MIRRI reaguje na Remišovú: Jej tvrdenia o nájomnej zmluve sú nepravdivé

BRATISLAVA - Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) pri nájomnej zmluve na priestory Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ignoruje fakty a klame. Uviedol to odbor komunikácie MIRRI v reakcii na Remišovej vyjadrenia, ktorá reagovala na tlačovú konferenciu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý).

„Fakty sú pritom neúprosné. To ona osobne podpísala zmluvu, ktorá je pre štát nevýhodná, nevypovedateľná a spôsobila, že dnes platíme o 10 až 20 % viac, než je bežné na trhu. Ak tomu nerozumela, je to vážny problém. Ak tomu rozumela a napriek tomu ju podpísala, je to ešte vážnejšie,“ spresnilo MIRRI.

Ministerstvo investícií zdôraznilo, že podpisom, naopak, dokázateľne ušetrilo, a to 1,9 milióna eur už budúci rok a ďalšie milióny v nasledujúcich rokoch. Toto nie sú dojmy, ale konkrétne čísla a uzavretý dodatok, ktorý štátu reálne znižuje náklady. „Ak má byť problémom lacnejší nájom než ten jej, tak potom je ten jej predražený megaproblém,“ podčiarkol odbor komunikácie MIRRI.

„Ak má pani Remišová naďalej problém pochopiť, čo spôsobila jej vlastná zmluva, radi ju na ministerstve privítame. Usadíme ju na sedačke za 8000 eur, ktorú sama nakúpila, za rokovacím stolom za 14-tisíc eur, ktorý si nechala objednať, a môžeme jej to pokojne vysvetliť. Kabát si môže odložiť na jeden z vešiakov, ktoré jej vedenie MIRRI nakúpilo za 42.000 eur,“ priblížilo ministerstvo investícií. „K téme ‚transparentnosti‘ len dodávame, že práve za jej pôsobenie muselo MIRRI podať dve trestné oznámenia na Európsku prokuratúru pre nehospodárnosť a vážne podozrenia z porušovania pravidiel pri IT projektoch. Ak dnes pani Remišová kričí ‚podvod‘, je to skôr ukážka paniky človeka, ktorý sa snaží prekričať vlastnú minulosť. My sa budeme držať faktov aj zodpovedného hospodárenia. Keby pani Remišová robila to isté, nemuseli by sme dnes hasiť dôsledky jej rozhodnutí,“ dodalo MIRRI.

Minister investícií uzatvoril nájomnú zmluvu na priestory MIRRI, ktorá je netransparentná a nevýhodná. Uviedla to Remišová v reakcii na Migaľove vyjadrenia, že MIRRI ušetrilo zmenou nájomnej zmluvy. Ten v utorok informoval, že MIRRI ušetrilo zmenou nájomnej zmluvy na priestory svojho úradu v budúcom roku 1,9 milióna eur. Zároveň v zmluve rezort podľa neho obmedzil ročné navýšenie nájmu z dôvodu inflácie maximálne na päť percent.

