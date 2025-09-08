Pondelok8. september 2025, meniny má Miriama, zajtra Martina

NEŠŤASTIE na východe: Jedna obeť a vyše 30 zranených po zrážke autobusu a nákladiaku! FOTO z miesta nehody

Pri Drienovci sa zrazilo nákladné auto s autobusom
Pri Drienovci sa zrazilo nákladné auto s autobusom
TASR

DRIENOVEC - K zrážke nákladného vozidla a autobusu došlo v pondelok ráno pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. Úsek cesty je momentálne uzavretý, dopravu riadia a usmerňujú policajti. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Aktualizované 10:36 

Podľa Záchrannej služby Košice sa na mieste nehody celkovo nachádzalo 34 ranených osôb, z ktorých boli dvaja pacienti v kritickom stave. "Ďalej posádky ošetrili 9 zranených so stredne závažnými poraneniami a 23 osôb boli tzv. zelení pacienti, ktorí utrpeli len poranenia ľahšieho stupňa alebo bez poranení," priblížila záchranná služba.

NEŠŤASTIE na východe: Jedna
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Aktualizované 09:55 Jedna osoba nehodu neprežila. Informáciu priniesol Hasičský a záchranný zbor. V autobuse sa v čase zrážky nachádzalo 33 osôb, vrátane vodiča, 28 osôb utrpelo zranenia rôzneho rozsahu. "Hasiči vykonávali vystrihovanie zakliesnenej osoby z havarovaného autobusu, následne sa venovali triedeniu zranených podľa závažnosti poranení a poskytovali im predlekársku prvú pomoc," uvádzajú hasiči.

NEŠŤASTIE na východe: Jedna
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Záchranárom asistovali pri nakladaní zranených do sanitných vozidiel a niekoľko ľahko zranených osôb bolo prevezených do nemocnice hasičským evakuačným autobusom. Na mieste zasahujú hasiči z HS Moldava nad Bodvou, Košice-Šaca a Košice-Požiarnická, v spolupráci s členmi DHZO Mokrance a Turňa nad Bodvou. Úsek cesty je stále uzavretý.

NEŠŤASTIE na východe: Jedna
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Aktualizované 08:54

Na pomoc pri nehode bol vyslaný aj záchranársky vrtuľník z Košíc. Potvrdila to letecká záchranná služba Air - Transport Europe s tým, že zranenia utrpelo viacero osôb. "Po pristátí v blízkosti miesta nehody si posádka leteckých záchranárov prevzala do svojej starostlivosti vodiča autobusu, ktorý po náraze zostal zakliesnený vo vozidle. Utrpel vážne poranenia viacerých častí tela," priblížili leteckí záchranári.

NEŠŤASTIE na východe: Jedna
Zobraziť galériu (10)
 (Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)

Dodávajú, že po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia bol pacient preložený na palubu vrtuľníka. "V kritickom stave, s tzv. polytraumou, bol následne letecky transportovaný na Kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach," konštatujú.

Aktualizované 8:36

Hovorca Penta Hospitals SK Tomáš Kráľ uviedol, že nemocnica v Rožňave očakáva príjem okolo desiatich pacientov z tejto nehody. „Konkrétnejšie informácie poskytneme v priebehu dňa,“ dodal.

7:50 Viacero zranených podľa prvotných informácií evidujú záchranári po dopravnej nehode kamióna a autobusu pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. Potvrdila to hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.

Pri Drienovci sa zrazilo nákladné auto s autobusom
Zobraziť galériu (10)
Pri Drienovci sa zrazilo nákladné auto s autobusom  (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

 

KOODINUJEME UDALOSŤ S HROMADNÝM POSTIHNUTÍM OSÔB: NEHODA AUTOBUSU A KAMIÓNA DRIENOVEC - Operátori tiesňovej linky 155...

Posted by Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR on Sunday, September 7, 2025

„Operátori tiesňovej linky 155 vyslali na miesto dopravnej nehody sedem pozemných posádok ZZS aj záchranársky vrtuľník,“ povedala s tým, že koordinujú udalosť s hromadným postihnutím osôb.

Pri Drienovci došlo k vážnej zrážke kamióna a autobusu (Zdroj: Tip čitateľa)

Nehodu aktuálne policajti dokumentujú. Vodičom odporúča polícia použiť alternatívne trasy. Obchádzka je cez trasu Moldava nad Bodovu - Budolov - Peder - Žarnov - Turňa nad Bodvou.

