Slová, z ktorých mrazí: Bývalý premiér prezradil DETAILY o zákernej chorobe, rodinu už pripravil na najhoršie

PRAHA – Širokou verejnosťou už dlhšiu dobu rezonuje strach a ľútosť nad bývalým premiérom. Mirek Topolánek podstúpil tohto roku operáciu pre zákernú chorobu. Jeho vyjadrenia však naznačujú, že to, čo prichádza, sa už nedá zvrátiť.
Bývalý politik, ktorý svojho času viedol celú Českú republiku z premiérskeho kresla, bojuje už istú dobu s vážnymi zdravotnými problémami. Nebolo tomu tak dávno, keď Mirek Topolánek počas októbra prezradil, že mu diagnostikovali rakovinu pankreasu. Medzitým už mal expremiér podľa svojich slov začať s chemoterapiou. "Áno, nie som úplne v poriadku. Ale viete čo? Ak vám to vadí, vy*erte si oko," povedal v podcaste "Zlámaný topol".
Ťažká operácia a malé šance
Boj s rakovinou a náročná liečba (chemoterapia), ktorá je s tým spojená, vyvoláva u ľudí stres a depresie. Psychický stav u človeka môže byť výrazne poznačený. Expremiér Topolánek v podcaste prezradil ďalšie detaily o svojom zdravotnom stave. "Tohto roku na jar sa to zhoršilo. Okamžite som musel ísť na operáciu, na zložitý invazívny zákrok. Trvala šesť hodín," hovorí.
Aj keď od zákroku prešlo len niekoľko mesiacov, Topolánek by mal ešte dodržiavať kľudový režim. Namiesto toho už ale začal pracovať. "Vymyslel som si celý rad aktivít, ktoré ma napĺňajú," doplnil. Nezostáva mu už veľa času a preto sa snaží fungovať, ako to len ide. Vďačí najmä včasnému odhaleniu diagnózy a chemoterapii.
"Mám nejakú šancu, a celkom vysokú, že by som sa dostal medzi tých 13 až 15 percent, ktorí dokážu prežiť dlhšie ako päť rokov."
Český expremiér ďalej povedal, že je potrebné, aby ľudia chodili k lekárovi včas. Zdôraznil, že je potrebné, aby široká verejnosť chodila na preventívne prehliadky.