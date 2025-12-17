Medzi Ficom a Žilinkom to vrie: Ostré odkazy cez VIDEÁ! Šéf GP podľa premiéra podkopáva dôveryhodnosť celej prokuratúry!

BRATISLAVA - Medzi predsedom vlády Roberto Ficom a generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom to vrie. Premiér najnovšie vyhlásil, že Žilinka podkopáva dôveryhodnosť celej prokuratúry.
Premiér ešte v pondelok na tlačovej konferencii uviedol, že prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko mal v minulosti sfalšovať zápisnicu o podaní trestného oznámenia na vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Spísať ju mal s Ľubošom Vargom. Vargovým obhajcom bol vtedy advokát Marek Para, ktorý sa rozhodol podať trestné oznámenie na Špirka, pretože Varga popieral obsah trestného oznámenia na Kaliňáka. Fico chcel vedieť, čo s tým ide GP robiť, keďže Špirko tam aktuálne pôsobí.
Fico tiež poukázal na to, že prípad sa začal vyšetrovať, Špirko bol stíhaný a následne bolo stíhanie zrušené. Disciplinárne stíhanie Špirka nakoniec podľa premiéra preukázalo, že sa nič nestalo. „Konštatovalo sa, že síce je podpis falošný, ale nie je celkom zrejmé, kto to podpísal, či to podpísal pán Špirko falošne, alebo to podpísal niekto iný,“ podotkol. Predseda vlády pripomenul, že Para sa za trestné oznámenie na Špirka dostal do väzby, kde bol niekoľko týždňov. „Po roku a pol generálna prokuratúra vydáva právoplatné rozhodnutie, že trestné stíhanie je zastavené. Lebo klamal Špirko a klamali už notoricky známi kajúcnici,“ skonštatoval.
Špirko v minulosti pracoval na trestných činoch riaditeľov rôznych daňových úradov, napríklad podnikateľov Salmanovcov. Je známy z kauzy daňových podvodov, konkrétne neoprávnených vratiek DPH za desiatky miliónov eur na východe Slovenska, keď podal trestné oznámenie na niekdajšieho ministra vnútra Kaliňáka a exministra financií či dopravy Jána Počiatka. Prokurátor uzatvoril dohodu o vine a treste s Vargom a ako súčasť dohody Špirko s Vargom spísali na Kaliňáka trestné oznámenie. Varga to však poprel a tvrdil, že trestné oznámenie spísal pod nátlakom a jeho podpis na ňom je sfalšovaný.
Žilinka nevidí nič, čo by Špirka spochybňovalo
Generálny prokurátor Maroš Žilinka však reagoval s tým, že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by Špirka spochybňovali. „Všetky postupy orgánov činných v trestnom konaní, ale aj iných subjektov pôsobiacich v trestnom konaní, sú upravené v trestnom poriadku, to platí aj o vybavovaní trestných oznámení. A teda aj o trestnom oznámení, ktoré podal poradca predsedu vlády SR na prokurátora GP vo veci falšovania podpisu vo všetkých veciach sa koná a bude zákonne rozhodnuté. A to pán oznamovateľ veľmi dobre vie,“ skonštatoval Žilinka.
Premiérove vyjadrenia na Špirku považuje Žilinka za útok na Generálnu prokuratúru SR, za dehonestáciu prokurátora a prokuratúry ako celku. „To považujem v demokratickom a právnom štáte za neakceptovateľné,“ podotkol. Ide podľa neho aj o útok na dôveryhodnosť a vážnosť prokuratúry.
Žilinka poukázal tiež na Ficove otázky v súvislosti s trestným oznámením na Špirku vo veci údajných útokov na jeho bývalú manželku. Zdôraznil, že všetky trestné veci domáceho násilia preverujú orgány činné v trestnom konaní a zvlášť GP veľmi citlivo a zodpovedne. „Mne osobne nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali zákonnosť vybavenia trestných oznámení, ktoré spomína pán predseda vlády. Ak sú predsedovi vlády známe akékoľvek konkrétne skutočnosti, ktoré by spochybňovali zákonnosť či správnosť rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, je povinný nám ich oznámiť a my sa nimi budeme zaoberať,“ povedal Žilinka.
Fico sa na Žilinku obrátil znova
Reakcia premiéra Roberta Fica na Žilinkov postoj na seba nenechala dlho čakať. "Vážený pán generálny prokurátor, nevieme, kto ďalší sa má na Vás obrátiť. Predseda a podpredseda vlády, podpredseda parlamentu a jeden z najvýznamnejších advokátov. Včera sme Vás požiadali, aby ste riešili svojho prokurátora V. Špirka, ktorý sa v priamom prenose priznal, že falšoval dokument s cieľom privodiť trestné stíhanie podpredsedovi vlády R. Kaliňákovi. Ešte raz Vám púšťame relevantné video," uviedol Fico v mene seba, Gašpara, Kaliňáka a Paru.
"Je neprijateľné, že napriek týmto zdrvujúcim faktom uvedeného prokurátora podporujete. Ak budete naďalej vyjadrovať priazeň ľudom, ako je V. Špirko či D. Lipšic, podkopávate dôveryhodnosť celej prokuratúry. Ak Vám včerajšie dôkazy na zásah proti V. Špirkovi nepostačujú, prikladáme vyjadrenie jeho manželky," dodal.
Rada prokurátorov má výhrady
Na situáciu reagovala aj Rada prokurátorov Slovenskej republiky. Tá opakovane dôrazne odsudzuje dehonestáciu prokurátorov a difamačné výroky politikov, či iných predstaviteľov verejnej moci, ktoré znižujú vážnosť prokuratúry Slovenskej republiky. Uviedla to vo svojom dnešnom stanovisku. Zároveň vyzýva na upustenie od snáh politikov zasahovať do rozhodovacích procesov týkajúcich sa služobného pomeru prokurátorov, čo je podkopávaním princípu nezávislosti prokuratúry.