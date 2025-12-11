Štvrtok11. december 2025, meniny má Hilda, zajtra Otília

Zástupcovia českej opozície prišli na Slovensko: Raši stretnutie odmietol

Predsedovia českých poslaneckých klubov ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátov počas tlačovej konferencie.
Predsedovia českých poslaneckých klubov ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátov počas tlačovej konferencie. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Opoziční poslanci z Poslaneckej snemovne českého parlamentu vo štvrtok pricestovali do Bratislavy, kde sa stretli so slovenskou opozíciou. Svojou cestou šéfovia poslaneckých klubov Marek Benda (ODS), Jan Jakob (TOP 09), Tom Philipp (KDU-ČSL) a Michaela Šebelová (STAN), ktorých doplnila poslankyňa za Pirátov Katerina Demetrashvili, reagovali na minulotýždňovú návštevu predsedu snemovne Tomia Okamuru (SPD) v Bratislave.

Benda pre médiá uviedol, že požiadal o stretnutie aj predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD), ten však stretnutie s českou opozíciou odmietol. Benda doplnil, že od Rašiho dostal list, ktorého obsah však nechcel bližšie komentovať.

VIDEO

Tlačová konferencia predsedov českých poslaneckých klubov ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátov v Bratislave (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Rokovania s opozičnými stranami

Šéfovia českej opozície sa na Slovensku stretli s českým veľvyslancom Rudolfom Jindrákom. Následne rokovali so zástupcami slovenských opozičných strán – Progresívneho Slovenska (PS), Slobody a Solidarity (SaS), KDH, Demokratov a Hnutia Slovensko. Hlavným cieľom stretnutia bola výmena skúseností a názorov medzi parlamentnými klubmi, diskusia o aktuálnej situácii v oboch krajinách a posilnenie vzájomnej spolupráce.

Okamura minulý týždeň absolvoval svoju prvú zahraničnú cestu vo funkcii predsedu Poslaneckej snemovne. V jeho delegácii v Bratislave boli len poslanci koaličných hnutí ANO a SPD a strany Motoristi sebe. Niektorí členovia organizačného výboru snemovne, ktorý o cestách poslancov rozhoduje, chceli, aby sa k delegácii mohol pripojiť aspoň podpredseda dolnej komory parlamentu za ODS Jan Skopeček. Ani jeho účasť však zástupcovia vznikajúcej vládnej koalície nepovolili.

Benda dúfa v jednotu delegácií

„Dúfam, že minulotýždňová cesta českej vládnej koalície za slovenskou vládnou koalíciou bola iba výnimkou, excesom, ktorý sa už nebude opakovať. Vždy v histórii Českej a Slovenskej republiky boli delegácie naprieč politickým spektrom. Dúfam, že to tak do budúcnosti bude platiť,“ povedal Benda počas tlačovej konferencie pred Bratislavským hradom.

Podľa jeho slov počas stretnutia so slovenskou opozíciou otvorili aj otázku Benešových dekrétov. „Bolo nám jednoznačne povedané, že nikto na Slovensku nechce otvárať problematiku Benešových dekrétov, iba sa tu vedie diskusia o tom, že nemajú byť do budúcnosti používané,“ povedal. Podľa predstaviteľov českej opozície má táto cesta ukázať, že sa chcú vrátiť k normálnym vzťahom medzi Českou a Slovenskou republikou.

Viac o téme: StretnutieOpozíciaČRTomio Okamura
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Petr Fiala
Fiala považuje svoju vládu za úspešnú: Chce predložiť správu o stave krajiny
Zahraničné
FOTO Staronový český premiér Andrej
Babiš PREKVAPIL počas príhovoru, TOTO odkázal všetkým spoluobčanom: Česko bude najlepšie na celej planéte!
Zahraničné
Andrej Babiš
Andrej Babiš sa stal novým premiérom ČR! Odovzdal Pavlovi ministerské nominácie: Turek medzi nimi chýba
Zahraničné
Mirek Topolánek
Slová, z ktorých mrazí: Bývalý premiér prezradil DETAILY o zákernej chorobe, rodinu už pripravil na najhoršie
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Fero Mikloško bude na Vianoce sám a nevie sa dočkať: Pustí si sexi filmy! A aha, čo si kúpil
Fero Mikloško bude na Vianoce sám a nevie sa dočkať: Pustí si sexi filmy! A aha, čo si kúpil
Prominenti
Richard Takáč na Rade EÚ o tvorbe a financovaní spoločnej agropolitiky
Richard Takáč na Rade EÚ o tvorbe a financovaní spoločnej agropolitiky
Správy
Incenáciou
Incenáciou "text Lajčiak" vzdáva DPOH poctu takmer zabudnutému mysliteľovi Jánovi Lajčiakovi
Správy

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Poslanci Národnej rady (NR)
Parlament sa prepol do divokého módu: Piskot a schválený horalkový paragraf, poslanci chcú zlomiť aj veto prezidenta
Domáce
Opozícia organizuje veľký pochod
Opozícia organizuje veľký pochod v centre Bratislavy: Za demokraciu a právny štát
Domáce
Šokujúce zistenia PRIESKUMU! Slováci
Šokujúce zistenia PRIESKUMU! Slováci vnímajú hrozbu z Ruska, spojencom by sme ale zabuchli dvere!
Domáce
Žiar nad Hronom zavádza nové pravidlá parkovania: Čo sa od januára mení pre vodičov a ZŤP?
Žiar nad Hronom zavádza nové pravidlá parkovania: Čo sa od januára mení pre vodičov a ZŤP?
Banská Bystrica

Zahraničné

Jeffrey Epstein a princezná
Šokujúce odhalenie: Škandál zasiahol už aj Švédsko, princezná sa stretávala s Epsteinom!
Zahraničné
Ilustračné foto
Hamas odmieta zistenia Amnesty, že v Izraeli spáchal zločiny proti ľudskosti
Zahraničné
Veľký dronový útok Ukrajiny
MOHUTNÝ útok na Rusko, Ukrajina vyslala takmer 300 dronov: Letiská v Moskve zostali paralyzované! Ľudia spali na zemi
Zahraničné
Ilustračné foto
Britská polícia pátra po podozrivých z krádeže muzeálnych predmetov v Bristole
Zahraničné

Prominenti

Fero Mikloško
Fero Mikloško bude na Vianoce sám a nevie sa dočkať: Pustí si sexi filmy! A aha, čo si kúpil
Domáci prominenti
Premiéra muzikálu Rómeo a
Ďurovčík NEOBSADIL svoju manželku do muzikálu Rómeo a Júlia: Náročný rok! Čo sa stalo?
Domáci prominenti
KRÁSNY MOMENT z koncertu
KRÁSNY MOMENT z koncertu Shakiry: Na pódium prišli jej synovia a... Ľudia šaleli!
Zahraniční prominenti
Umelecký svet v SMÚTKU:
Umelecký svet v SMÚTKU: Zomrel člen Slovenského národného divadla... Pôsobil tam 25 rokov!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pneumatiky okolo brucha sa
Pneumatiky okolo brucha sa dá zbaviť aj po 45-tke! Stačí dodržiavať tieto zásady
vysetrenie.sk
POSLEDNÉ hodiny života vyzerajú
POSLEDNÉ hodiny života vyzerajú úplne inak, než si myslíte: TIETO signály mnohých prekvapia! Spoznáte ich?
Zaujímavosti
Mikroplasty v jedle, chemikálie
Mikroplasty v jedle, chemikálie vo vzduchu: NAJNEBEZPEČNEJŠIE veci v kuchyni odhalené! Vyhodiť by ste ich mali ešte DNES
Zaujímavosti
V juhovýchodnej Ázii zomreli
V juhovýchodnej Ázii zomreli stovky ľudí: Zvykajte si, vravia vedci
dromedar.sk

Dobré správy

FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Adam Ďurica, Sima Magušinová či Juraj Hnilica: Zapojte sa do súťaže aj vy!
Domáce
Vyberte darček pre muža
Tipy na vianočné darčeky pre mužov: Už nehľadajte, toto bude zaručený úspech!
Domáce

Ekonomika

Ruský rozpočet narazil na realitu: Príjmy z ropy a plynu sa rekordne prepadli, deficit sa nafúkol o 1000 percent!
Ruský rozpočet narazil na realitu: Príjmy z ropy a plynu sa rekordne prepadli, deficit sa nafúkol o 1000 percent!
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)

Varenie a recepty

Kokosové fúkané rohlíčky
Kokosové fúkané rohlíčky
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Rady a tipy
Tradičné žĺtkové rezy: Recept na vianočnú klasiku
Tradičné žĺtkové rezy: Recept na vianočnú klasiku
Koláče a torty

Šport

KF Shkendija – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos zo zápasu Konferenčnej ligy
KF Shkendija – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos zo zápasu Konferenčnej ligy
Konferenčná liga
Ani včera, ani dnes: Slovenskí mladíci pokorili Čechov na ich ľade druhý deň po sebe
Ani včera, ani dnes: Slovenskí mladíci pokorili Čechov na ich ľade druhý deň po sebe
Reprezentácia
Obchod, ktorý zahŕňal aj Šimona Nemca: Chystá sa v NHL jedna z najväčších výmen dekády?
Obchod, ktorý zahŕňal aj Šimona Nemca: Chystá sa v NHL jedna z najväčších výmen dekády?
NHL
Ester Ledecká letela ako raketa, tréning zjazdu poznačil hrozivý pád hviezdy
Ester Ledecká letela ako raketa, tréning zjazdu poznačil hrozivý pád hviezdy
Lyžovanie

Auto-moto

Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Novinky
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány

Kariéra a motivácia

Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Trendy na trhu práce
Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Pracovné prostredie
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Prostredie práce
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Aktuality

Technológie

AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
Bezpečnosť
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Armádne technológie
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
Aplikácie a hry
AKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizoval
AKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizoval
Aplikácie a hry

Bývanie

Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie

Pre kutilov

Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Dvor a záhrada
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Toto je najväčšia chyba, ktorú ženy robia vo vzťahu počas sviatkov: Muži to vnímajú úplne inak
Partnerské vzťahy
Toto je najväčšia chyba, ktorú ženy robia vo vzťahu počas sviatkov: Muži to vnímajú úplne inak
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Jeffrey Epstein a princezná
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Škandál zasiahol už aj Švédsko, princezná sa stretávala s Epsteinom!
Poslanci Národnej rady (NR)
Domáce
Parlament sa prepol do divokého módu: Piskot a schválený horalkový paragraf, poslanci chcú zlomiť aj veto prezidenta
Šokujúce zistenia PRIESKUMU! Slováci
Domáce
Šokujúce zistenia PRIESKUMU! Slováci vnímajú hrozbu z Ruska, spojencom by sme ale zabuchli dvere!
Veľký dronový útok Ukrajiny
Zahraničné
MOHUTNÝ útok na Rusko, Ukrajina vyslala takmer 300 dronov: Letiská v Moskve zostali paralyzované! Ľudia spali na zemi

Ďalšie zo Zoznamu