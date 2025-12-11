Vláda by mala zabezpečiť plynulé fungovanie programu Zelená domácnostiam

BRATISLAVA - Slovensko má v segmente udržateľného vykurovania a chladenia jeden z najsilnejších a najrýchlejšie rastúcich priemyselných ekosystémov v krajine. Tento segment má regionálny dosah, prináša pracovné miesta a investície, ktoré menia ekonomickú mapu Slovenska. Vyplýva to zo štúdie Nová éra tepla a chladu. Autori štúdie vyzývajú vládu, aby zabezpečila plynulé a dlhodobo predvídateľné fungovanie programu Zelená domácnostiam. Informovala Slovenská klimatická iniciatíva (SKI).
Segment udržateľného vykurovania a chladenia dosiahol vlani 4,14 miliardy eur obratu, zamestnal viac než 16.500 ľudí a do regiónov prišli investície presahujúce 500 miliónov eur, uvádza štúdia. V posledných rokoch vznikli nové závody v Senici, Prešove, Rimavskej Sobote, Dolnom Kubíne a Vranove nad Topľou. To potvrdzuje, že sektor rastie nielen v tradičných centrách, ale aj v okresoch, ktoré dlhodobo potrebujú nové pracovné príležitosti, tvrdí. Tento sektor je podľa SKI vysoko regionálny a popri veľkých výrobných podnikoch tu pôsobí vyše 1200 malých a mikropodnikov, tiež montážne a servisné firmy, ktoré pracujú priamo v území. Firmy tak zamestnávajú lokálnych ľudí.
Treba podporu
„Slovensko sa za posledné roky stalo jedným z európskych centier výroby moderných technológií. Investície prichádzajú aj do regiónov, kde roky nerástol žiadny nový priemysel. Je preto kľúčové, aby sme tento trend podporili stabilnou domácou politikou,“ povedal prezident Slovenského zväzu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá Vladimír Orovnický.
Autori štúdie tiež pripomínajú, že energopomoc, ktorá bola v čase krízy nevyhnutná, nie je dlhodobým systémovým riešením. Rieši len následky, nie príčiny, myslia si. „Ak chceme znižovať spotrebu energií, účty domácností a zvyšovať energetickú bezpečnosť krajiny, potrebujeme podporovať moderné riešenia, ktoré prinášajú úspory každý rok,“ uviedla SKI. Za kľúčový nástroj, ktorý túto úlohu plní, je podľa iniciatívy program Zelená domácnostiam, ktorý podľa odvetvia vracia ekonomike 2,7-násobka vložených verejných prostriedkov.
„Domácnosti chcú technológie, ktoré im znižujú účty a zvyšujú komfort. Zelená domácnostiam im to umožňuje a zároveň podporuje slovenské firmy a zamestnanosť v regiónoch. Aby tento systém fungoval, nesmie byť prerušovaný. Potrebujeme kontinuitu, nie jednorazové kolá výziev,“ poznamenala riaditeľa SKI Kateřina Chajdiaková.
Autori preto vyzývajú vládu
Autori preto vyzývajú vládu, aby zabezpečila nepretržité, stabilné a viacročné fungovanie programu Zelená domácnostiam. Ten je podľa nich pre domácnosti stabilným a jednoduchým nástrojom pri prechode na tepelné čerpadlá. Predvídateľná podpora umožní domácnostiam investovať do energeticky efektívnych technológií, posilní slovenské firmy, stabilizuje odvetvie a prispeje k dlhodobej redukcii nákladov na energie bez nutnosti ďalšej energopomoci. „Ide o systémové riešenie práve v čase, keď energopomoc nie je dlhodobo jasná ani garantovaná, a ceny energií sa budú do budúcna zvyšovať,“ podotkli. Autormi štúdie sú Orovnický, Chajdiaková, Richard Paksi z Budovy pre budúcnosť, Richard Filčák z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, Robert Žanony z Friedrich-Ebert-Stiftung a Irena Jenčová z portálu Euractiv.