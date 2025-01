Je známy MOTÍV, prečo Samuel zabíjal: Svedkovia detailne opísali okamihy HRÔZY... Plánoval ďalšie obete?

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky, TASR - Veronika Mihaliková)

BRATISLAVA - Uznesenie Špecializovaného trestného súdu odhaľuje priebeh tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Samuel S. prišiel do školy v čiernom oblečení a maskovaný. Celé to prebehlo chladnokrvne. Najprv zavraždil zástupkyňu riaditeľky, potom zaútočil na spolužiačku Alenu (†18), ktorú sa snažila zachrániť kamarátka. Podľa svedkov bol Samuel sadista, mal extrémistické poznámky, hajloval v triede a vyhrážal sa spolužiačkam. Plánoval ďalšie obete.

V uznesení Špecializovaného trestného súdu, o ktorom informujú Aktuality.sk a ďalšie médiá, sa píše, že Samuel S. dorazil 16. januára do školy v Spišskej Starej Vsi v čiernom oblečení, v škole si potom maskoval tvár a bolo mu vidieť iba oči. Bol vyzbrojený čiernym taktickým nožom. Keďže mal individuálny študijný plán, v osudný deň mal skladať komisionálne skúšky. Samuel mal však iný umýsel.

archívne video

Policajti zasahujú po útoku v Spišskej Starej Vsi (Zdroj: TASR/Hudecová/Kotian)

Najskôr vošiel do kancelárie zástupkyne riaditeľky Márie (†51). Motívom podľa polície malo byť to, že študent sa domnieval, "že mal byť vylúčený zo školy", píše sa v uznesení. Následne vybehol na prvé poschodie a s nožom v ruke vošiel do triedy, kde napadol svoju spolužiačku Alenu. "Vošiel dnu agresívne, náhle, rýchlo. Mal na hlave čiernu kuklu, mal čiernu mikinu a kapucňu na hlave. Na kukle mal otvor na oči, pričom práve podľa týchto očí ho hneď spoznal, že to je on," opísal očitý svedok osudové chvíle, keď Samuel vtrhol do triedy. Spoznal ho aj vďaka jeho širokej panve, ktorá mu spôsobuje špecifickú chôdzu z boku na bok.

Podľa záverov polície 18-ročný stredoškolák útočil na spolužiačku Alenu, lebo dospel k záveru, že ho vraj ohovárala. Pri útoku sa kamarátku snažila zachrániť spolužiačka Barbora, ktorá napokon vyviazla so zraneniami. Medzitým sa Alena postavila a snažila sa ujsť z triedy von, avšak páchateľ ju dobehol na chodbe, kde jej spôsobil smrteľné bodné zranenia.

Zavraždená Alenka (Zdroj: gssv)

Zamaskovaného Samuela spoznala aj vyučujúca, ktorá akurát učila v triede, do ktorej chodila Alena. Keď uvidela, že študentku začal bodať, skríkla na žiakov, aby okamžite opustili miestnosť a sama sa rozbehla von. "Ako utekala dole, tak videla pootvorené dvere na riaditeľni, kde bola pani Mária, chcela zakričať, čo sa deje ale videla už len to, ako leží na zemi. Do tváre jej nevidela, bála sa, a preto utekala preč, vonku zo školy hlavným vchodom," píše sa v uznesení. Následne zo školy vybehli aj žiaci. "Keď vyšli von, učiteľka plakala a povedala mi, nech volám okamžite policajtov,“ vypovedal svedok z radov stredoškolákov.

Páchateľ následne po vykonaní svojich činov ušiel zo školy do lesného porastu v katastrálnom území mesta, kde bol dňa 16. januára 2025 o 13.50 h obmedzení na osobnej slobode policajnou hliadkou. V uznesení sa píše, že počas toho, ako utekal, tak lesnom poraste odhodil svoj mobilný telefón, smart hodinky, občiansky preukaz a následne aj celý vak, ktorý mal pri sebe.

(Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

V pláne mal zabiť ďalších dvoch ľudí

Prokurátor v návrhu na väzbu upozornil, že Samuel vypovedal v procesnom postavení podozrivého, teda ešte pred vznesením obvinenia. V tomto výsluchu priznal, "že okrem uvedených osôb mal v pláne usmrtiť aj ďalšie dve osoby, ktoré mu podľa jeho vyjadrenia zničili život". Pri tomto výsluchu však nebol žiadny obhajca, neskôr už mladý muž odmietol vypovedať. Ani na súde už o svojom motíve vraždiť nechcel hovoriť.

Sudca Špecializovaného trestného súdu Roman Púchovský poslal do väzby kvôli obave, že by v trestnej činnosti pokračoval alebo že by sa pokúsil utiecť. "Povaha spáchania trestnej činnosti, ktorej sa mal obvinený dopustiť, ako aj vzhľadom na osobu obvineného nedávajú záruky na to, aby som mohol uvažovať o alternatívnej náhrade väzby u obvineného," skonštatoval sudca. Samuel podal sťažnosť proti jeho väzobnému stíhaniu, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.

Ďalšie slová svedkov

Spolužiak obvineného opísal, že Samuel mal extrémistické poznámky, vedel plynule po nemecky a hajloval v triede. Extrémistické názory mal na Rómov, o ktorých vravel, že ich treba vyvraždiť. Podľa jeho slov bol agresívny, no na druhej strane jednotkár a považoval ho za inteligentného človeka, ktorému šla matematika, fyzika a nemčina.

(Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Podľa uznesenia bol Samuel v druhom ročníku krotký a problémy začali až s nástupom do tretieho ročníka. Samuel mal individuálny študijný plán a to hlavne kvôli konfliktom v triede. Podľa svedkov z radov študentov sa mal v októbri 2024 na turistickom výlete v Tatrách vyhrážať spolužiačke, "že ju zhodí z útesu". Iné dievča mal označiť za čarodejnicu so slovami, že čarodejnice kedysi upaľovali. Rodičia študentiek sa po tomto incidente sťažovali, po čom si vedenie školy zavolalo rodičov Samuela a v októbri mu zmenili študijný plán. Po tom už do školy nechodil, učil sa doma sám a chodil iba na komisionálne skúšky. V tom čase sa zároveň v škole dozvedeli, že mal aj v minulosti problémy s dievčaťom a to už na základnej škole.

"Samuel dával veľmi za vinu pani Márii to, že nemohol chodiť normálne do školy, ale musel mať individuálny študijný plán. Elektronickou komunikáciou vytýkal pani, že musí písať ročníkovú prácu a tu aj obhajovať a povedal jej, že ´robí z neho klauna´, resp. že on sa tak cíti, keď sa má pred niekým obhajovať. To bolo možno tak 2-3 týždne dozadu," píše sa v uznesení. Jednu z pedagogičiek vyzval, aby mu vykala, čo aj urobila. Napísal jej tiež, že on nedáva druhé šance, a cez Vianoce jej poslal ďalšiu znepokojivú správu, že "aj keď sa cíti v bezpečí v pohodlí domova, tak ja som stále vonku".

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: TASR - Adriána Hudecová)

Ako svedok vypovedal aj Samuelov kamarát, podľa ktorého mal sklony k sadizmu. Bol však inteligentný a dalo sa s ním dobre porozprávať, preto sa stretávali. Po tragédii v škole si vyčítal, že možno tomu mohol zabrániť. Raz sa mu Samuel zveril, že si kúpil nôž a že sa necíti dobre, že má toho veľa a že mu spolužiaci neposielajú poznámky tak, ako by mali. Tiež mu prezradil, že sa sebapoškodzuje nožom, no nikdy by mu nenapadlo, že ním môže zabíjať.