii do konca volebného obdobia, pretože chce „ešte mnohými vecami prekvapiť“.

VIDEO

Tlačová konferencia Petra Koltára (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Kotlár zároveň kritizoval, že „nedokážeme politicky jasne priznať a odhaliť, kde kto nakradol a nedokážeme odtajniť a použiť dáta, ktoré držíme v šuplíku“. Nad orgánmi, ako je Úrad verejného zdravotníctva SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ale aj Biomedicínske centrum SAV sa podľa neho drží „ochranná ruka“. Dodal, že „bránime cnostnej časti vedy odhaliť pravdu“.

Peter Kotlár
Zobraziť galériu (3)
Peter Kotlár  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Biomedicínske centrum SAV podľa Kotlára svojou analýzou „pošpinilo“ vedu. „SAV veľmi dobre vie, že ich metodika pri kontraanalýze k analýze čestnej vedkyne a súdnej znalkyne doktorky Sone Pekovej bola nesprávna. Pochybili amatérsky a dúfajú, že ich súčasná moc podrží, aby nepadlo náhodou zlé svetlo na vedu ako celok, keďže sú platení z peňazí daňových poplatníkov,“ vyhlásil Kotlár. Analýza je podľa neho chybná, chybná je metodika, chybné sú závery, prítomné sú konflikty záujmov. „Tí, čo sa vysmievajú alebo sa nám vysmievali, to majú zle a musia to opraviť,“ dodal. Komplexnú kritickú recenziu podľa svojich slov poskytol polícii.

SAV vykonala analýzu vakcín proti COVID-19. O jej vykonanie požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v reakcii na tvrdenia Kotlára o tom, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.

Peter Kotlár
Zobraziť galériu (3)
Peter Kotlár  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

SAV v auguste informovala, že jej analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Riziká, na ktoré upozorňoval Kotlár, sa podľa inštitúcie nepreukázali. Upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.

„Vedecká publikácia, ktorá sa týka analýzy mRNA vakcín, dostala päť kladných nezávislých recenzných posudkov. Do tlače bola prijatá 29. októbra 2025. V najbližšom období bude publikovaná v časopise npj Vaccines s pôvodnými výsledkami a závermi,“ reagovala na stredajšie Kotlárove vyjadrenia hovorkyňa SAV Monika Tináková.

Viac o téme: OčkovanieVakcínaPandémiaSAVCovid-19Peter Kotlár
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Peter Kotlár
Polícia nevidí dôvod na začatie trestného stíhania Kotlára: Týkalo sa vakcín proti COVID-19
Domáce
PS kritizuje Šaška za
PS kritizuje Šaška za nesplnené sľuby pri stabilizácii zdravotníkov i poplatkoch
Domáce
FOTO Peter Kotlár
Kotlár si stojí za tvrdeniami o vakcínach napriek analýze SAV: Polícia prešetruje prípad šírenia poplašnej správy
Domáce
Tak toto tu ešte
Tak toto tu ešte nebolo: Totálny bizár v parlamente! Kotlár sa spojil s opozíciou proti Huliakovi, tá mu aj tlieskala
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prezidenti krajín Vyšehradskej štvorky sa zišli v maďarskom Ostrihome
Prezidenti krajín Vyšehradskej štvorky sa zišli v maďarskom Ostrihome
Správy
Hasiči a záchranári si dnes vyskúšali zásah pri simulovanej nehode v tuneli Višňové
Hasiči a záchranári si dnes vyskúšali zásah pri simulovanej nehode v tuneli Višňové
Správy
Pokračovanie tlačovej konferencie hnutia Progresívne Slovensko: Aktuálne politické otázky
Pokračovanie tlačovej konferencie hnutia Progresívne Slovensko: Aktuálne politické otázky
Správy

Domáce správy

FOTO poľský prezident Karol Nawrocki,
Prezidenti krajín Vyšehradskej štvorky sa zišli na summite v maďarskom Ostrihome
Domáce
Sociálne služby sa menia:
Sociálne služby sa menia: Parlament prerokuje zákon o príspevku a nových pracovníkoch v zrýchlenom režime
Domáce
Simulovaná nehoda v tuneli
Simulovaná nehoda v tuneli Višňové: Hasiči a záchranári cvičili zásah pred jeho otvorením
Domáce
Piešťanský región láka na viac než 120 vianočných a silvestrovských podujatí, čakajú aj veľké koncerty
Piešťanský región láka na viac než 120 vianočných a silvestrovských podujatí, čakajú aj veľké koncerty
Piešťany

Zahraničné

Bývalý chorvátsky poslanec a
Bývalý chorvátsky poslanec a jeho syn čelia obvineniu z falšovania a predaja COVID testov
Zahraničné
Ropovod Družba opäť terčom
Ropovod Družba opäť terčom útoku: Ukrajina zasiahla úsek v Rusku! Čo to znamená pre Slovensko?
Zahraničné
Neuveriteľná drzosť: Inštruktor v
Neuveriteľná drzosť: Inštruktor v Tatrách údajne vysekal lezecké istenie
dromedar.sk
AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
Česko v pozore! Hrozí výbuch nebezpečnej látky, evakuovali školu
Zahraničné

Prominenti

STVR zlanárila ďalšiu tvár
STVR zlanárila ďalšiu tvár konkurencie: Na ich obrazovky mieri moderátorka Let's Dance!
Domáci prominenti
Cimarrovo najhoršie obdobie nekončí:
Cimarrovo najhoršie obdobie nekončí: SMRŤ milovanej osoby!
Zahraniční prominenti
FOTO Takto to vyzeralo na
Vianočný večierok: Herečke vykukla podprsenka, Wisterová v MINI a... Jovinečko? Puknete od smiechu!
Domáci prominenti
Vyšetrovanie Czech castingu UKONČENÉ:
Vyšetrovanie Czech castingu UKONČENÉ: Polícia obvinila 9 ľudí, niektorých aj zo znásilnenia!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Auto vs. šelma: Čo
Auto vs. šelma: Čo dokáže jediný úder medveďa? VIDEO z Japonska hovorí za všetko!
Zaujímavosti
Parkovací horor v priamom
Parkovací horor v priamom prenose: TOTO ste ešte nevideli! Týmto šoférom by vodičák neprešiel ani omylom
Zaujímavosti
Veľký prehľad vianočných trhov:
Veľký prehľad vianočných trhov: Čo si pre vás pripravili v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách?
dromedar.sk
FOTO OPTICKÁ ILÚZIA, ktorá preverí
OPTICKÁ ILÚZIA, ktorá preverí váš mozog: Väčšina ľudí v nej zlyhá! Zvládnete to vy? Futbaloví fanúšikovia ju milujú
Zaujímavosti

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Viacerí Slováci riešia zásadný problém so stravovaním: Dáme vám radu, ako to zmeniť
Domáce
Poradíme vám, na čo
Adventný kalendár UTOROK Viete, čo jete? Poradíme vám, na čo si dať pri kúpe potravín pozor
Domáce
Varte a pečte tieto
Adventný kalendár PONDELOK Varte a pečte tieto Vianoce zdravšie: Aha, ako to hravo zvládnete!
Domáce

Ekonomika

Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Dlho očakávané rozhodnutie vlády je tu: Schválila pomoc s cenami energií!
Dlho očakávané rozhodnutie vlády je tu: Schválila pomoc s cenami energií!
Aká je pravda o výške dôchodkov na Slovensku? Toto sú aktuálne čísla!
Aká je pravda o výške dôchodkov na Slovensku? Toto sú aktuálne čísla!
Ďalší krok k definitívnemu koncu ruského plynu: Saková reaguje, využije Slovensko zadné dvierka?
Ďalší krok k definitívnemu koncu ruského plynu: Saková reaguje, využije Slovensko zadné dvierka?

Varenie a recepty

Recept na linecké vianočné pečivo z pudingového prášku
Recept na linecké vianočné pečivo z pudingového prášku
Najlepšia kolekcia vianočných zákuskov a rezov. Až 20 receptov pre sladšie Vianoce.
Najlepšia kolekcia vianočných zákuskov a rezov. Až 20 receptov pre sladšie Vianoce.
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Rady a tipy
Najlepší vianočný punč: Najdôležitejší krok pri jeho príprave
Najlepší vianočný punč: Najdôležitejší krok pri jeho príprave
Výber receptov

Šport

ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok: Online prenos z dohrávky 10. kola Niké ligy
ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok: Online prenos z dohrávky 10. kola Niké ligy
Niké liga
FOTO Celé Slovensko myslí na Romana Kukumberga ml.: Sociálne siete zaplavili krásne a dojímavé odkazy
FOTO Celé Slovensko myslí na Romana Kukumberga ml.: Sociálne siete zaplavili krásne a dojímavé odkazy
Tipsport liga
Manchestrom nechcený, Evertonom milovaný: 100-miliónový Grealish znovu našiel radosť z futbalu
Manchestrom nechcený, Evertonom milovaný: 100-miliónový Grealish znovu našiel radosť z futbalu
Premier League
VIDEO Trafil aj hviezdy na nebi: Lewandowski spackal pokutový kop nevídaným spôsobom
VIDEO Trafil aj hviezdy na nebi: Lewandowski spackal pokutový kop nevídaným spôsobom
La Liga

Auto-moto

Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Novinky
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Správy
Nový most na ceste II/526 je napriek problémom s pôvodným zhotoviteľom hotový
Nový most na ceste II/526 je napriek problémom s pôvodným zhotoviteľom hotový
Doprava
PRVÁ JAZDA: BYD Atto 2 - Škoda by sa mala mať na pozore
PRVÁ JAZDA: BYD Atto 2 - Škoda by sa mala mať na pozore
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Výpoveď pred Vianocami? Takto sa s tým vysporiadate bez stresu
Výpoveď pred Vianocami? Takto sa s tým vysporiadate bez stresu
Strata práce
Kariérna zmena bez stresu: Ako úspešne prejsť do úplne nového odvetvia
Kariérna zmena bez stresu: Ako úspešne prejsť do úplne nového odvetvia
Hľadám prácu
Prečo firmy, ktoré riešia diverzitu a inklúziu, rastú rýchlejšie než konkurencia
Prečo firmy, ktoré riešia diverzitu a inklúziu, rastú rýchlejšie než konkurencia
Prostredie práce
Vyhrajte skvelé ceny v Topky adventný kalendár! Každý deň hráte o výhry v hodnote 100 €
Vyhrajte skvelé ceny v Topky adventný kalendár! Každý deň hráte o výhry v hodnote 100 €
Rady, tipy a triky

Technológie

Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
Tento molekulárny spínač pomáha rakovine prežiť nehostinné podmienky: Vedci našli spôsob, ako ho vypnúť.
Veda a výskum
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
V Černobyle existuje huba, ktorá miluje radiáciu: Pozerá sa po nej aj NASA, ako po materiáli, ktorý nám otvorí vesmír
Veda a výskum
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Najväčšia záhada vesmíru stará 90 rokov sa možno práve vyriešila. Toto žiarenie nemalo existovať
Veda a výskum
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Samsung predstavil Galaxy Z TriFold, hybrid medzi tabletom a tradičným smartfónom, ktorý tlačí na hranicu možností
Samsung

Bývanie

Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!

Pre kutilov

Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Dvor a záhrada
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Údržba a opravy
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Recepty
Lukáš postavil svojim deťom domček snov. Pozrite sa, čo všetko doň zakomponoval a čo ešte chystá
Lukáš postavil svojim deťom domček snov. Pozrite sa, čo všetko doň zakomponoval a čo ešte chystá
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo sú Vianoce najväčšou skúškou vzťahov? Odborníci prezrádzajú najčastejšie dôvody hádok
Partnerské vzťahy
Prečo sú Vianoce najväčšou skúškou vzťahov? Odborníci prezrádzajú najčastejšie dôvody hádok
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Obľúbená drogéria sťahuje z predaja výrobok na FOTO: Okamžite ho vráťte, našli v ňom PLESNE!
Do sporu Šimkovičovej a
Domáce
Do sporu Šimkovičovej a Drličku zasiahol súd: Bývalý šéf SND vyfasoval oficiálny ZÁKAZ! Rozhorčená reakcia
Ropovod Družba opäť terčom
Zahraničné
Ropovod Družba opäť terčom útoku: Ukrajina zasiahla úsek v Rusku! Čo to znamená pre Slovensko?
Ilustračné foto
Zahraničné
Česko v pozore! Hrozí výbuch nebezpečnej látky, evakuovali školu

Ďalšie zo Zoznamu