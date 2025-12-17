Taliansko zatiaľ nie je pripravené podpísať dohodu EÚ - Mercosur: Brazílsky prezident varuje EÚ

RÍM - Taliansko zatiaľ nie je pripravené podpísať dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a juhoamerickým združením Mercosur. Vyhlásila to v stredu premiérka Giorgia Meloniová, ktorá zároveň vyjadrila presvedčenie, že podmienky na podpísanie by mohli byť splnené začiatkom budúceho roka. Informuje správa agentúry AFP.
„Podpísať dohodu v najbližších dňoch by bolo predčasné,“ pretože niektoré zo záruk pre talianskych poľnohospodárov ešte nemajú konečnú podobu, povedala Meloniová v talianskom parlamente. Vláda v Ríme podľa nej v otázke ochranných mechanizmov, ako sú kompenzačný fond alebo prísnejšie veterinárne predpisy, intenzívne spolupracuje s Európskou komisiou (EK).
„Všetky tieto opatrenia, hoci boli predložené, ešte nie sú úplne dokončené. Podpísanie dohody v najbližších dňoch, ako sa naznačovalo, preto stále považujeme za predčasné,“ dodal Meloniová, pričom zdôraznila, že Rím nemá v úmysle „postaviť sa proti dohode ako celku“. „Som si veľmi istá, že do začiatku budúceho roka sa všetky tieto podmienky podarí splniť,“ uzavrela.
Cieľ obchodnej dohody EÚ - Mercosur
Cieľom obchodnej dohody EÚ - Mercosur je posilnenie obchodu medzi EÚ a štyrmi krajinami združenia, a to Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom. Podľa Európskej komisie (EK) zamýšľaná zóna voľného obchodu bude najväčšou svojho druhu na svete. Dohoda by sa mala podľa plánov Komisie podpísať koncom tohto týždňa na okraj samitu šéfov štátov a vlád EÚ. Zatiaľ nie je isté, či sa pre ňu podarí získať potrebnú väčšinu.
Brazílsky prezident varuje EÚ pred odkladom podpisu dohody s blokom Mercosur
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v stredu varoval Európsku úniu pred odkladaním podpisu dohody o voľnom obchode s juhoamerickým blokom Mercosur. Únii odkázal, že ak dohoda nebude podpísaná podľa plánu túto sobotu (20. 12.), nebude počas jeho pôsobenia v úrade podpísaná vôbec. Na dohode sa pracovalo 26 rokov, pripomenul Lula s tým, že mu už „došla trpezlivosť“.Informuje správa agentúry AFP.
Odklad podpísania obchodného paktu požadujú najmä Francúzsko a Taliansko, podľa ktorých je ešte potrebné pracovať na vyriešení niektorých otvorených otázok. „Je to ťažké, pretože Taliansko a Francúzsko nechcú pokračovať pre vnútropolitické problémy,“ povedal Lula na zasadnutí vládneho kabinetu. „Už som ich varoval - ak to neurobíme teraz, Brazília neuzavrie žiadne ďalšie dohody, kým budem prezidentom,“ zdôraznil. „Ak povedia nie, budeme k nim v budúcnosti tvrdí, pretože sme ustúpili vo všetkom, čo mohla diplomacia rozumne pripustiť,“ uzavrel brazílsky prezident.