Vážna hospodárska kríza: Španielsko pošle na Kubu pomoc prostredníctvom OSN

MADRID - Španielsko pošle na Kubu humanitárnu pomoc prostredníctvom Organizácie Spojených národov (OSN), oznámila v pondelok vláda v Madride. Ostrovný štát v severnej časti Karibského mora vzdoruje vážnej hospodárskej kríze, ktorú zhoršila blokáda dodávok ropy zo strany Spojených štátov. Informuje správa agentúry AFP.
„Španielsko poskytne humanitárnu pomoc... Kube prostredníctvom systému OSN vo forme potravín a základného zdravotníckeho materiálu,“ uviedol španielsky rezort diplomacie po stretnutí ministrov zahraničných vecí oboch krajín v Madride. Šéf španielskej diplomacie José Manuel Albares rokoval so svojím kubánskym partnerom Brunom Rodríguezom Parrillom o „súčasnej situácii na Kube“, píše sa tiež vo vyhlásení bez ďalších podrobností.
Kubánsky minister následne na sociálnej sieti X doplnil, že počas rokovania predstavitelia zdôraznili snahu „posilniť politický, hospodársko-obchodný a kooperačný dialóg v prospech oboch krajín“. Kritizoval tiež „porušovanie mieru, bezpečnosti a medzinárodného práva a narastajúce nepriateľstvo Spojených štátov voči Kube“. Jeho krátka zastávka v Madride nasledovala po návštevách Číny a Vietnamu.
Kuba v súčasnosti zápasí s vážnou energetickou krízou
Kuba v súčasnosti zápasí s vážnou energetickou krízou po tom, ako sa americký prezident Donald Trump rozhodol odrezať krajinu od dodávok ropy. Karibský štát prišiel o hlavný zdroj suroviny, keď Trump minulý mesiac zajal venezuelského lídra Nicolása Madura, dlhoročného spojenca Havany. Americký prezident vyhlásil, že na Kubu už nepôjde žiadna venezuelská ropa, a pohrozil zavedením cla pre ktorúkoľvek krajinu, ktorá by sa pokúsila ostrov zásobovať. Kubánska vláda, ktorá už predtým čelila častým výpadkom elektriny a nedostatku potravín a liekov, preto od pondelka zaviedla sériu núdzových opatrení vrátane obmedzenia predaja paliva a spojov verejnej dopravy. Hlboké znepokojenie nad vývojom situácie v krajine vyjadrila v piatok aj OSN.