Streda17. december 2025, meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka

Medzi Ficom a Žilinkom to vrie: Ostré odkazy cez VIDEÁ! Šéf GP podľa premiéra podkopáva dôveryhodnosť celej prokuratúry!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk
TASR

BRATISLAVA - Medzi predsedom vlády Roberto Ficom a generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom to vrie. Premiér najnovšie vyhlásil, že Žilinka podkopáva dôveryhodnosť celej prokuratúry.

Premiér ešte v pondelok na tlačovej konferencii uviedol, že prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko mal v minulosti sfalšovať zápisnicu o podaní trestného oznámenia na vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Spísať ju mal s Ľubošom Vargom. Vargovým obhajcom bol vtedy advokát Marek Para, ktorý sa rozhodol podať trestné oznámenie na Špirka, pretože Varga popieral obsah trestného oznámenia na Kaliňáka. Fico chcel vedieť, čo s tým ide GP robiť, keďže Špirko tam aktuálne pôsobí. 

Fico tiež poukázal na to, že prípad sa začal vyšetrovať, Špirko bol stíhaný a následne bolo stíhanie zrušené. Disciplinárne stíhanie Špirka nakoniec podľa premiéra preukázalo, že sa nič nestalo. „Konštatovalo sa, že síce je podpis falošný, ale nie je celkom zrejmé, kto to podpísal, či to podpísal pán Špirko falošne, alebo to podpísal niekto iný,“ podotkol. Predseda vlády pripomenul, že Para sa za trestné oznámenie na Špirka dostal do väzby, kde bol niekoľko týždňov. „Po roku a pol generálna prokuratúra vydáva právoplatné rozhodnutie, že trestné stíhanie je zastavené. Lebo klamal Špirko a klamali už notoricky známi kajúcnici,“ skonštatoval.

Špirko v minulosti pracoval na trestných činoch riaditeľov rôznych daňových úradov, napríklad podnikateľov Salmanovcov. Je známy z kauzy daňových podvodov, konkrétne neoprávnených vratiek DPH za desiatky miliónov eur na východe Slovenska, keď podal trestné oznámenie na niekdajšieho ministra vnútra Kaliňáka a exministra financií či dopravy Jána Počiatka. Prokurátor uzatvoril dohodu o vine a treste s Vargom a ako súčasť dohody Špirko s Vargom spísali na Kaliňáka trestné oznámenie. Varga to však poprel a tvrdil, že trestné oznámenie spísal pod nátlakom a jeho podpis na ňom je sfalšovaný.

Žilinka nevidí nič, čo by Špirka spochybňovalo

Generálny prokurátor Maroš Žilinka však reagoval s tým, že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by Špirka spochybňovali. „Všetky postupy orgánov činných v trestnom konaní, ale aj iných subjektov pôsobiacich v trestnom konaní, sú upravené v trestnom poriadku, to platí aj o vybavovaní trestných oznámení. A teda aj o trestnom oznámení, ktoré podal poradca predsedu vlády SR na prokurátora GP vo veci falšovania podpisu vo všetkých veciach sa koná a bude zákonne rozhodnuté. A to pán oznamovateľ veľmi dobre vie,“ skonštatoval Žilinka.

Premiérove vyjadrenia na Špirku považuje Žilinka za útok na Generálnu prokuratúru SR, za dehonestáciu prokurátora a prokuratúry ako celku. „To považujem v demokratickom a právnom štáte za neakceptovateľné,“ podotkol. Ide podľa neho aj o útok na dôveryhodnosť a vážnosť prokuratúry.

Žilinka poukázal tiež na Ficove otázky v súvislosti s trestným oznámením na Špirku vo veci údajných útokov na jeho bývalú manželku. Zdôraznil, že všetky trestné veci domáceho násilia preverujú orgány činné v trestnom konaní a zvlášť GP veľmi citlivo a zodpovedne. „Mne osobne nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali zákonnosť vybavenia trestných oznámení, ktoré spomína pán predseda vlády. Ak sú predsedovi vlády známe akékoľvek konkrétne skutočnosti, ktoré by spochybňovali zákonnosť či správnosť rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, je povinný nám ich oznámiť a my sa nimi budeme zaoberať,“ povedal Žilinka.

Fico sa na Žilinku obrátil znova 

Reakcia premiéra Roberta Fica na Žilinkov postoj na seba nenechala dlho čakať. "Vážený pán generálny prokurátor, nevieme, kto ďalší sa má na Vás obrátiť. Predseda a podpredseda vlády, podpredseda parlamentu a jeden z najvýznamnejších advokátov. Včera sme Vás požiadali, aby ste riešili svojho prokurátora V. Špirka, ktorý sa v priamom prenose priznal, že falšoval dokument s cieľom privodiť trestné stíhanie podpredsedovi vlády R. Kaliňákovi. Ešte raz Vám púšťame relevantné video," uviedol Fico v mene seba, Gašpara, Kaliňáka a Paru. 

"Je neprijateľné, že napriek týmto zdrvujúcim faktom uvedeného prokurátora podporujete. Ak budete naďalej vyjadrovať priazeň ľudom, ako je V. Špirko či D. Lipšic, podkopávate dôveryhodnosť celej prokuratúry. Ak Vám včerajšie dôkazy na zásah proti V. Špirkovi nepostačujú, prikladáme vyjadrenie jeho manželky," dodal.

Rada prokurátorov má výhrady

Na situáciu reagovala aj Rada prokurátorov Slovenskej republiky. Tá opakovane dôrazne odsudzuje dehonestáciu prokurátorov a difamačné výroky politikov, či iných predstaviteľov verejnej moci, ktoré znižujú vážnosť prokuratúry Slovenskej republiky. Uviedla to vo svojom dnešnom stanovisku. Zároveň vyzýva na upustenie od snáh politikov zasahovať do rozhodovacích procesov týkajúcich sa služobného pomeru prokurátorov, čo je podkopávaním princípu nezávislosti prokuratúry.
 

Viac o téme: Robert FicoMaroš ŽilinkaGenerálna prokuratúra SRVasiľ SpirkoĽuboš Varga
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Predajňová končí vo funkcii generálnej riaditeľky SNM
Predajňová končí vo funkcii generálnej riaditeľky SNM
Správy
V bratislavských Vajnoroch spustili výstavbu novej národnej nemocnice
V bratislavských Vajnoroch spustili výstavbu novej národnej nemocnice
Správy
Predseda ÚVO nariadil zrušiť súťaž na výstavbu D1 Turany - Hubová
Predseda ÚVO nariadil zrušiť súťaž na výstavbu D1 Turany - Hubová
Správy

Domáce správy

Jozef Ráž
Pripravia novú súťaž aj žalobu! Ráž označil zrušenie tendra na D1 za nesprávne
Domáce
Ilustračné foto
Aktuálny zásah hasičov: Horí hala na recykláciu plastov v Malackách
Domáce
Novela zákona o neziskových
Novela zákona o neziskových organizáciách je v rozpore s ústavou, rozhodol Ústavný súd
Domáce
ŠOKUJÚCA VRAŽDA na severe Slovenska: Len 3-ročný chlapec zomrel násilím. Strašné, čo zistila polícia
ŠOKUJÚCA VRAŽDA na severe Slovenska: Len 3-ročný chlapec zomrel násilím. Strašné, čo zistila polícia
Regióny

Zahraničné

Nemecko vyzbrojuje: Parlament schválil
Nemecko vyzbrojuje: Parlament schválil nákupy pre armádu v hodnote približne 50 miliárd eur
Zahraničné
undefined
Francúzsko vyšetruje zahraničné zasahovanie pre škodlivý softvér na trajekte
Zahraničné
Vzbúrili sa! V Anglicku
Vzbúrili sa! V Anglicku začal päťdňový štrajk rezidentných lekárov
Zahraničné
Susie Wilesová
Najmocnejšia žena Bieleho domu bez servítky povedala, kto je Trump: Hrôzostrašný odkaz pre svet
Zahraničné

Prominenti

Dag Palovič skončil v
Dag Palovič skončil v nemocnici: Z vianočných trhov rovno na urgent... FOTO
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Bratislavské módne dni -
Najkrajší vianočný darček známej Slovenky: Porodila... FOTO priamo z pôrodnice!
Domáci prominenti
Gwyneth Paltrow so synom
Slávna herečka vzala na premiéru dospelé deti: Dcéra vyzerá ako jej mladšia kópia!
Zahraniční prominenti
Václav Vydra a Jana
Trápenie Pepa z Kameňáku: Narkóza manželke poškodila pamäť!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Mýtus alebo varovanie? Proroctvá
Mýtus alebo varovanie? Proroctvá Baby Vangy pre rok 2026 opäť rozdeľujú svet! Vízia, ktorá desí
Zaujímavosti
Pražská zoo smúti za
Šokujúce nešťastie pred otvorením zoo: Obľúbený akrobat už návštevníkov neuvidí! Pád do vody bol osudný
Zaujímavosti
Lyžiarske strediská Rakúsko: Najlepších
Lyžiarske strediská Rakúsko: Najlepších 10 miest
dromedar.sk
FOTO Slabé klopanie z rakvy
OMYL, ktorý mohol skončiť tragédiou: Prípravu na kremáciu zastavilo KLOPANIE z rakvy! Žena mala byť dávno mŕtva
Zaujímavosti

Dobré správy

Zmeny vlakovej dopravy v
Zmeny vlakovej dopravy v Nitrianskom kraji: Zistite, čo všetko čaká cestujúcich
nitra.zoznam.sk
Významná správa pre stanicu
Významná správa pre stanicu v Trnavskom kraji: Skráti sa aj prestupná doba, čo sa ešte mení?
trnava.zoznam.sk
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk
Romantický pobyt či wellness
Romantický pobyt či wellness pre partiu: Veľká SÚŤAŽ, v ktorej máte šancu vyhrať aj vy
plnielanu.sk

Ekonomika

Nemysliteľné sa stalo realitou: Volkswagen prvýkrát v histórii zatvára fabriku doma. Je to varovanie aj pre Slovensko!
Nemysliteľné sa stalo realitou: Volkswagen prvýkrát v histórii zatvára fabriku doma. Je to varovanie aj pre Slovensko!
Vláda odklepla výstavbu nových rýchlonabíjačiek po celom Slovensku: Pozrite si, kde všade vyrastú! (prehľadná mapa)
Vláda odklepla výstavbu nových rýchlonabíjačiek po celom Slovensku: Pozrite si, kde všade vyrastú! (prehľadná mapa)
Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!
Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?

Varenie a recepty

Krehké plnené rožteky
Krehké plnené rožteky
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Rady a tipy
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Výber receptov

Šport

Najväčší tenisový šok roka: Carlos Alcaraz oznámil správu, ktorú nikto nečakal!
Najväčší tenisový šok roka: Carlos Alcaraz oznámil správu, ktorú nikto nečakal!
ATP
Po nezhodách so zväzom dala krajine košom: Česi zlanárili veľkú zahraničnú hviezdu
Po nezhodách so zväzom dala krajine košom: Česi zlanárili veľkú zahraničnú hviezdu
Parašport
Trikrát sa dotkol lopty a dvakrát trafil rovno do vinkľa: Haraslín potvrdil parádnu formu
Trikrát sa dotkol lopty a dvakrát trafil rovno do vinkľa: Haraslín potvrdil parádnu formu
Konferenčná liga
Takýto zápas si zaslúži vypredané tribúny: Nitru čaká špeciálny a výnimočný hokejový večer
Takýto zápas si zaslúži vypredané tribúny: Nitru čaká špeciálny a výnimočný hokejový večer
Tipsport liga

Auto-moto

Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Doprava
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Doprava
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky

Kariéra a motivácia

Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Hľadám prácu
Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Zaujímavé pracovné ponuky
Práca počas sviatkov: Ako získať odmenu alebo voľno bez stresu
Práca počas sviatkov: Ako získať odmenu alebo voľno bez stresu
Prostredie práce
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Rady, tipy a triky

Technológie

V Google vyhľadávaní práve pribudlo nové tlačidlo „+“. Takto mení spôsob, akým hľadáš informácie
V Google vyhľadávaní práve pribudlo nové tlačidlo „+“. Takto mení spôsob, akým hľadáš informácie
Návody
Tieto roboty sú menšie než zrnko soli. Plávajú, myslia a fungujú bez batérie
Tieto roboty sú menšie než zrnko soli. Plávajú, myslia a fungujú bez batérie
Technológie
AKTUÁLNE: Európska komisia priznáva problém. Zákaz spaľovacích áut po roku 2035 už nie je taký jednoznačný
AKTUÁLNE: Európska komisia priznáva problém. Zákaz spaľovacích áut po roku 2035 už nie je taký jednoznačný
Autá
Toto je molekulárna iskra rakoviny. Rakovina dokáže preskočiť roky evolúcie naraz a konečne vieme, ktorý enzým to umožňuje
Toto je molekulárna iskra rakoviny. Rakovina dokáže preskočiť roky evolúcie naraz a konečne vieme, ktorý enzým to umožňuje
Veda a výskum

Bývanie

Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!

Pre kutilov

Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Údržba a opravy
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Recepty
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Recepty
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia majú počas Vianoc najväčší sexappeal: Astrológovia hovoria o jasných favoritov
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia majú počas Vianoc najväčší sexappeal: Astrológovia hovoria o jasných favoritov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Budova Ústavného súdu SR
Domáce
AKTUÁLNE Ústavný súd vstúpil do hry! Úrad na ochranu oznamovateľov sa zatiaľ neruší
Medzi Ficom a Žilinkom
Domáce
Medzi Ficom a Žilinkom to vrie: Ostré odkazy cez VIDEÁ! Šéf GP podľa premiéra podkopáva dôveryhodnosť celej prokuratúry!
Susie Wilesová
Zahraničné
Najmocnejšia žena Bieleho domu bez servítky povedala, kto je Trump: Hrôzostrašný odkaz pre svet
undefined
Domáce
Neznámy muž lákal dievčatá do auta! Polícia už posilnila výkon služby v okolí základných škôl

Ďalšie zo Zoznamu