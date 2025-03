Mimoriadna tragédia na východe Slovenska! Pri požiari zomrelo päť ľudí, medzi obeťami sú aj malé deti

Požiar unimobuniek v meste Veľký Šariš si vyžiadal päť obetí (Zdroj: Facebook/Dobrovoľný hasičský zbor Župčany, Hasičský a záchranný zbor)

VIDEO

Požiar v rómskej osade vo Veľkom Šariši si vyžiadal 5 obetí (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove informovalo, že išlo o požiar viacerých unimobuniek na Korpašskej ulici vo Veľkom Šariši, pričom na mieste zasahovalo 15 príslušníkov HaZZ so šiestimi kusmi hasičskej techniky. Pomáhali aj dobrovoľní hasiči.

Zobraziť galériu (9) Požiar unimobuniek v meste Veľký Šariš (Zdroj: Facebook/Dobrovoľný hasičský zbor Župčany)

Hasiči súčasne s hasením požiaru vyhľadávali osoby, ktoré sa mali v jednej z unimobuniek nachádzať. "Po lokalizácii požiaru bolo v objekte nájdených päť osôb bez známok života. Požiar sa zasahujúcim hasičom podarilo krátko pred 03.00 h ráno zlikvidovať za súčasného rozoberania konštrukcií," priblížili hasiči.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Škoda spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na 12-tisíc eur. Na miesto bola vyslaná aj expertízna skupina na zisťovania príčin vzniku požiaru z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR. "Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania," dodávajú.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

"Na mieste bola ošetrená maloletá pacientka s akútnou stresovou reakciou. Ďalších päť osôb bolo, žiaľ, nájdených bez známok života," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová. K nahlásenému požiaru vyslal operátor tiesňovej linky 155 tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Tragédiu potvrdila aj polícia. "Včera v nočných hodinách došlo vo Veľkom Šariši v okrese Prešov k požiaru 4 unimobuniek za doposiaľ nezistených príčin. Pri požiari došlo k úmrtiu 5 osôb. Na miesto boli vyslané všetky záchranné zložky, ako aj intervenčný tím, ktorý poskytuje psychologickú pomoc," informovala prešovská krajská polícia. Dodáva, že z dôvodu bezpečnosti bolo evakuovaných 18 ľudí. Na mieste vykonávajú všetky procesné úkony smerujúce k zisteniu presnej príčiny tejto tragickej udalosti.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu

Mesto Veľký Šariš vyhlásilo v súvislosti s tragickým nočným požiarom mimoriadnu situáciu. Uviedol to primátor Viliam Kall. K požiaru podľa neho došlo v lokalite, kde žije marginalizovaná rómska komunita. "Horelo asi osem príbytkov, ktoré sme mali identifikované. Zhoreli do tla," povedal. Podľa primátora tvoria obete jedna dospelá osoba a štyri deti. "Boli to malé deti. Najstaršie malo štyri roky," povedal.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

Požiar ovplyvnil približne 30 ľudí. Kým niektorí išli k svojim rodinám, 11 dospelých a sedem detí umiestnili do komunitného centra, kde im zabezpečili nocľah a jedlo. O ďalších krokoch sa má rozhodnúť na štvrtkovom zasadnutí krízového štábu. "Bude potrebné riešiť pomoc ľuďom, ktorí prišli o strechu nad hlavou, oblečenie a vlastne o všetko. Cieľom je postarať sa o nich," dodal s tým, že riešiť budú musieť aj odstraňovanie škôd.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Tragédia zasiahla aj politikov

Na tragédiu zareagoval aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). "Vyjadrujem sústrasť rodinám piatich obetí tragického požiaru vo Veľkom Šariši. Zároveň ďakujem našim záchranným zložkám za rýchlu reakciu," napísal na sociálnej sieti.

"Smrť každého človeka je nešťastie, ale krutá smrť štyroch malých detí je skutočná a mimoriadne bolestná tragédia. Je mi ľúto, v akých podmienkach stále žije množstvo detí vo vyspelom štáte v 21. storočí, a tieto podmienky sú živnou pôdou pre takéto tragédie. Verím, že štát a samospráva spravia všetko pre zmiernenie utrpenia všetkých pozostalých a vyslovujem im úprimnú sústrasť," napísal v reakcii prezident Peter Pellegrini.

Úprimnú sústrasť pozostalým vyjadril aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. "Ich bolesť musí byť nepredstaviteľná a neznesiteľná. Dúfam, že vo svojom okolí nájdu oporu, a vo svojom vnútri silu ísť ďalej," uviedol Šimečka. Úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí vyjadrilo aj hnutie Slovensko.