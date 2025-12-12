Minister Kamenický má dôvod na spokojnosť: Ecofin označil rozpočet SR na rok 2026 za jeden z najlepších

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík, Getty Images)
BRATISLAVA - Ecofin vyhodnotil štátny rozpočet Slovenska na rok 2026 ako jeden z najlepších v eurozóne. Uviedol to v piatok v Bratislave minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD).
„Akurát som prišiel z Bruselu, odkiaľ mám pozitívnu správu. Dnes rada Ecofinu, čo je rada ministrov financií, schválila náš rozpočet na budúci rok, ktorý bol vyhodnotený ako jeden z najlepších v rámci celej eurozóny,“ spresnil.
Kamenický na sociálnej sieti doplnil, že Slovensko plánuje znížiť deficit verejných financií najviac spomedzi všetkých členských štátov eurozóny. Pri plnení pravidiel rastu čistých výdavkov (bez obrannej únikovej doložky) bola podľa neho Slovenská republika vyhodnotená ako najlepšia dokonca z celej EÚ.