Trump sa úplne opustil: Za noc zverejnil na sieťach 158 príspevkov! O TOMTO boli

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)
WASHINGTON - Noc z pondelka na utorok sa na profile Donalda Trumpa zmenila na lavínu príspevkov. Prezident USA zaplavil Truth Social stovkami správ, videí a zdieľaní, pričom v niektorých minútach pribúdali príspevky doslova po sekundách.

Príspevky pršali takmer bez prestávky

Americký prezident Donald Trump opäť ukázal, že na sociálnych sieťach nemá brzdu. Podľa tamojších médií od 21:00 večer do utorkového poludnia nahral na platformu Truth Social až 158 príspevkov.

V niektorých momentoch stlačil tlačidlo „zverejniť“ hneď niekoľkokrát za minútu. Na otázku novinárov, čo stálo za takou séria­lou aktivitou, Biely dom neodpovedal.

Od útokov na oponentov po podivné videá

Web Axios upozornil, že séria sa začala útokmi na politických súperov – bývalého ministra spravodlivosti Erica Holdera či arizonského senátora Marka Kellyho.

Nasledovali príspevky venované tomu, ako prezident Biden používa automatické podpisové pero. Trump medzi nimi šíril aj obsah od konšpirátora Alexa Jonesa, ktorý bez dôkazov obvinil Michelle Obamovú z rovnakého „prešľapu“ počas éry prezidenta Bidena.

V ďalších správach Trump burcoval svojich priaznivcov, aby išli voliť v mimoriadnych voľbách v Tennessee. Veľká časť obsahu boli však zdieľané videá z Instagramu a TikToku s cieľom posilniť jeho vlastné politické posolstvá.

Konšpirácie o Omarovej a Pelosiovej

Vo viacerých nočných príspevkoch spochybňoval legitímne občianstvo kongresmanky Ilhan Omarovej z Minnesoty.

Zdieľal aj konšpiráciu, podľa ktorej mala demokratická politička Nancy Pelosiová zorganizovať útok na Kapitol zo 6. januára 2021 — hoci išlo o vpád radikálnych Trumpových prívržencov.

Elon Musk ako „záchranca volieb“?

Ďalšia séria príspevkov tvrdila, že Elon Musk údajne zabránil „krádeži“ amerických volieb tým, že v roku 2024 odvrátil masívny kybernetický útok zo Srbska na americké sčítacie zariadenia.
Trump tento naratív šíri už dlhšie, no bez akýchkoľvek dôkazov.

Melania, Vianoce a vlastná sláva

V noci sa na Truth Social objavilo aj video oslavujúce prvú dámu Melaniu Trumpovú — a nie raz, ale minimálne trikrát.

Objavil sa tiež klip z jeho cameo úlohy vo filme Sám doma 2 so sloganom: „Vianoce sú opäť SKVELÉ“.

Mnohé ďalšie príspevky boli otvorenou oslavou jeho osoby:

  • „Donald Trump nie je demokrat ani republikán, je to hnutie!“
  • „Najlepší prezident v dejinách!“

Krátko pred šiestou ráno prezident dvakrát za sebou vychválil vlastnú sociálnu sieť: „TRUTH SOCIAL JE NAJLEPŠIE! Nič sa tomu ani neblíži!!!“

