Napätie v tajnej službe vrcholí: Bývalý funkcionár prehovoril o čistkách a nelegálnom odpočúvaní, Gašpar sa bráni

BRATISLAVA - Slovenská informačná služba (SIS) sa otriasa v základoch. Kým riaditeľ Pavol Gašpar hovorí o stabilizácii a podáva trestné oznámenia, bývalý riaditeľ Národného bezpečnostného a analytického centra (NBAC) Juraj Kulik opisuje atmosféru strachu, čistky a návrat k praktikám z 90. rokov. Opozícia žiada kontrolu.
Tichá vojna v útrobách slovenskej tajnej služby sa dostala na verejnosť. Spúšťačom sa stali otvorené vyjadrenia dlhoročného funkcionára SIS, plukovníka vo výslužbe Juraja Kulika. Ten pre portál Infosecurity.sk opísal praktiky, ktoré údajne zaviedlo nové vedenie na čele s Pavlom Gašparom. Nejde pritom len o personálne výmeny – padajú obvinenia z nezákonného odpočúvania vlastných ľudí, šikany a ignorovania ruských hrozieb.
Juraj Kulik, ktorý v službe pôsobil od roku 2002 a viedol prestížne analytické centrum NBAC, tvrdí, že po nástupe Pavla Gašpara sa začali masívne personálne čistky. Tie sa podľa neho netýkajú len vedenia, ale aj radových príslušníkov a operatívcov. Kulik tvrdí, že atmosféra v službe je poznačená strachom a frustráciou, pričom odchádzajú špičkoví odborníci, ktorých výchova trvala roky.
Najzávažnejším tvrdením ex-funkcionára je podozrenie zo zneužívania informačno-technických prostriedkov (ITP). Kulik je presvedčený, že jeho služobný telefón bol odpočúvaný, aby mu vedenie SIS zmarilo nové pracovné príležitosti v civilnom sektore.
Podobné obavy má aj opozícia. Poslanec SaS Juraj Krúpa sa pokúšal dostať na rokovanie kontrolného výboru s tvrdením, že má indície o svojom odpočúvaní. „Mám právo sa pýtať ako ústavný činiteľ, čo to ten riaditeľ vyvádza,“ vyhlásil Krúpa.
List nespokojných príslušníkov
Kulikove tvrdenia zapadli do kontextu ďalšieho podnetu. Poslankyňa Progresívneho Slovenska a členka osobitného kontrolného výboru pre SIS Zuzana Števulová informovala, že dostala anonymný list, ktorý jej mali poslať nespokojní zamestnanci tajnej služby. „Títo nespokojní príslušníci SIS hovoria o tom, že po príchode Pavla Gašpara do SIS a prevzatí kompetencií riaditeľa SIS služba musela výrazne obmedziť rozpracovanie ruských spravodajských služieb. Aktívna činnosť ruských rozviedčikov na Slovensku po jeho nástupe nie je pre nás žiadnym prekvapením. Na základe jeho pokynov sme museli svoju operatívnu činnosť sústrediť na partnerské zahraničné spravodajské služby,“ opísala obsah listu Števulová.
Števulová spolu s ďalším poslancom PS Jaroslavom Spišiakom iniciovala kontrolu v SIS priamo cez osobitný výbor. Argumentujú, že podľa rokovacieho poriadku na jej spustenie stačia dvaja členovia výboru. Podpredseda kontrolného výboru Peter Šuca (Smer-SD) po vypočutí Gašpara vyhlásil, že informácie nepovažuje za pravdivé a kontroly priamo v priestoroch SIS nie sú potrebné.
Opoziční poslanci chcú preto iniciovať vlastnú kontrolu v tajnej službe. Gašpar pri nej prisľúbil súčinnosť.
Gašpar všetky obvinenia odmieta
Riaditeľ SIS Pavol Gašpar tvrdenia z rozhovoru, anonymného listu aj mediálne komunikovaných podozrení odmieta. „Vo všeobecnosti môžem označiť obidva podnety, či už ten prvý alebo druhý, za obsahovo nezlučiteľné s objektívnou realitou. V súvislosti s týmito podnetmi SIS podáva trestné oznámenia, aby boli tieto okolnosti všetky riadne preverené aj vo vzťahu k prípadnému zneužívaniu informačno-technických prostriedkov alebo iných okolností, ktoré sú v tých podnetoch uvedené,“ uviedol po rokovaní osobitného kontrolného výboru.
Gašpar deklaruje, že je pripravený spolupracovať s kontrolnými orgánmi. „Ja som vždy súčinný s kontrolou tak, ako to bolo v minulosti. Nebolo by to prvýkrát, keď by poslanci prišli do priestorov SIS. Samozrejme, kontrola musí byť vykonaná v rozsahu, ktorý stanovuje zákon,“ podotkol.
Celý spor sa pravdepodobne presunie aj na súdy, keďže Juraj Kulik podal správnu žalobu na preskúmanie zákonnosti postupov riaditeľa SIS.