Dramatické zmeny v predvianočnom PRIESKUME: Jeden z outsiderov šliapol na plyn a predbehol KDH!

BRATISLAVA - Krátko pred príchodom sviatkov a Štedrého dňa bude voličov určite zaujímať ďalšia dávka od prieskumnej agentúry. Tentokrát ide o agentúru SCIO, ktorá v tlačovej správe uverejnila aktuálne decembrové čísla. Je sa na čo pozerať. Hlavne v momente, keď sa dramaticky mení situácia na hrane kvóra.
Agentúra SCIO dáta zbierala od 9. do 17. decembra 2025 na vzorke 1 000 respondentov, teda priamo aj počas obdobia medializovaných a vulgárnych nepokojov v parlamente. Ak by sa voľby konali v tomto čase, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 22,04 percenta. Za ním by bol vládny Smer-SSD s 16,31 percentami a treťou by bola Republika s 12,83 percentami.
Hlas spadol na úroveň 7-percentných strán a dýchajú mu na chrbát Demokrati
Dopredu sa derie hnutie Slovensko, ktoré by s 8,97 percentami skončilo ako štvrté. Piatym hráčom by bola Sloboda a Solidarita (SaS) so 7,1 percentami. Bola by zarovno s vládnym Hlasom-SD. Tomu už dýchajú na chrbát Demokrati s 5,98 percentami, ktorí už šokujúco preskočili Kresťanskodemokratické hnutie. To by s 5,48 percentami bolo posledným parlamentným hráčom.
Mimo pléna by sa ocitliv Sme rodina (4,61 percenta), koaličná Slovenská národná strana (3,86 percenta), Aliancia s 3,11 percentami, Právo na pravdu s 1,74 percentami a Domov - Národná strana s menej ako percentom podpory.
"Jediný prekvapujúcejší moment tohto mesiaca bolo preskočenie Kresťanskodemokratického hnutia stranou Demokrati o pol percentuálneho bodu," uviedol hlavný analytik agentúry SCIO, Martin Klus.
"Pokiaľ ide o pomyselných skokanov roka 2025, tak ak porovnáme preferencie strán z decembra minulého roka, pomerne strmý pád zažívajú rovnako SMER-SD o takmer 5 percent a Hlas-SD o takmer 3,5 percenta. Naopak, nárast zaznamenali najmä SaS a hnutie SLOVENSKO, pričom nemenej podstatné z hľadiska trendov je aj zastabilizovanie sa Demokratov nad 5 percent," doplnil Klus.