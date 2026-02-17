MIMORIADNY ONLINE Drony opäť napadli Odesu! Zelenskyj tvrdí, že Rusko chystá masívne útoky na energetické zariadenia

KYJEV - Najmenej dvaja ľudia utrpeli zranenia pri nočnom ruskom útoku na Odesu, oznámil na sociálnej sieti náčelník vojenskej správy prístavného mesta na juhu Ukrajiny Serhij Lysak. O dvoch ranených pri nálete ukrajinských dronov informujú tiež úrady v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska, kde drony podľa médií opäť zaútočili na Ilskú rafinériu a spôsobili tam požiar. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:10 Predstavitelia Ukrajiny a Ruska sa v utorok a stredu stretnú vo švajčiarskej Ženeve na ďalšom kole mierových rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi. Rozhovory sa pravdepodobne zamerajú na otázku územia, ktorá ostáva hlavným sporným bodom. Podľa agentúr AP a Reuters nemožno počas nadchádzajúcej schôdzky očakávať výrazný pokrok v rokovaniach, keďže obe strany sa naďalej držia svojich vyjednávacích pozícií v kľúčových otázkach.
6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok, v predvečer ďalšieho kola rokovaní predstaviteľov Ukrajiny, Ruska a USA, upozornil na hrozbu ďalšieho masívneho ruského útoku na ukrajinské energetické zariadenia. Informuje správa agentúry DPA. „Rusko nedokáže odolať pokušeniu a chce zasadiť Ukrajincom bolestivý úder v posledných dňoch chladnej zimy,“ povedal Zelenskyj vo svojom tradičnom večernom videopríhovore spoluobčanom. Spravodajské informácie podľa neho naznačujú, že Moskva pripravuje masívne útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
Nepriateľ zaútočil na Odesu
"Nepriateľ zaútočil na Odesu. V dôsledku je poškodený objekt infraštruktúry a civilnej budovy. V jednej štvrti vypukol požiar na horných podlažiach obytného domu. V inej štvrti bol poškodený sklad a stanica technickej kontroly. Vie sa o dvoch zranených, "napísal Lysak na telegrame.
Rusko, ktoré proti Ukrajine vojnu vedie už skoro štyri roky, každú noc podniká vzdušné údery na susednú krajinu. Od jesene ruská armáda opäť zintenzívnila útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. V posledných týždňoch, keď teploty na Ukrajine padajú hlboko pod nulu, Rusi opakovane zasahujú energetický sektor a Ukrajinci sa ocitajú bez tepla a elektriny.
Rusko začalo inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022
Rusko začalo inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022, napadnutá krajina sa odvtedy so západnou pomocou bráni. Ukrajinské drony tiež útočia v hĺbke ruského územia. Ruské ministerstvo obrany informovalo o zničení 76 ukrajinských dronov nad štyrmi ruskými regiónmi, anektovaným Krymom a nad Čiernym a Azovským morom počas pondelkového večera.