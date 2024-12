Slováci, pozor: Máte posledné hodiny na objednanie balíčkov na Vianoce! Garantované termíny doručenia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/insta_photos)

BRATISLAVA - Vianoce sa nezadržateľne blížia, veď už o necelý týždeň tu je Štedrý deň. Niektorí ľudia, ktorí si vybavovanie darčekov nechali na poslednú chvíľu, narýchlo v súčasnosti zháňajú darčeky. To sa im ale môže vypomstiť a ak prešvihnú garantovaný termín doručenia balíčkov do Vianoc, zrejme si pod stromčekom rodinní príslušníci nenájdu nič. O aké dátumy ide?

Štedrý deň tento rok padol na utorok, a tak majú kuriéri a kuriérske spoločnosti obdobie, kedy sa doslova nezastavia. Mnohí Slováci totiž radšej, ako nakupovanie v obchodoch, vybavujú darčeky cez internet, no aj to má svoje úskalia. Napríklad, ak objednávate zo zahraničia či si, ľudovo povedané, dávate načas, tak sa môže stať, že balík do Vianoc jednoducho nepríde. Každá kuriérska spoločnosť má určené termíny, počas ktorých garantujú doručenie balíkov do Vianoc. Keďže pondelok je ešte posledný pracovný deň, ide aj o posledný deň doručovania darčekov. Naďalej však platí, že čím bližší termín Vianoc, tým menej kuriéri stíhajú. Na tieto termíny si preto dajte pozor.

Slovenská pošta deklaruje doručenie balíkov pod stromček pri objednávke do 19. decembra (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Kuriérska spoločnosť DPD bude doručovať aj v pondelok 23. decembra, avšak garantovať doručenie do Vianoc vie len pre tie balíky, ktoré sa k nim dostanú do stredy 18. decembra . Objednať ich je potrebné čo najskôr. Informuje o tom portál mediaklik.sk.

Obdobné termíny má aj GLS. To garantuje doručenie do Vianoc pre tuzemské balíky v prípade, ak budú odovzdané na prepravu do štvrtka 19. decembra .

V prípade obľúbenej spoločnosti Packeta si treba dať pozor na dva dátumy. V ich prípade totiž závisí doručovanie od toho, či e-shop podáva zásielky cez výdajné miesta, alebo cez depo. V prípade prvého variantu vedia garantovať doručenie do Vianoc v prípade, ak bude balík podaný do stredy 18. decembra . V prípade druhého variantu je najneskorší termín 19. december . „Zákazník nemá možnosť zistiť ani ovplyvniť, ako e-shop balíček kuriérskej službe odovzdá. Veľké e-shopy ale balíky väčšinou podávajú cez depo. Pri menších e-shopoch odporúčam objednávať tovar radšej do 18. decembra. Vo výdajnom mieste totiž dopravca vyzdvihne zásielku až na druhý deň a k zákazníkovi príde tovar najskôr na tretí deň,“ vysvetľuje Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates, ktorá vyvíja riešenia pre e-shopy.

A čo Slovenská pošta? Tá informovala klientov, že najneskorší termín odoslania balíčkov s garantovaným doručením do Vianoc je štvrtok 19. decembra .

Pri SPS je posledný termín podania zásielok s istotou doručenia do Vianoc streda 18. decembra . Spoločnosť pripomína, že zásielky doručuje aj po uvedenom termíne, no miera ich úspešného doručenia môže byť ovplyvnená aj zhoršenými poveternostnými podmienkami a nárastom množstva doručovaných zásielok v predvianočnom období. Posledný deň, kedy SPS doručuje zásielky, je pondelok 23. december.

Vo všetkých prípadoch však platí, že spoľahnúť sa na neskoršie termíny sa môže vypomstiť. Nápor na kuriérske spoločnosti je totiž obrovský. Jedinou záchranou by však mohli byť ešte výdajné boxy, v ktorých si vedia Slováci vybrať balíček aj na Štedrý deň, keďže ich dopravcovia vkladajú do boxov doslova na poslednú chvíľu. Aj tu však pozor na termíny, najmä tie na vybratie balíčkov. „Pri výdajných boxoch je pred Vianocami potrebné sledovať dobu uloženia zásielky. Napríklad Packeta pred Vianocami skracuje dobu pre vyzdvihnutie balíkov pri výdajných miestach na 4 dni a pri Z-boxoch na 2 dni,“ pripomína Michal Benatzky.

