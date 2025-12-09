Andrej Babiš sa stal novým premiérom ČR! Odovzdal Pavlovi ministerské nominácie: Turek medzi nimi chýba

PRAHA - Predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa stal novým premiérom ČR. Do funkcie ho v utorok na Pražskom hrade vymenoval český prezident Petr Pavel. Babiš však zatiaľ nemá žiadne premiérske právomoci, o chode krajiny stále rozhoduje vláda v demisii Petra Fialu. Tá zanikne, až keď bude vymenovaný Babišov kabinet, informuje spravodajkyňa v Prahe.
Prezident Babišovi po menovacom akte zagratuloval a znovu ocenil, že dodržal dohodu o tom, aby verejne oznámil, ako vyrieši svoj konflikt záujmov. „Verím tomu, že v tých nadchádzajúcich 30 dňoch, ktoré ukladá zákon, dotiahnete túto vec do zdarného konca,“ podotkol. Zdôraznil, že jeho kabinet bude musieť riešiť mnohé problémy, ktoré nebudú prijemné verejnosti. „Budú vyžadovať nielen víziu, ale aj odvahu a nespochybnenie našich väzieb v EÚ a NATO a konštruktívny prístup krajiny, ktorá si je nielen vedomá spoločných hodnôt a záujmov, ale má aj nápady, ako problémy konštruktívne riešiť, a hľadá na to spojencov vnútri EÚ a NATO,“ povedal Babišovi Pavel.
Designovaný premiér sa mu poďakoval za to, že ho vymenoval. „Sľubujem všetkým občanom ČR, že budem bojovať za ich záujmy nielen doma, ale všade vo svete a urobím maximum pre to, aby sme splnili naše programové vyhlásenie vlády a aby sa ČR stala najlepším miestom na život na celej planéte,“ povedal po menovacom akte Babiš.
Babiš skladá premiérsky sľub tretíkrát
Predseda hnutia ANO zložil v utorok sľub do rúk prezidenta už po tretíkrát. Prvýkrát sa tak stalo v decembri 2017, keď ho za premiéra vymenoval Miloš Zeman. Vtedajší Babišov kabinet však nezískal dôveru v Poslaneckej snemovni, preto musel podať demisiu. Druhýkrát Zeman Babiša vymenoval o pol roka neskôr.
V súčasnosti má Česko dvoch predsedov vlády – okrem designovaného premiéra Babiša ním ešte stále je aj predseda vlády v demisii Petr Fiala. Jeho kabinet má naplánované rokovanie aj tento týždeň v stredu. Ak by bola nová vláda vymenovaná budúci pondelok, ako predpokladal podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček, išlo by o poslednú schôdzu Fialovej vlády.
Pavel po tom, ako v pondelok ukončil sériu neformálnych konzultácií s kandidátmi na ministrov Babišovej vlády, uviedol, že termín vymenovania jeho kabinetu oznámi po tom, ako mu designovaný premiér prinesie oficiálny návrh na ministrov. Havlíček v pondelok uviedol, že zoznam sa nebude líšiť od toho neoficiálneho, ktorý šéf ANO prezidentovi priniesol pred dvomi týždňami.
Prezident opäť spochybňuje Turekovu nomináciu
Motoristi dodali, že za Filipa Turka, ktorý je kandidátom na ministra životného prostredia, náhradu nehľadajú. Ten sa ako jediný s Pavlom zatiaľ nestretol, je hospitalizovaný v nemocnici. Prezident sa však opakovane vyjadril, že by Turek vôbec nemal byť členom vlády, pretože jeho prístup k právu a pravidlám je s touto funkciou nezlučiteľný.
Prezident Babiša vymenoval deväť týždňov po voľbách, po ktorých hnutie ANO, SPD a strana Motoristi sebe vytvorili väčšinu 108 mandátov v Poslaneckej snemovni. Babišovo ANO vo voľbách získalo rekordných 34,51 percenta hlasov, hnutie SPD si v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami aj napriek spojeniu s ďalšími subjektmi pohoršilo a dostalo 7,78 percenta hlasov a Motoristi, ktorí do dolnej komory kandidovali prvýkrát, uspeli so ziskom 6,77 percenta hlasov.
Babiš odovzdal Pavlovi ministerské nominácie: Turek medzi nimi chýba
Predseda ÁNO Andrej Babiš postúpil po svojom vymenovaní za premiéra prezidentovi Petrovi Pavlovi nominácie ministrov do vlády ÁNO, SPD a Motoristov. Chýba medzi nimi zo zdravotných dôvodov meno poslanca Motoristov Filipa Turka, povedal Babiš novinárom. Predpokladá, že Turek sa po svojom uzdravení stretne s Pavlom. Termín vymenovania celého kabinetu podľa Babiša oznámi Pražský hrad.
Turek čelí kritike za príspevky na sociálnych sieťach. Za výroky sa ospravedlnil, u niektorých autorstvo odmieta. Kontroverzia vzbudilo aj jeho majetkové priznanie či informácie, podľa ktorých sa pred ôsmimi rokmi vyhrážal zamestnanci saudskoarabskej ambasády. Čelil tiež kritike, že pri pripomienke 17. novembra jednému z oponentov hrozil slovami, že mu "zahajľuje do ksichtu". Pavol predtým označil za málo pravdepodobné, že sa ministrom stane, proti vymenovaniu Turka má výhrady.
"V návrhu, ktorý som priniesol, na základe rozhodnutia predsedu Motoristov pána Macinka meno pána Turka nefiguruje," povedal Babiš. Kandidát na ministra životného prostredia Turek je hospitalizovaný s bolesťou chrbta. Ospravedlnil sa kvôli tomu aj z pondelňajšej schôdzky s Pavlom. Babiš predpokladá, že Turek sa po svojom uzdravení s hlavou štátu stretne. Motoristi doteraz uvádzali, že na nomináciách trvajú a nič sa na nich nemení.
Termín vymenovania kabinetu podľa Babiša neskôr oznámi prezidentská kancelária. Vymenovanie sa ponáhľa okrem iného kvôli summitu Európskej únie, ktorý sa koná koncom budúceho pracovného týždňa, povedal Babiš. "V decembri je aktivita Bruselu veľká a my by sme sa chceli už toho zúčastniť," uviedol.