Horská služba upozorňuje na lavínové nebezpečenstvo v Tatrách

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách platí v sobotu malé lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce prvému stupňu päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku.
„Vplyvom predchádzajúceho ochladenia (štvrtok, piatok) sa snehová pokrývka stabilizovala. Počas dňa sa situácia na slnkom osvietených svahoch mierne zhoršuje, problémom bude mokrý sneh. Výskyt lavín je možný len na ojedinelých veľmi strmých svahoch, najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení. Samovoľné lavíny sa s výnimkou mokrých splazov neočakávajú,“ informuje SLP.
Vplyvom zmeny kladných a záporných teplôt snehová pokrývka vo vysokých polohách zamrzla a stabilizovala sa. V priebehu dňa sneh na slnkom osvietených svahoch mäkne a stáva sa mokrým, menej stabilným. Súvislá snehová pokrývka sa v Nízkych Tatrách vyskytuje od nadmorskej výšky približne 1200 metrov a v najvyšších polohách dosahuje 50 až 80 centimetrov. V Západných a Vysokých Tatrách je sneh od nadmorskej výšky 1500 metrov a dosahuje zväčša len do 50 centimetrov.