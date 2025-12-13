Sobota13. december 2025, meniny má Lucia, zajtra Branislava, Bronislava

Horská služba upozorňuje na lavínové nebezpečenstvo v Tatrách

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách platí v sobotu malé lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce prvému stupňu päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku.

„Vplyvom predchádzajúceho ochladenia (štvrtok, piatok) sa snehová pokrývka stabilizovala. Počas dňa sa situácia na slnkom osvietených svahoch mierne zhoršuje, problémom bude mokrý sneh. Výskyt lavín je možný len na ojedinelých veľmi strmých svahoch, najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení. Samovoľné lavíny sa s výnimkou mokrých splazov neočakávajú,“ informuje SLP.

Vplyvom zmeny kladných a záporných teplôt snehová pokrývka vo vysokých polohách zamrzla a stabilizovala sa. V priebehu dňa sneh na slnkom osvietených svahoch mäkne a stáva sa mokrým, menej stabilným. Súvislá snehová pokrývka sa v Nízkych Tatrách vyskytuje od nadmorskej výšky približne 1200 metrov a v najvyšších polohách dosahuje 50 až 80 centimetrov. V Západných a Vysokých Tatrách je sneh od nadmorskej výšky 1500 metrov a dosahuje zväčša len do 50 centimetrov.

Viac o téme: LavínaNebezpečenstvoUpozornenieHzsTatrySLP
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vo všetkých pohoriach platí
Vo všetkých pohoriach platí nad pásmom lesa mierne lavínové nebezpečenstvo
Domáce
Donald Trump
Trump sa úplne opustil: Za noc zverejnil na sieťach 158 príspevkov! O TOMTO boli
Zahraničné
V Tatrách a Nízkych
V Tatrách a Nízkych Tatrách nad pásmom lesa platí mierne lavínové nebezpečenstvo
Domáce
Ilustračné foto
V Nízkych Tatrách a Veľkej Fatre je vyhlásené zvýšené lavínové nebezpečenstvo
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kaufland Cup: Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh hodnotí zápas s Lotyšskom
Kaufland Cup: Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh hodnotí zápas s Lotyšskom
Hokej
Gabika Ruman úžasne SCHUDLA množstvo kíl: Muž sa znova zaľúbil a toto je jej trik!
Gabika Ruman úžasne SCHUDLA množstvo kíl: Muž sa znova zaľúbil a toto je jej trik!
Prominenti
Tamara Heribanová o ROZVODE rodičov: Prečo som im musela odpustiť!
Tamara Heribanová o ROZVODE rodičov: Prečo som im musela odpustiť!
Prominenti

Domáce správy

Ilustračné foto
Horská služba upozorňuje na lavínové nebezpečenstvo v Tatrách
Domáce
Peter Pellegrini a Robert
Fico s Dankom ostro útočia na prezidenta: Premiér ho hodil cez palubu! Šéf SNS zašiel ešte ďalej, lietajú obvinenia
Domáce
Dočkáme sa bielych Vianoc?
Dočkáme sa bielych Vianoc? Slovensko čaká ZVRAT v počasí! TENTO dátum bude kľúčový
Domáce
Vianoce s ÚĽUV v Bratislave: Tradičné remeslá, darčeky aj hudba už túto sobotu
Vianoce s ÚĽUV v Bratislave: Tradičné remeslá, darčeky aj hudba už túto sobotu
Bratislava

Zahraničné

Napätie pretrváva: Thajsko avizuje
Napätie pretrváva: Thajsko avizuje ďalšie vojenské operácie proti Kambodži
Zahraničné
Prieskum odhalil vyše 3000
Prieskum odhalil vyše 3000 prípadov podozrení zo zneužívania detí v štátnych zariadeniach v Maďarsku
Zahraničné
Superchrípka zasahuje Britániu: Lekári
Superchrípka zasahuje Britániu: Lekári mieri do ulúc, Starmer štrajk kritizuje
Zahraničné
Trump hlási dohodu: Prímerie
Trump hlási dohodu: Prímerie medzi Thajskom a Kambodžou je obnovené
Zahraničné

Prominenti

ZOMREL oscarový filmový producent:
ZOMREL oscarový filmový producent: Jeho pohreb sa bude vysielať NAŽIVO!
Zahraniční prominenti
Laura Vizváryová
Kollárova mamička sa OBULA do Borisovej milenky: Totálne jej NALOŽILA... ZÚFALOSŤ!
Domáci prominenti
Vianočný KVÍZ: Uhádneš film
Vianočný KVÍZ: Uhádneš film alebo rozprávku podľa legendárnej hlášky?
Domáci prominenti
Radim Hladík
Smrť českého hudobníka 9 dní pred jubileom: Problémy s transplantáciou!
Osobnosti

Zaujímavosti

Lekár úprimne PREHOVORIL: Alkohol
Lekár úprimne PREHOVORIL: Alkohol ho zničil! TOTO sú 3 skupiny ľudí, ktoré by NIKDY NEMALI PIŤ
Zaujímavosti
FOTO Pornhub zverejnil REKAPITULÁCIU roka
Pornhub zverejnil REKAPITULÁCIU roka 2025: NAJSLEDOVANEJŠIE kategórie hovoria jasne! Kontroverzné témy valcujú rebríčky
Zaujímavosti
Týmito 12 návykmi ničíte
Týmito 12 návykmi ničíte zdravie svojej kože: Prestaňte skôr, než sa dostanete do ambulancie lekára!
vysetrenie.sk
Zahmlené okno a tajomné
ZÁHADA v hoteli: Hosť našiel na okne ODTLAČKY NÔH! Čo sa tu dialo predtým?! Internet má odvážne teórie
Zaujímavosti

Dobré správy

Rýchlejšie cestovanie po Slovensku:
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy
Domáce
FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek, platia už od nedele
Domáce

Ekonomika

Vodičák na stôl! Ak nepoznáte tieto kontrolky na palubovke, za volant radšej ani nesadajte (kvíz)
Vodičák na stôl! Ak nepoznáte tieto kontrolky na palubovke, za volant radšej ani nesadajte (kvíz)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Nová cesta v korunách stromov funguje na vodičov ako magnet: Pozrite si prvé čísla od diaľničiarov! (foto)
Nová cesta v korunách stromov funguje na vodičov ako magnet: Pozrite si prvé čísla od diaľničiarov! (foto)
Finančná správa opäť udrela: Pozrite si, čo našli v maskovaných priestoroch! (foto)
Finančná správa opäť udrela: Pozrite si, čo našli v maskovaných priestoroch! (foto)

Varenie a recepty

Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Vianočné jemné oválky zlepované džemom
Vianočné jemné oválky zlepované džemom
Celozrnné perníčky: Dokonalá vianočná chuť aj bez bielej múky
Celozrnné perníčky: Dokonalá vianočná chuť aj bez bielej múky
Výber receptov
Vianočný zemiakový šalát s majonézou: Akým chybám sa vyhnúť?
Vianočný zemiakový šalát s majonézou: Akým chybám sa vyhnúť?
Rady a tipy

Šport

Nech mu je zem ľahká: Zomrela športová legenda a kráľ paluboviek Marian Kotleba
Nech mu je zem ľahká: Zomrela športová legenda a kráľ paluboviek Marian Kotleba
Basketbal
Posledný zápas Ramsaya na lavičke sa predlžovalo: O trofeji na Kaufland Cupe rozhodol nečakaný hrdina
Posledný zápas Ramsaya na lavičke sa predlžovalo: O trofeji na Kaufland Cupe rozhodol nečakaný hrdina
Reprezentácia
VIDEO Dojatý Ramsay po derniére na lavičke reprezentácie: Nezabudnem na dnešný večer
VIDEO Dojatý Ramsay po derniére na lavičke reprezentácie: Nezabudnem na dnešný večer
Reprezentácia
Jedna z najviac šokujúcich výmen dekády: Quinn Hughes sa sťahuje v rámci NHL, Vancouver zhrabol tučnú protihodnotu
Jedna z najviac šokujúcich výmen dekády: Quinn Hughes sa sťahuje v rámci NHL, Vancouver zhrabol tučnú protihodnotu
NHL

Auto-moto

Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
Doprava
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy

Kariéra a motivácia

Ako rozpoznať toxického kolegu už po prvom týždni? Toto je 6 jasných signálov
Ako rozpoznať toxického kolegu už po prvom týždni? Toto je 6 jasných signálov
Vzťahy na pracovisku
Personalisti prezradili: Toto je dôvod, prečo vás na pohovore nepozvú druhýkrát
Personalisti prezradili: Toto je dôvod, prečo vás na pohovore nepozvú druhýkrát
Hľadám prácu
Tajomstvo úspechu: 7 ranných rituálov, ktoré robia top manažéri
Tajomstvo úspechu: 7 ranných rituálov, ktoré robia top manažéri
Rady, tipy a triky
Vianočná firemná kultúra, ktorá nesklame: Ako spraviť decembrové akcie inkluzívne a pritom nezruinovať rozpočet
Vianočná firemná kultúra, ktorá nesklame: Ako spraviť decembrové akcie inkluzívne a pritom nezruinovať rozpočet
Pracovné prostredie

Technológie

Umelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveň
Umelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveň
Umelá inteligencia
Americká armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranu
Americká armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranu
Armádne technológie
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
Armádne technológie
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Bezpečnosť

Bývanie

Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku

Pre kutilov

Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Záhrada
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Údržba a opravy
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Stavba
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Severská elegancia v centre Prahy: Štýlová Aňa Geislerová, Eliška Chomisteková a ďalšie tváre
Zahraničné celebrity
Severská elegancia v centre Prahy: Štýlová Aňa Geislerová, Eliška Chomisteková a ďalšie tváre
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Peter Pellegrini a Robert
Domáce
Fico s Dankom ostro útočia na prezidenta: Premiér ho hodil cez palubu! Šéf SNS zašiel ešte ďalej, lietajú obvinenia
Francúzsky generál Michel Yakovleff
Zahraničné
Generál šokoval svojím názorom: Európa je vojensky silnejšia ako USA! Na Rusko je však chýba TOTO
MIMORIADNY ONLINE Witkoff a
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Witkoff a Zelenskyj sa stretnú v Berlíne: Témou debaty bude ukončenie vojny
Dočkáme sa bielych Vianoc?
Domáce
Dočkáme sa bielych Vianoc? Slovensko čaká ZVRAT v počasí! TENTO dátum bude kľúčový

Ďalšie zo Zoznamu