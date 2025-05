Slováci pre e-shopy spohodlneli: Ulice miest čoraz viac lemujú nové balíkoboxy, rastie však aj vizuálny smog

Ilustračné foto (Zdroj: google.com, TASR/Lukáš Mužla)

Na problém rastúceho vizuálneho smogu upozornila v reportáži TV JOJ. Napríklad aj v hlavnom meste sa vám úplne bežne stane, že natrafíte na ulicu, kde sú tieto balíkoboxy od piatich rôznych spoločností zoradené na parkovisku doslova vedľa seba.

"Balíkoboxov máme k dnešnému 242, vlani ich pribudlo 85 a do polovice tohto roka sa sieť rozšíri o ďalších desať," povedala pre JOJ hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. Podobne to vidí aj spoločnosť Packeta, ktorá televízii povedala, že pôsobia s kapacitou 2 433 samoobslužných Z-boxov s kapacitou 164 tisíc zásielok denne. Nezaostáva ani spoločnosť DPD, ktorá tento rok plánuje mať niekde okolo 500 odberných miest tohto typu.

Rastie dopyt, spoločnosti preto zareagovali

Mnohé tieto spoločnosti sa bránia tým, že výstavbou nových balíkoboxov reagujú na zvýšený dopyt zákazníkov. Faktom je, že z balíkoboxov sa dá tovar síce hocikedy vyzdvihnúť do 2-3 dní, ale ak dôjde k ich naplneniu, distribútori v nich už nemôžu nechať nič navyše, a to spôsobuje problém.

Nájdete ich v rôznych podobách - biele, modré, červené aj žlté. Spojenie týchto farieb a ich nadmerný výskyt na jednom mieste spôsobujú takzvaný vizuálny smog. Myslí si to metropolitný inštitút hlavného mesta.

​"Preto pripravujeme tzv. manuál balíkoboxov pod názvom Princípy a štandardy balíkomatov. Manuál v jednotlivých častiach bude hovoriť o tom, kde je možné tieto balíkomaty umiestniť, akým spôsobom majú byť ukotvené, navrhované alebo udržiavané," povedala pre JOJ hovorkyňa Metropolitného inštitútu hlavného mesta Eva Hapčová.

Distribučné spoločnosti si evidentne tento neduh uvedomujú a niektoré už začali aj konať.

​"Ďalším opatrením, ktoré podnikáme, je, že sme zaviedli sedem rôznych dizajnových polepov na z boxy, vďaka ktorým lepšie splývajú s okolitým prostredím. Pri rozširovaní siete balíkov boxov postupujeme zodpovedne a udržateľne," vysvetlila Barbora Vaňová zo spoločnosti Packeta, ktorá takto bojuje proti vizuálnemu smogu.

Reaguje aj ZMOS

Mestá a obce by však mali výstavbu takých boxov regulovať. "Je to individuálne, keď sa to postaví do prostriedku sídliska alebo zamedzí nejaký vstup smerom do nejakého verejného priestoru, to potom je to skutočne vizuálny smog. Ale pokiaľ ide o verejné priestranstvo, tak tam to už musí riešiť obec alebo mesto zastúpené teda starostom či primátorom a daný zastupiteľstvom," povedal pre televíziu predseda Združenia miest a obcí Jozef Božik.