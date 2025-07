Európska únia bije na POPLACH! V oblečení z Temu a Shein našli zakázané a toxické látky: Komisár EÚ je v šoku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Robert Way)

Eurokomisár pre spravodlivosť Michael McGrath vyjadril vážne znepokojenie nad toxicitou a nebezpečenstvom niektorých tovarov predávaných populárnymi čínskymi maloobchodnými platformami Shein a Temu. EÚ už dlhodobo volá po tvrdšom postupe voči týmto online predajcom.

S 12 miliónmi zásielok s nízkou hodnotou prichádzajúcich denne do EÚ od online predajcov mimo bloku sa McGrath zaviazal zakročiť proti predaju tovaru, ktorý očividne porušuje zákony EÚ. Čaká na výsledky tajnej nákupnej operácie v celej EÚ, ktorá má ďalej preveriť už zhromaždené dôkazy o tom, že čínski predajcovia obchádzajú zákony EÚ, píše portál The Guardian.

Desivé zistenia, McGrath je z nich znepokojený

Medzi najhoršie príklady, s ktorými sa McGrath stretol, patrili detské cumlíky s korálkami, ktoré sa ľahko uvoľňujú a predstavujú riziko udusenia, pretože nemajú otvor predpísanej veľkosti, ktorý by umožnil dieťaťu, ktoré by ho náhodou prehltlo, naďalej dýchať. Medzi ďalší nebezpečný tovar, ktorý poslanci Európskeho parlamentu uviedli v správe zverejnenej tento mesiac, patria detské pršiplášte s toxickými chemikáliami, slnečné okuliare bez UV filtra a detské šortky so šnúrkami dlhšími ako povoľujú predpisy, čo spôsobuje riziko zakopnutia.

Našli tiež kozmetiku obsahujúcu butylfenylmetylpropional, známy aj ako Lilial, ktorý je v EÚ uvedený ako chemikália "vzbudzujúca veľmi vysoké obavy" a je zakázaný od roku 2022 z dôvodu obáv, že ovplyvňuje plodnosť a vývoj plodu. Minulý rok britská vláda vyzvala spotrebiteľov, aby sa zbavili všetkých výrobkov obsahujúcich túto zložku.

"Som tým šokovaný a myslím si, že máme povinnosť chrániť európskych spotrebiteľov," uviedol McGrath. Okrem obáv o bezpečnosť spotrebiteľov sa McGrath obáva aj toho, že tieto platformy, ktoré za posledné dva roky zaznamenali obrovský nárast popularity, poškodzujú miestne podniky nekalou konkurenciou. " Rast je mimoriadny a vyvíja obrovský tlak na systémy na úrovni členských štátov," povedal.

Kroky, ktoré EÚ zvažuje

"Som odhodlaný posilniť presadzovanie našich zákonov o bezpečnosti výrobkov a pravidiel na ochranu spotrebiteľa. Nejde len o ochranu spotrebiteľov, ale je tu aj veľmi vážny problém s rovnakými podmienkami pre európske podniky, pretože sa od nich očakáva, že budú konkurovať predajcom, ktorí nedodržiavajú naše pravidlá," dodal.

Medzi opatrenia, ktoré EÚ zvažuje, patrí zrušenie bezcolného limitu 150 eur a zavedenie manipulačného poplatku za každý balík, čo môže odradiť od nákupov s nízkou hodnotou a pomôcť pokryť náklady na dodatočné colné kontroly. Možné je aj vytvorenie celoeurópskej colnej správy na riešenie systémových problémov. McGrath plánuje túto záležitosť priamo riešiť s čínskymi úradmi neskôr v tomto roku.

Vyjadrenia spoločností Shein a Temu

Shein aj Temu uviedli, že bezpečnosť produktov berú vážne a majú zavedené systémy na kontrolu a odstraňovanie nebezpečných výrobkov. Spoločnosť Shein uviedla, že tento rok investuje 15 miliónov dolárov (cca 12,8 milióna eur) do iniciatív v oblasti dodržiavania predpisov a bezpečnosti vrátane 2,5 milióna testov kvality produktov a bezpečnosti a má partnerstvá s 15 testovacími centrami vrátane prevádzok vo Veľkej Británii a Nemecku. Uviedla, že od spustenia svojho trhoviska odstránila 500 dodávateľov.

"Získanie a udržanie dôvery našich spotrebiteľov je prvoradé a sme plne odhodlaní zabezpečiť, aby produkty, ktoré ponúkame, boli bezpečné a v súlade s predpismi. Všetci naši dodávatelia sú povinní dodržiavať kódex správania spoločnosti Shein a prísne bezpečnostné normy a musia tiež dodržiavať príslušné zákony a nariadenia trhov, na ktorých pôsobíme," uviedol hovorca spoločnosti Shein.