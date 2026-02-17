Francúzska vláda plánuje zmierniť podmienky pre odstrel vlkov: Útočia na zvieratá

PARÍŽ - Francúzska vláda v pondelok oznámila, že povolí odstrel vlkov útočiacich na hospodárske zvieratá aj mimo oplotených a inak chránených pozemkov. Avizovaný krok privítali poľnohospodári, ktorí predstavujú vplyvnú a čoraz nespokojnejšiu voličskú skupinu. Píše správa agentúry AFP.
Vlky v niektorých častiach Európy takmer vyhynuli v dôsledku intenzívneho lovu v 19. storočí, no vďaka zvýšenej ochrane sa v uplynulých desaťročiach vrátili do Francúzska, Talianska i Slovinska. S ich návratom však rastie aj počet útokov na hospodárske zvieratá. Podľa predbežných údajov prišli poľnohospodári vlani vo Francúzsku o približne 12.000 kusov dobytka.
Podľa terajších pravidiel môžu vlka zastreliť len v prípade, že zaútočil na zvieratá v chránenej ohrade, pripomína AFP. Vláda prezidenta Emmanuela Macrona však oznámila, že toto obmedzenie zmierni. „Chránené alebo nie, poľnohospodári budú mať právo strieľať, aby ochránili“ svoje stáde, uviedla ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová. Ministerstvo životného prostredia doplnilo, že zmena bude oficiálne potvrdená „v najbližších týždňoch“ formou výkonného nariadenia. Ochrana vlkov sa pritom oslabuje v rámci celej Európskej únie.
Farmári v krajine zvyšujú politický tlak
Nový krok francúzskej vlády prichádza v čase, keď farmári v krajine zvyšujú politický tlak. Tisíce z nich na traktoroch blokovali cesty na protest proti januárovému podpisu obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Južnou Amerikou, ktorá podľa nich umožní prílev lacných a menej kvalitných produktov na európsky trh.