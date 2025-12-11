Dráma v parlamente! Koalícia prepašovala do zákona podivné paragrafy: Šimečka do basy a Gašpar preč z basy?

BRATISLAVA - Krátko po novelizácii trestného zákona si začali v opozícii všímať, že nárast kriminality má podľa nich súvis práve s touto novelou. Koalícia si zrejme chybu po mesiacoch zrejme tiež uvedomila, a tak pripravila tzv. horalkový paragraf na opätovné zavedenie trestov za drobné krádeže, no prišiel aj tajný prílepok. Opozícia je z neho v šoku a hovoria, že poslanci chcú pomôcť obžalovanému podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer-SSD) v kauze Očistec.
Na všetko upozornila opozícia na sociálnej sieti cez poslanca z klubu Sloboda a Solidarita Ondreja Dostála. Koalícia k horalkovému paragrafu pridala aj nečakaný prílepok, ktorý prináša viaceré, podľa opozície, neprimerané a drzé novinky. Okrem iného sa spomína aj možnosť, že by táto podoba prílepku mohla pomôcť práve obžalovanému Tiborovi Gašparovi. No je toho ešte viac.
Cez horalkovú novelu podľa Dostála ide koalícia cestou trestania spochybňovania Benešových dekrétov a informačnej kampane mimovládnych organizácií pred voľbami. "Trestným činom bude spochybňovanie Benešových dekrétov aj porušenie zákazu vedenia volebnej kampane subjektmi, ktorým zákon vedenie kampane zakazuje," spresnil Dostál. Koalícia zrejme týmto zareagovala na tému dekrétov bývalého prezidenta Edvarda Beneša, ktorú prinieslo opozičné Progresívne Slovensko. To opakovane tvrdí, že nie je za ich zrušenie a prišlo k nedorozumeniu.
Druhý návrh je podľa Dostála reakciou koalície na informácie, že Veľká Británia podporila pred voľbami 2023 aktivity niektorých slovenských mimovládnych organizácií. "Oba návrhy idú podľa môjho názoru ďaleko za rámec zásahov do slobody prejavu a slobody šírenia informácií, ktoré umožňuje ústava," popísal svoje dojmy skúsený poslanec.
Prílepky bez tematického napojenia
To, čo však medzi návrhmi v ďalších prílepkoch vyčnieva, je to, čo opozíciu poriadne rozzúrilo. Ide totiž až o štyri prílepky, v rámci zákonov, ktoré podľa Dostála nijako nesúvisia s horalkovým návrhom novely Trestného zákona. "Medzi nimi je aj zmena úpravy postavenia spolupracujúcich obvinených. A celkom zjavne sa týka aj obžalovaného podpredsedu NR SR Tibora Gašpara. Keď som sa ho na to spýtal, tak mi na otázku, či sa ho to týka, neodpovedal, ale z jeho odpovede bolo zrejmé, že je v návrhu hlboko zorientovaný a je s ním stotožnený," reagoval opozičný poslanec.
Opozícia je poriadne nasrdená, schválením sa zmení politika využitia dôkazov v trestnom konaní
Je medzi nimi aj exminister vnútra a poslanec hnutia Slovensko Roman Mikulec, ktorý tvrdí, že koalícia "likviduje demokraciu". "Obžalovaný Gašpar rehabilituje sám seba. Cez horalkový zákon prepašoval do zákona pozmeňujúci návrh, ktorý ohrozí vyšetrovanie vrážd či zločineckých skupín. Chce sa zbaviť "nepohodlných" svedkov v kauze Očistec," napísal exminister. "Za dôkaz, ktorý sa nesmie v konaní použiť, sa považuje aj dôkaz získaný od osoby, ktorej bol poskytnutý benefit a ktorý v akomkoľvek trestnom konaní nevypovedala pravdivo," citoval priamo Mikulec z návrhu.
"Okrem mimoriadne drzého pokusu o záchranu Gašpara a Bödöra zabezpečuje ochranu mafiánskym skupinám a vrahom, ktorí v tejto krajine vďaka vládnej koalícií budú maximálne chránení," dodala poslankyňa a bývalá vicepremiérka Veronika Remišová a vyzvala poslancov, aby za toto nezahlasovali.
Takto to nefunguje nikde na svete, hromží Lipšic
K čerstvému návrhu z dielne koalície sa vyjadril aj prokurátor Daniel Lipšic. Ten sa obáva, že schválením návrhu by sa mohli chrániť aj pachatelia mafiánskych vrážd. Doplňujúci návrh podľa Lipšica zavádza kategorické dôkazné pravidlo o nepoužiteľnosti výpovede spolupracujúcej osoby, ktorá v akomkoľvek trestnom konaní nevypovedala pravdivo alebo neuviedla vo svojej výpovedi všetky podstatné skutočnosti.
"Tento procesný dôsledok je absurdný a takéto dôkazné pravidlo neexistuje nikde na svete," posťažoval sa verejne Lipšic. "Upozorňujem preto už teraz, že schválenie tohto návrhu bude mať za následok oslobodzujúce rozsudky aj v prípadoch (hrubokrkých) zločineckých skupín a mafiánskych vrážd," dodal.